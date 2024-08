Peugeot lanzó a la venta el renovado 208, el hatch de producción nacional que recibió importante restyling para seguir liderando el segmento, donde tiene un 38% de participación entre 7 rivales.

Sin embargo, se sumará otra novedad, que es aún más trascendental, que es el lanzamiento del 2008, el SUV que desde ahora será fabricado en la Argentina.

Los dos productos revivirán una marca que había quedado adormecida por un acotado line up de productos, trabada por las importaciones, y con el 208 como uno de los pocos sobrevivientes de los últimos tiempos.

En este contexto Martín Zuppi, presidente del grupo Stellantis, reconoció tras el lanzamiento del modelo, en una entrevista con iProfesional, que se volvieron "208 dependientes", y dijo: "Este restyling llega en un buen momento para la marca, porque no tenemos un gran line up de productos, lo importado fue restringido, y si no hacíamos el cambio el cliente terminaría yéndose al 2008", comentó.

Claro que elegir el nuevo SUV tampoco está mal, pero este hatch que es el más vendido del país, es muy importante para la marca, y la nueva versión y el nuevo motor T200 seguramente serán nuevos motivadores de venta.

De esta manera, la francesa del León (que también se renovó) encara la segunda mitad del año con una planta en El Palomar muy activa, donde el 60% de la producción estará destinada al 208, un 30% al 2008; y el resto a Partner y Citroën Berlingo. Por otro lado, tienen todavía algunas cuentas pendientes y desafíos que Zuppi resumió en una charla.

La industria y la recuperación

Más allá de estos modelos de Peugeot, como representante de seis marcas en el país (Stellantis tiene Jeep, Ram, DS, Citroën, Fiat y Peugeot), además de ser presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores -ADEFA-, Zuppi hizo un repaso del sector.

Si bien el mercado cayó los primeros meses del año, como la venta diaria aumenta las expectativas mejoraron. "La venta de autos diaria aumenta 15% desde abril, y en julio llegó a acelerar un 20% por día. El motivador son las financiaciones con tasas normalizadas, gracias a las terminales que empezamos subsidiando y ahora las tasas en general bajaron. Lo importante es que hay más crédito y mejores expectativas a futuro, ya que no hay tanto pronóstico de inflación", comentó Zuppi.

En este escenario, aseguró que seguirá la financiación mientras la tasa base no se mueva, lo que permite que haya 12 cuotas con 0% de interés y una financiación de $15 millones en un auto de 29 millones de pesos.

Las preocupaciones que siguen latentes

En cuanto a los problemas que siguen rondando al sector, uno de los temas latentes es la carga impositiva.

"Estamos esperando la reducción de impuesto país, y es posible que si pasa de 17,5% a 7,5%, esta baja se traduzca al precio de los autos y bajen su valor. La reducción del impuesto país viene de la mano de la reducción de precios, aunque si sube el dólar oficial esa disminución se puede licuar", anticipó el directivo.

Por otro lado, reconoció como decisiones positivas la actualización de la normativa sobre las exportaciones incrementarles, para que no paguen derecho de exportación, ya que eso mejorará el volumen exportado.

Y otro de los datos más valorados es el plazo de pago de las compras al exterior, que se redujo a 90 días. "Antes pagábamos a 180 días, luego a 120. Ahora a 90 días es más normal, porque reduce el riesgo de capital de la empresa", dijo.

En el caso de las piezas de producción se pagaba en cuatro tramos, y ahora se hace en dos de 30 y 60 días, que también es importante.

Este cambio permitirá achicar la deuda del sector que se encuentra hoy en u$s10.000 millones, que en noviembre se reducirá notablemente cuando se liquiden varios meses atrasados juntos y se empiecen a computar los pagos actuales a 90 días.

Los cambios tangibles y lo intangible

"Estos cambios son los tangibles. Los intangibles son que la casa matriz ve una economía más normalizada, baja la inflación, se sostiene tipo de cambio. Se ve una Argentina mejor, se ve el nuevo modelo. Hay un cambio de visión y se se baja el impuesto país, como señal para el exterior, más allá del costo financiero del impuesto que hay que pagar, lo intangible es lo que sostiene la industria", aseguró el directivo.

En cuanto al trato con el Gobierno, desde el sector se admite que existe actualmente un buen relacionamiento, que entienden el problema, son operativos y ejecutivos.

Además se tomaron medidas como aceleración en proceso de homologación; que los autos de Brasil no tengan que pasar por un proceso tan largo y viceversa al llegar a la Argentina, entre otros cambios.

De esta manera, desde el grupo vislumbran algo de esperanza y cambios para el sector en los próximos meses, y que la corrección de los plazos de pago, y si luego se reduce y elimina el impuesto país, podrían llevar a la industria a recuperarse.