La automotriz Ford sumó una nueva versión a su gama de camionetas llamada Ranger Black, la cual se basa en el segundo modelo de su oferta, la XLS, pero trae algunas novedades mecánicas y estéticas.

Un dato clave es que, la Ranger Black, nace con el motor más chico de la nueva camioneta renovada en Pacheco, con caja manual pero suma tracción 4x4, mientras que la clásica es 4x2.

En iProfesional probamos este modelo durante una semana, comprobamos cómo anda y qué ventajas tiene sobre la XLS que se lanzó en 2023 cuando se presentó la nueva generación.

Además, cuál es la diferencia de precio y para quiénes está pensada.

Cómo es la nueva camioneta

La nueva versión Ford Ranger Black ofrece un diseño exterior más impactante, un interior con detalles deportivos, un motor 2.0L Turbo Diésel con la tracción 4x4 y caja manual de 6 velocidades que la hacen más que interesante a la hora de conducir.

Por fuera, con sólo darle un vistazo sobresalen sus novedades, como las llantas de 18" tomadas del modelo Limited (la XLS tiene llantas de 17") pintadas de tonalidad grafito y montadas sobre neumáticos 255/55/ R18. También suma la barra deportiva de San Antonio con rieles longitudinales en color gris oscuro al igual que la carcasa de los espejos.

Además, en esta novena versión de la pick up mediana nacional, los sendos estribos laterales negros le dan una línea muy robusta. En este punto, si bien se denomina Ranger Black, la misma se ofrece en la paleta de colores tanto en negro como en gris plata.

La Ranger Black mantiene los elementos como la parilla en gris oscuro, faros delanteros LED, faros traseros y antiniebla halógenos, el gancho de rescate delantero, manijas al tono de la carrocería, paragolpes trasero gris con escalón de ascenso y barra de remolque con cableado y el conector. Un detalle, el centímetro en el borde de la tapa de la caja trasera.

Cómo es por dentro la camioneta de Ford

El habitáculo es muy agradable, ofrece tapizados en cuero ecológico e insertos en tela con diseño deportivo y la inscripción BLACK. En la XLS es solo tela.

Además, como mimo al creador de la marca, Henry Ford, tiene ‘secretamente’, en el costado interior del respaldo de la butaca del acompañante, una parte de su famosa frase: "Any color the customer wants, as long as it's black", es decir, ‘un cliente puede tener su automóvil del color que desee, siempre y cuando desee que sea negro", ya que, al inicio de la producción de los Ford T, era el único tono disponible en ese modelo y momento.

La nueva camioneta Ranger Black es más deportiva.

El techo tiene revestimiento negro y el recubrimiento del volante, apoyabrazos y el inserto que atraviesa la plancha a bordo son en gris oscuro. Es un interior equilibrado. La parte trasera es amplia y las personas altas o con piernas largas, realmente van cómodas.

El equipamiento y conectividad se mantienen de la XLS como el instrumental digital de 8", la central multimedia Sync 4 con pantalla multitáctil de 10" con formato vertical y compatible con Android Auto y Apple Car Play inalámbricos, cargador inductivo, control de velocidad crucero, columna de dirección regulable en altura y profundidad fundamental para lograr la mejor posición del volante para cada conductor al momento de manejar una pick up, cámara de estacionamiento con sensores traseros (ideal a la hora de estacionar en cualquier lugar y horario), siete airbags, alarma perimétrica y tecnología Fordpass.

Motor y andar de la camioneta

En cuanto a la mecánica, su motor robusto y de buena performance es el 2.0 L Turbo Diesel, que ofrece una potencia de 170 CV /3500 rpm y 405 Nm de torque combinados con una caja manual de 6 velocidades e inyección de combustible directa - electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler.

La tracción es 4x4 con reductora, embrague tipo bimasa y marcha atrás sincronizada. Estas diferencias hacen a la nueva Ford Ranger Black una opción ideal para el off road e igualmente con la suavidad para el traslado diario en la ciudad o la ruta.

Para realizar adelantamientos, frenar de manera intempestiva o hacer algún esquive la Black responde de manera precisa y al manejarla transmite seguridad.

Esta camioneta Ranger preserva el sistema de asistencias a la conducción, la dirección eléctrica, la suspensión es por doble horquilla adelante y eje rígido con ballestas atrás, su capacidad de carga es de una tonelada y la de trailer de 3500 kg., los frenos traseros son de tambor y dispone de control de descenso, bloqueo mecánico del diferencial trasero al 100%, gestión de terreno con tres programas (tracción simple, doble tracción alta y doble tracción baja, esta última, multiplica la fuerza de la camioneta casi por tres) y placas protectoras de los bajos.

Los tapizados tienen el detalle Black, como el nombre de la camioneta.

Al decidirse por este producto es oportuno adquirir como accesorios, ya que no lo tiene de origen, el cobertor para caja de carga y la lona marina. Si trae el cubre carter, que no lo trae la XLS.

Precio y garantía de Ford Ranger Black

Con un precio actual sugerido de $49.998.250 y una garantía de 5 años o 150.000 km, la Nueva Ford Ranger Black es un salto de calidad mediante el diseño exterior y esa atmósfera diferencial del interior que junto con el motor 2.0L, la caja manual de 6 marchas y la tracción 4x4 que se ofrecía hasta ahora en las versiones XL 4x4 (actualmente a un precio sugerido de; $43.585.600).

En el caso de la XLS, sale $42.513.500 la 4x2, mientras que con el motor V6 4WD que supera los 55 millones de pesos.

Es interesante brindar esta alternativa superior al cliente que elige a esta pick up mediana para cubrir sus necesidades con el diferencial de la doble tracción que no ofrece el modelo clásico.