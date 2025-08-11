La japonesa trabaja en el desarrollo de la nueva camioneta y el SUV que se desarrolla sobre la misma carrocería, y de a poco, salen nuevos datos a la luz

La renovación de la Toyota Hilux y el SUV para 7 pasajeros de la marca, el SW4, son algunas de las novedades más esperadas de la industria automotriz. Por un lado, porque se fabrican en la argentina y son dos modelos exitosos tanto en producción como en exportaciones, y se aproxima su renovación; y por el otro, porque ambos productos son líderes en sus segmentos.

En este contexto, cada dato que sale a la luz sobre la nueva generación de estos vehículos acapara la atención de todos los consumidores, siendo ahora una de las novedades que "está dando que hablar", los detalles sobre el SW4, el SUV que parecería ser más robusto y moderno en su nueva era, cambiando el rumbo comercial del modelo.

Según reveló Carsguide, los renders más recientes, publicados por GaadiWaadi y basados en imágenes espía y filtraciones de la camioneta, dejan ver una estética actualizada, con un frontal totalmente nuevo, y un habitáculo donde predomina la conectividad y la tecnología.

De acuerdo con las primeras apreciaciones, se nota que, especialmente para el SUV, se busca un modelo más agresivo, pero también más tecnológico.

Los detalles de la nueva camioneta Toyota Hilux

En el caso de la Hilux, la camioneta mediana, se espera que la evolución salga antes a la luz, y según la revista tailandesa Faros, la nueva versión contará con elementos inspirados en el Land Cruiser Prado, un SUV grande de la marca.

Entre los detalles a destacar, se encuentran el selector de cambios automático, que acompañará un motor que será, casi confirmado, híbrido.

El nuevo Toyota SW4 es más agresivo.

El lanzamiento oficial de la nueva Hilux a nivel mundial está previsto para finales de este año, y todo indica que será el punto de partida para un SW4 más competitivo que nunca.

En cuanto a la producción local, no fue confirmada la fecha, pero se espera que llegue en 2026. Además, como se confirmó desde la marca, todos los modelos tendrán una versión híbrida, y se espera que la medida se reproduzca en los nuevos modelos.

La nueva Toyota Hilux se producirá en Zárate y podría tener una versión híbrida.

Con la renovación, Toyota buscará seguir liderando el mercado con la venta de camionetas, donde es líder, y de SUV, con la SW4, la más vendida en 7 asientos.