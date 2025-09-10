Una de las marcas más grandes de autos chinos también llega a Argentina: qué modelos venderá

Es una de las marcas más grandes del gigante asiático y arribará a nuestro país inicialmente con una gama de cinco modelos. Al detalle cada uno

Ya no hace falta resaltar el poderío que está teniendo China en la industria automotriz mundial, y en nuestro país este año se ha producido el "boom" de marcas del gigante asiático, y ahora entrará en escena una nueva.

Hablamos de GAC, marca de Guangzhou Automobile Group, uno de los fabricantes estatales más antiguos de China en este rubro, que inició sus actividades en 1948 y desde entonces mantiene varios joint ventures con marcas como Toyota y Honda, a las cuales les producen sus modelos para el mercado interno.

GAC EMZOOM

Incluso se jacta de ser la primera automotriz de ese origen en intentar comercializaros sus productos en los Estados Unidos con presencia en varias ediciones del Salón del Automóvil de Detroit, aunque sus planes fueron pospuestos debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que por estos días siempre tiene un nuevo capítulo.

A nuestro país arribará de la mano del importador Avantek, propiedad del grupo empresario de la familia González Johansen, que supo ser concesionario oficial de Toyota durante mucho tiempo. Desde la empresa anunciaron que GAC llegará con una gama inicial de cinco modelos y te contamos de qué se trata cada uno.

GAC AION ES EV

Los modelos de GAC para el mercado argentino

En una primera etapa llegarán tres SUV y dos sedanes que se repartirán en mecánicas híbridas, híbridas enchufables, convencionales y ciento por ciento eléctricas.

En el grupo de los Sport Utility estará el EMZOOM, un moderno SUV compacto de 4,41 metros de largo y 2,65 metros de distancia entre ejes, que ofrece una capacidad de baúl de 341 litros y bajo el capó utiliza un motor 1.5 turbo de 177 caballos de potencia. Si bien todavía no se dio a conocer la configuración de cada modelo, desde GAC destacan el diseño moderno y gran nivel de equipamiento de este modelo.

GAC EMPOW

Otro de los SUV es el EMKOO HEV, en este caso un mediano híbrido de 4,70 metros de largo que combinará un motor 2.0 naftero con otro eléctrico, ofreciendo en conjunto 234 caballos de potencia. Este modelo llegará beneficiado por el cupo gubernamental sinarancel extrazona.

El exponente más grande de los SUV que GAC ofrezca inicialmente será el GS8, un imponente y lujoso todoterreno de 5 metros de largo, con tres filas de asientos, que contará con un motor turbo de 248 CV y 400 Nm de torque, combinado con una transmisión automática de ocho velocidades y tracción integral. Además de destacarse por su calidad y tecnología, ofrecerá sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) de última generación.

GAC EMKOO HEV

Por su parte, entre los sedanes estará el EMPOW, un modelo con impronta deportiva cuya carrocería mide 4,70 metros de largo y 2,73 entre ejes, mientras que la capacidad del baúl alcanza los 415 litros. Llegaría equipado con un motor 1.5 turbo de 177 caballos de potencia y 270 Nm de torque, asociado con una caja automática de doble embrague de 7 marchas.

Por último, el AION ES EV será el único modelo 100% eléctrico de GAC en la Argentina. Este sedán promete una autonomía cercana a los 442 kilómetros y es impulsado por un motor de 100 kW (134 CV) de potencia y 225 N·m de torque, asistido por un pack de baterías de 55,2 kWh y una transmisión automática de 8 velocidades de la marca Aisin.

Cabe destacar que este modelo también contará con el beneficio de estar exento del impuesto aduanero del 35% al haber sido incluido por el Gobierno dentro del cupo de modelos con ese incentivo fiscal.

Imponente y lujoso el interior de GAC GS8

¿Cuántos concesionarios de GAC habrá en el país?

A través de un comunicado, Avantek apuntó que ya tiene 10 concesionarios oficiales confirmados en Argentina y otros 10 puntos de venta en evaluación, pero que el objetivo es alcanzar los "40 showrrom" en tres años para asegurar su presencia y atención personalizada en todo el país.

"GAC Motor no llega para ser una marca más, sino para ofrecer una propuesta diferente, única y aspiracional, que combine tradición y futuro: la calidad de fabricación probada de sus aliados, con la visión de vanguardia tecnológica que caracteriza a la industria automotriz china. Una fórmula que probablemente promete dar que hablar en el competitivo escenario automotor argentino", señalaron desde el importador.

Todavía no hay fecha confirmada de lanzamiento, pero se estima que se produzca antes de fin de año, ya que según la publicación del Boletín Oficial, Avantek fue autorizado a ingresar un primer lote de 223 vehículos con arancel 0% para 2025.