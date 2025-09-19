El salto del dólar impacta en las concesionarias: cuánto cae la venta de autos en septiembre

En los primeros 19 días del mes, los patentamientos muestran una baja en comparación con agosto. Y caen las perspectivas para los próximos días

Las ventas de autos pasaron de la sorpresa y la euforia, a la incertidumbre en menos de un mes, y muchas automotrices ya están corrigiendo los números que tienen proyectados para fin de año.

La situación no sorprende en un país donde, cíclicamente, el sube y baja de la economía golpea los proyectos y planes de las empresas. Pero en el sector automotor, nadie esperaba un impacto tan de golpe.

Dos factores se conjugaron para que, en estos primeros 19 días del mes, las ventas se retrasen: por un lado, la suba del dólar, que abarata los autos en esta moneda, pero los hace temblar en pesos; y por el otro, la reducción de la oferta de créditos, que fue un factor que impulsó el mercado.

Así, los patenamientos ya están cayendo y se esperan más bajas en los próximos días, si la situación no cambia.

Cuántos autos menos se vendieron en septiembre 2025

De acuerdo con datos de ventas de septiembre, hasta el 19 de este mes las ventas cayeron 5% comparado con el mismo período del mes anterior, con un total de 28.991 unidades vendidas hasta la fecha.

En agosto, se vendieron 55.000 unidades, mientras que en julio se vendieron 62.8210.

Toyota Yaris es el auto más vendido del mes en 19 días de septiembre.

Para este mes, las previsiones se achicaron a unas 52.000 unidades promedio.

Por marcas, la número hoy es Toyota, seguida por Volkswagen y Chevrolet en tercer lugar. Luego se ubica Fiat, Ford, Renault, Peugeot, Jeep, Citroën, Nissan y Mercedes Benz.

Ventas de autos por modelos

Por modelos, a la fecha, el Toyota Yaris es el más vendido con más de 2000 unidades, seguido por la camioneta Toyota Hilux, con 1.648 y el Chevrolet Tracker, con 1.176.

Luego se ubican Ford Ranger, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Amarok, Fiat Cronos, Peugeot 208, Volkswagen Polo y Jeep Compass.

Como novedad, en los primeros días del mes, se observa que, el nuevo Volkswagen Tera, ya escaló entre los más vendidos, llegando al puesto 18, y superando a modelos como Citroën Basalt y Jeep Renegade.

Según datos consultados por iProfesional, si el dólar sigue escalando, y muchas marcas dejan de financiar los créditos, las tasas no acompañarán el financiamiento y esto podría provocar un retraso aun mayor en las ventas.

Hasta ahora, las 12 cuotas sin interés fueron sostenidas por las automotrices, pero ya estarían llegando a su fin por el alto costo que les genera y la poca rentabilidad es un mercado con autos "devaluados" en dólares.