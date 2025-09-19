¿Es momento de comprar o esperar?: qué puede pasar con el precio de los autos tras el salto del dólar

En menos de 20 días el dólar aumentó un 10% y pone en jaque al sector automotor, que ya venía con precios retrasados. Qué anticipan las marcas

El precio de los autos quedó en el ojo de la tormenta tras el incremento del dólar oficial, que en 19 días de septiembre, pasó de $1.385 a 1.515 pesos.

Si bien el sector cuenta con varias automotrices que fabrican en el país, la integración de partes es, como máximo, de un 48% local, lo que implica que el sector está ligado directamente a las importaciones y a la divisa americana.

Por otro lado, hay salarios, servicios e impuestos que hace tiempo golpean a la producción, y la rentabilidad se viene achicando hace meses, advirtieron los directivos de grandes marcas.