¿Es momento de comprar o esperar?: qué puede pasar con el precio de los autos tras el salto del dólar
En menos de 20 días el dólar aumentó un 10% y pone en jaque al sector automotor, que ya venía con precios retrasados. Qué anticipan las marcas
19/09/2025 - 17:19hs
El precio de los autos quedó en el ojo de la tormenta tras el incremento del dólar oficial, que en 19 días de septiembre, pasó de $1.385 a 1.515 pesos.
Si bien el sector cuenta con varias automotrices que fabrican en el país, la integración de partes es, como máximo, de un 48% local, lo que implica que el sector está ligado directamente a las importaciones y a la divisa americana.
Por otro lado, hay salarios, servicios e impuestos que hace tiempo golpean a la producción, y la rentabilidad se viene achicando hace meses, advirtieron los directivos de grandes marcas.