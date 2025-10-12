La empresa presentó un nuevo modelo de altas prestaciones por un valor sorprendente. Los detalles y todos los datos sobre cómo es la preventa

La china CFMoto sigue ampliando su portfolio de motos en el país y llegó el turno de un modelo de alta cilindrada.

Se trata de la CFMoto 800 MT-X, que fue presentada en el Travel Fest, el festival de motos más grande del país que se realizó en el Enduro Park de San Pedro.

El modelo pertenece a la gama Adventure, y ya está en preventa en la Argentina a un precio especial de $19.890.000. Este valor estará vigente por el mes de octubre, hasta agotar stock.

Por otro lado, la 800 MT-X se suma a una gama integrada por varios modelos de motos de la familia MT, con la 450MT, 650MT, 700MT, 800MT Sport y 800MT Explore Edition).

La nueva CFMoto en el mercado

El nuevo modelo tiene un motor bicilíndrico en línea de 799 cc, con 90 CV y 85 Nm. Cuenta con tres modos de conducción —Standard, Rain y Offroad— que ajustan el acelerador y los sistemas electrónicos según el tipo de terreno.

La horquilla KYB es de 48 mm, totalmente ajustable en precarga, rebote y compresión, combinada con un amortiguador trasero también regulable. Ambos trenes ofrecen 220 mm de recorrido, lo que garantiza una absorción correcta en superficies rotas y un comportamiento más predecible en caminos de ripio o arena.

CFMoto amplía la gama en el país con un nuevo modelo de 800 cc.

El sistema de frenos cuenta con discos delanteros de 320 mm y pinzas de cuatro pistones de montaje radial, mientras que atrás equipa un disco de 260 mm con pinza de dos pistones.

En tecnología, cuenta con una pantalla TFT táctil de 8 pulgadas, control de crucero, y una instrumentación digital.

Presentación en el Travel Fest

"Con Travel Fest 2025 confirmamos el crecimiento de CFMoto en Argentina y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer motocicletas de calidad premium, pensadas para quienes buscan tecnología, diseño y aventura en cada viaje. El lanzamiento de la 800MT-X y el inicio de su preventa son una muestra de cómo seguimos generando nuevas experiencias para todos nuestros usuarios y para quienes viven la pasión del mundo de las motocicletas", destacó Micaela Fernandes Da Cruz Brand Manager de la marca.

Además del lanzamiento, los asistentes disfrutaron de test rides, charlas especializadas y exhibiciones de manejo a cargo de Gabito Harsch, embajador oficial de CFMOTO Argentina, quien transmitió en primera persona el espíritu explorador de la marca.

Precio, preventa y competidores de CFMoto

La CFMoto 800MT-X llega al mercado argentino con un precio de preventa de $19.890.000.

Entre los competidores, la misma CFMoto en su versión 800 MT Explore, sale $22.152.990, mientras que la Voge DS 800 Rally tiene un precio de $18.900.000) y la Kove 800X Pro sale $19.080.000.