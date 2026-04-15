La VTV es obligatoria en todo el país, pero en 2026 cambia en costos, requisitos, exenciones y multas entre CABA y Provincia de Buenos Aires

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) del auto es obligatoria en todo el país, pero presenta diferencias importantes entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia en cuanto a requisitos, organización y costos.

VTV en Provincia vs. Ciudad: qué cambia y cuánto cuesta en 2026

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Deben realizarla autos y motos con más de tres años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros, con posibilidad de extensión si no supera los 80.000 km al finalizar el período. El trámite suele ser anual y se gestiona mediante turnos online.

El costo de la VTV en CABA para autos particulares se ubica aproximadamente en:

Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61

$63.453,61 Motos: $23.858,78

Están exentos de pagarla VTV los jubilados, pensionados, personas con discapacidad y los mayores de 65 años, siempre que cumplan con el requisito de percibir ingresos equivalentes al haber mínimo jubilatorio. Este beneficio busca aliviar la carga económica de los sectores más vulnerables, permitiendo que puedan realizar la verificación técnica sin costo o con bonificaciones, según el caso.

En la Provincia de Buenos Aires

En PBA, la exigencia es más amplia: deben realizarla todos los vehículos radicados en el distrito, incluyendo autos particulares, comerciales y motovehículos. En el caso de las motos, están exentas durante el primer año desde su patentamiento y luego deben verificarse de forma anual.

Vehículos particulares (hasta 9 plazas, incluido el conductor): están exentos durante los primeros 2 años d esde la primera matriculación; luego deben realizar la VTV de forma anual.

están exentos durante los primeros esde la primera matriculación; luego deben realizar la VTV de forma anual. Vehículos 0 km: la obligación comienza a los 24 meses en autos y a los 12 meses en motovehículos, siempre según la terminación de la patente, y luego continúan con la periodicidad correspondiente a su categoría.

Tarifas para quienes deben pagar:

Autos hasta 2.500 kg : $97.057,65

: $97.057,65 Motos : $38.801

: $38.801 Vehículos mayores a 2.500 kg: $174.604

Los vehículos de bomberos y aquellos afectados a servicios municipales están exceptuados del pago de la VTV. También pueden quedar exentas:

Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos

Multas por no tener VTV: cuánto se paga en CABA y Provincia

Circular sin la VTV vigente implica multas en ambas zonas:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): circular sin la VTV vigente puede generar una multa de hasta 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a unos $380.000 aproximadamente, con valores que se actualizan mensualmente según la UF.

circular sin la VTV vigente puede generar una multa de hasta (UF), equivalente a unos aproximadamente, con valores que se actualizan mensualmente según la UF. Provincia de Buenos Aires: las sanciones son más elevadas y dependen de la gravedad de la infracción y el historial del conductor. Las multas van de 300 a 1.000 UF, con montos estimados entre $568.800 y casi $1.900.000.

Consejos para evitar multas

Solicitar turno con anticipación, antes del vencimiento de la VTV. Revisar previamente el estado del vehículo, especialmente frenos, luces y neumáticos. Verificar que toda la documentación obligatoria esté vigente y completa. Prestar atención a los avisos oficiales, ya que los calendarios suelen informarse por terminación de patente.

Requisitos y documentación necesaria para realizar la VTV

Para realizar la VTV, generalmente se solicita:

DNI vigente del titular del vehículo.

Licencia de conducir habilitada.

Cédula del vehículo (verde o azul).

Comprobante del seguro obligatorio al día.

Título de propiedad del automotor.

Tarjeta de GNC, en caso de vehículos que utilicen gas.

El trámite requiere turno previo, que se gestiona de manera online en la plataforma oficial correspondiente a cada jurisdicción.