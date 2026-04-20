Tras un acuerdo con un grupo industrial que opera en Brasil, la marca avanza para desarrollar un nuevo proyecto en el país vecino

Otra marca china ha definido dónde producirá en Brasil: Omoda & Jaecoo comprará la fábrica que actualmente opera Jaguar Land Rover en Itatiaia, Río de Janeiro, como base para su futura producción nacional.

La información fue revelada por Jorge Moraes, columnista de CNN, e indica un paso significativo dentro de la estrategia de consolidación de la compañía en el país.

Anteriormente, Roger Corassa, vicepresidente de Omoda & Jaecoo en Brasil, dejó claro que se estaban analizando diferentes vías para hacer viable la producción local en Motor1 Brasil.

La interpretación tenía sentido desde el principio. En China, Jaguar Land Rover y Chery ya mantienen operaciones conjuntas, lo que naturalmente abrió la puerta a imaginar un desarrollo similar en Brasil. Ahora, con la información divulgada por Jorge Moraes, esta posibilidad adquiere forma más concreta.

Quién es Omoda & Jaecoo

Omoda es una marca del fabricante de vehículos chino Chery que debutó en 2022. La marca se introdujo por primera vez en Rusia y Kazajistán en octubre de 2022, con el Omoda C5 como su primer modelo.

En algunos mercados, Omoda se posiciona como una "marca de lujo" en comparación con la marca Chery.

Además, Omoda y Jaecoo se presentan con un enfoque más tecnológico y, en ocasiones, de mayor exclusividad o acabados más refinados.

En junio de 2022, se anunció la decisión de separar Omoda de la marca Chery y establecerla como una marca independiente para el mercado ruso.

El debut mundial de Omoda 'se llevó a cabo en abril de 2023 en Wuhu, Anhui, China, y junto con Jaecoo, tenen como objetivo alcanzar ventas globales de 1.400.000 unidades para 2030 (sin incluir a China).

En abril de 2023, la marca Omoda se introdujo en Sudáfrica como una "marca de lujo" y en 2024 entró a Europa, comenzando por España.

En abril de 2024, Chery firmó un acuerdo de empresa conjunta con la empresa española EV Motors para construir vehículos Omoda en una antigua fábrica de Nissan en Barcelona, España.

En cuanto a las marcas se orientan así:

Omoda: Se centra en un diseño futurista, "arte en movimiento" y tecnología avanzada para las nuevas generaciones.

Jaecoo: Suele orientarse hacia una estética más robusta y elegante, enfocada en la aventura y el estilo todoterreno (SUV).

Presencia en el Mercado

Ambas marcas crecieron rápidamente, con presencia en decenas de mercados (incluyendo Europa, México, Perú y Chile).

Sus vehículos destacan por incluir pantallas digitales, sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) y opciones de motorización híbrida o eléctrica.

BYD es otra de las que ya fabrica en Brasil, acercando sus vehículos a la Argentina, desde donde serán importados.

Omoda, por su parte, está presentando en China la marca a varios periodistas argentinos, y se espera su llegada en breve al país.