En medio de la ola de bonificaciones de las grandes automotrices, la especialista en 4x4 salió a reposicionar sus productos con grandes rebajas en la gama

Tras varias semanas de ofertas y descuentos por parte de la mayoría de las automotrices, Jeep se sumó a la tendencia con el reposicionamiento de su gama de productos, llevando los descuentos hasta 36.000 dólares.

La máxima rebaja llegó para el Jeep Wrangler, que bajó de u$s119.000 a 86.000 dólares.

Al mismo tiempo, el Jeep Renegade tiene una bonificación directa sobre el precio de lista para las versiones Longitude y Serie-S; mientras que el Jeep Compass cuenta con beneficios especiales en las versiones Blackhawk, Limited y Serie-S.

Las condiciones comerciales sobre Renegade y Compass se disponen exclusivamente para operaciones al contado y no aplican sobre ventas financiadas. Además, pasaron de ofrecerse los valores en pesos, mientras que, hasta ahora, estaban en dólares. En el caso del Wrangler, las oportunidades se dan tanto en las versiones de 2 como de 4 puertas.

Cuánto salen los SUV de Jeep en abril

Renegade, el más accesible, bajó de precio.

Con estos cambios de precios, los valores de los modelos de la marca son los siguientes:

Wrangler 2 puertas: USD 85.900

Wrangler 4 puertas: USD 89.900

Renegade Longitude: $50.910.000 (precio bonificado $43.364.500)

Renegade Serie-S: $52.060.000 (precio bonificado $44.457.000)

Compass Limited: $59.640.000 (precio bonificado $53.658.000)

Compass Serie-S: $60.210.000 (precio bonificado $54.199.500)

Compass Blackhawk: $72.930.000 (precio bonificado $64.283.500)

La marca había optado por ofrecer todos sus productos en dólares, pero ahora, tras las bonificaciones, vuelven a valor pesos.

De esta manera, la marca busca recuperar terreno en un mercado donde las marcas chinas están avanzando con muchas propuestas y precios bajos, ampliando la competencia y ofreciendo una gran variedad de opciones por precios atractivos.

En el caso de Jeep, la marca es una de las más reconocidas en el mundo de los SUV y los vehículos todoterreno, pero, hasta el momento, no tiene propuestas con nuevas motorizaciones, como la mayoría de los rivales, debut que sucederá en poco tiempo más.