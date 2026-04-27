Las ventas de 0km caen más de lo esperado y las marcas lanzan fuertes rebajas, en medio de la menor demanda y presión por importaciones

El mercado automotor transita días de fuerte tensión. A contramano de lo que se esperaba a comienzos de mes, abril cerraría con una caída significativa en los patentamientos de 0km, lo que encendió alertas tanto en concesionarias como en terminales, que ahora buscan revertir el escenario con agresivos descuentos de último momento.

Según datos del sector, las ventas de autos nuevos acumulan una baja del 22% interanual en lo que va del mes, un retroceso que no estaba en los cálculos de las empresas. En números concretos, hasta el viernes se habían registrado unos 30.100 patentamientos entre autos y vehículos comerciales livianos. Las proyecciones más optimistas indican que abril podría cerrar en torno a las 44.000 unidades, o cerca de 47.000 si se suman los vehículos pesados. A comienzos del mes, en cambio, se esperaba superar las 50.000 unidades.

El dato no solo preocupa por la comparación interanual: también sorprende que el mercado muestre una desaceleración respecto de marzo, lo que refuerza la incertidumbre sobre la dinámica del consumo.

Concesionarias, en alarma: descuentos de hasta 20% y presión para vender

En este contexto, concesionarias y fabricantes salieron a acelerar las ventas con una batería de promociones. De acuerdo con lo publicado por el sitio especializado A Rodar Post, las rebajas sobre precios de lista pueden alcanzar hasta el 20% en algunos modelos.

La estrategia responde a una necesidad concreta: cerrar operaciones antes de fin de mes para cumplir con los objetivos comerciales fijados por las terminales. De no lograrlo, muchas agencias perderán los incentivos por volumen, lo que impacta directamente en su rentabilidad.

"Nos estamos matando unos contra otros. Hoy el comprador puede pedir más rebaja y dependerá de la concesionaria si está en condiciones de ofrecerla. Pero, sin duda, es un buen momento para comprar porque estamos muy necesitados de llegar a los objetivos que ponen las fábricas", reconocieron desde una de las principales redes de ventas del país.

Incluso, en algunos casos, concesionarios ya pidieron a las terminales que reduzcan las metas mensuales ante la imposibilidad de alcanzarlas. La consecuencia es clara: sin cumplimiento de objetivos, los números del mes pueden cerrar en rojo.

Cae la venta de autos: abril, un mes atípico para el sector

Abril estuvo atravesado por factores que alteraron el comportamiento habitual del mercado. Por un lado, la eliminación del impuesto interno para vehículos de alta gama generó una baja en los precios de ese segmento. Por otro, se multiplicaron las promociones en el resto de la oferta.

Sin embargo, estos incentivos no lograron compensar otros factores que afectan la demanda. Entre ellos, se destacan:

Un contexto de ingresos presionados por el aumento de gastos en otros rubros

La falta de consolidación del crédito para la compra de vehículos

La baja del dólar, que si bien podría favorecer precios, no alcanza para reactivar el consumo

En paralelo, las marcas generalistas son las más golpeadas por la caída, mientras que algunas automotrices importadas logran sostener números más estables respecto del año pasado.

Importaciones: las marcas chinas presionan al mercado

Otro elemento que suma tensión es la creciente competencia de las automotrices chinas, que están ingresando al mercado con precios más competitivos y un alto nivel de equipamiento.

Esta situación obliga a las marcas tradicionales a ajustar sus estrategias comerciales y, en muchos casos, a resignar márgenes para no perder participación.

Oportunidad para los compradores

Desde la óptica del consumidor, el escenario abre una ventana interesante. Con concesionarias urgidas por cerrar operaciones, los últimos días del mes se transforman en un terreno fértil para negociar mejores condiciones.

Los especialistas recomiendan comparar precios entre distintas agencias y aprovechar la presión de cierre de mes para obtener beneficios adicionales, ya sea en descuentos, financiación o bonificaciones en equipamiento.

Con apenas unos días por delante, el mercado entra en una fase decisiva. Las promociones "last minute" marcarán hasta dónde están dispuestas a ceder las concesionarias para evitar un cierre de abril con números en rojo.