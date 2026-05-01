Con ventas que cayeron en abril, la Toyota Hilux volvió al primer puesto de las más vendidas. Dos modelos recientemente lanzados, entraron al top 10

Las ventas de autos cerraron abril con una baja de 13% comparado con el mismo mes del año pasado, mientras que si se compara con marzo, la baja fue del 3,3 por ciento.

Estos números llegan en un momento donde las marcas salieron a "empujar" las operaciones con bonificaciones y créditos, medidas que, por ahora, no están dando los resultados esperados.

Lo que sucede es, entre otras cosas, que hay más oferta, más guerra de precios, y los consumidores están cada vez con mayor incertidumbre para tomar decisiones.

En este contexto, entre los 10 modelos más vendidos del mes hay una gran variedad de modelos, desde camionetas, hasta autos y SUV.

Los 10 autos más vendidos

De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el top ten de los más vendidos es el siguiente:

La camioneta Toyota Hilux volvió a ser líder en ventas.

Toyota Hilux : 2.346. En el año se vendieron 10.183, una baja de 15,8%.

: 2.346. En el año se vendieron 10.183, una de 15,8%. Peugeot 208 : 1.819. En el año se vendieron 9.033, una baja de 32,5%.

: 1.819. En el año se vendieron 9.033, una de 32,5%. Ford Territory : 1.570. En el año se vendieron 7.387, una suba de 60,3%.

: 1.570. En el año se vendieron 7.387, una de 60,3%. Ford Ranger : 1.437. En el año se vendieron 6.918, una baja de 27,6%.

: 1.437. En el año se vendieron 6.918, una de 27,6%. Fiat Cronos 1.436. En el año se vendieron 8.440, una baja de 32,4%.

1.436. En el año se vendieron 8.440, una de 32,4%. Volkswagen Tera : 1.292. En el año se vendieron 6.093. Hace menos de un año que llegó al mercado.

: 1.292. En el año se vendieron 6.093. Hace menos de un año que llegó al mercado. Chevrolet Tracker : 1.209. En el año se vendieron 5.448, una baja de 15,5%.

: 1.209. En el año se vendieron 5.448, una baja de 15,5%. Chevrolet Onix : 1.182. En el año se vendieron 4.958, una suba de 26,1%.

: 1.182. En el año se vendieron 4.958, una de 26,1%. Volkswagen Amarok : 1.156. En el año se vendieron 5.657, una baja de 41,7%.

: 1.156. En el año se vendieron 5.657, una de 41,7%. Toyota Yaris Cross: 1.128. En el año se vendieron 2.351 unidades. Se lanzó en febrero.

En dos meses, Toyota Yaris Cross entró en el top ten en ventas.

Las ventas de autos en abril

Según ACARA, el número de vehículos patentados durante abril de 2026 ascendió a 47.564 unidades, lo que representa una baja del 13,6% interanual, ya que en abril de 2025 habían registrado 55.025 unidades. Si la comparación es contra marzo, se observa una baja del 3,3% ya que en ese pasado mes se habían registrado 49.200 unidades.

De esta forma, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 205.114 unidades, esto es un 5,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 217.500 vehículos.

El VW Tera es otro de los modelos más nuevos en el top ten.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "Abril muestra una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 m uy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos. Lo que es importante mencionar es que el mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento, y las marcas generalistas que también han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios".

"El gran ganador de esta competencia es el cliente. Una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos. Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo cero kilómetros", completó Beato.