La VTV sigue siendo obligatoria, pero algunos conductores están exentos de pagar el trámite. Lo que cambia con las nuevas reglas

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) forma parte de los controles exigidos para garantizar que los autos se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad. El procedimiento permite detectar fallas mecánicas, problemas de funcionamiento o desperfectos que podrían representar un riesgo en la vía pública.

Aunque la obligación rige en todo el país, las reglas no son idénticas. Cada distrito establece cuándo debe realizarse la inspección, qué vehículos están alcanzados y quiénes pueden acceder a beneficios o exenciones.

Qué conductores no pagan la VTV en Buenos Aires

En CABA, los autos particulares deben someterse al control cuando cumplen tres años de antigüedad o alcanzan los 60.000 kilómetros recorridos, tomando como referencia la condición que se cumpla primero.

Si bien la revisión sigue siendo obligatoria, ciertos grupos están exceptuados de abonar el trámite. Entre ellos figuran los jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años que perciban el haber mínimo y cuyos vehículos no tributen el impuesto de radicación.

También cuentan con este beneficio las personas con discapacidad, independientemente de que el automóvil posea o no adaptaciones especiales. En todos los casos, la exención alcanza a una sola unidad por titular.

Las exigencias son diferentes del otro lado de la General Paz. En la provincia, la obligación comienza cuando el vehículo cumple dos años desde su patentamiento o transcurren 24 meses desde la inscripción inicial.

Al igual que en la Ciudad, existen sectores que pueden realizar el trámite sin costo. Entre ellos se encuentran los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), los jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen dos haberes mínimos, además de los vehículos afectados a bomberos, servicios públicos y organismos municipales.

Cómo impactan los cambios nacionales en la VTV

Mientras continúan vigentes los esquemas de control definidos por cada jurisdicción, la normativa nacional introdujo modificaciones en los plazos de revisión para los vehículos particulares.

Según las nuevas disposiciones, los autos cero kilómetro deberán realizar la primera inspección técnica a los cinco años del patentamiento inicial. A partir de entonces, las unidades con hasta 10 años de antigüedad tendrán que renovar la VTV cada 24 meses, mientras que los vehículos que superen esa edad deberán efectuar el control de manera anual.

La reglamentación también permite que los conductores realicen la revisión antes de la fecha de vencimiento si así lo desean.

Las consecuencias de tenerla vencida

No contar con la verificación vigente constituye una infracción de tránsito. Una vez superada la fecha de vencimiento, el vehículo queda expuesto a sanciones económicas si es detenido en un control vehicular.

Por ese motivo, incluso quienes tienen turno asignado para realizar la revisión deben tener en cuenta que circular hasta la planta verificadora con la documentación vencida puede derivar en una multa.

Contar con la VTV al día no solo evita inconvenientes legales y sanciones económicas. También representa una herramienta clave para mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados a fallas mecánicas durante la circulación.