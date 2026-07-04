La señal vial que confunde a muchos conductores: para qué sirve realmente

Respetar las señales de tránsito es fundamental para circular de manera segura y evitar sanciones. Sin embargo, algunas indicaciones viales no son tan conocidas y suelen generar dudas incluso entre quienes manejan con frecuencia. Una de ellas es la señal con fondo blanco, una flecha hacia la derecha y un pequeño círculo rojo.

A simple vista puede parecer un cartel más en una ruta o autopista, pero su función es específica. Se trata de una herramienta diseñada para orientar a los conductores cuando la circulación habitual se encuentra afectada por accidentes, obras viales o importantes embotellamientos.

Señal de tránsito con punto rojo: qué significa y cuándo aparece

A diferencia de otras señales que informan límites de velocidad, prohibiciones o advertencias de peligro, este cartel forma parte de un sistema de desvíos oficiales establecido por las autoridades viales.

Cuando aparece junto a la calzada, indica que existe un recorrido alternativo previamente definido para evitar una zona donde el tránsito se encuentra interrumpido o presenta dificultades. Los automovilistas que siguen esta señalización son guiados por caminos alternativos hasta superar el inconveniente y retomar posteriormente la vía principal.

El pequeño punto rojo cumple un papel fundamental dentro del sistema. Funciona como una referencia visual que permite identificar el recorrido correcto durante todo el trayecto alternativo. Por ese motivo, suele repetirse en distintos carteles a lo largo del desvío para mantener orientados a los conductores.

Para qué sirve esta señal de tránsito en rutas y autopistas

El principal objetivo de este mecanismo es garantizar la continuidad de la circulación cuando se producen situaciones que afectan el tránsito normal.

Entre los beneficios de este sistema de desvíos se destacan:

Evitar zonas con congestionamientos importantes

Reducir los tiempos de espera de los conductores

Mantener la circulación durante accidentes o cortes de ruta

Distribuir mejor el tránsito en sectores con alta demanda

Facilitar el regreso a la vía principal una vez superado el inconveniente

Gracias a este tipo de señalización, los conductores pueden seguir con su recorrido de forma fluida y segura, incluso cuando existen imprevistos en la ruta. Además, permite contar con una guía física permanente, sin depender exclusivamente de aplicaciones de navegación o dispositivos móviles para encontrar caminos alternativos.