Lanzaron créditos para comprar motos en 72 cuotas: cómo comprar

Son opciones de diferentes bancos, pero se pueden tramitar directo en los concesionarios. Arrancan desde las 12 cuotas sin interés. Los detalles

Las ventas de motos vienen creciendo en los últimos meses, cerrando el primer semestre de 2026 con un incremento de 43%, lo que equivale a 440.190 unidades patentadas.

Este resultado se dio por muchas variables: la llegada de nuevas marcas con propuestas accesibles; el uso de la moto como medio de transporte cotidiano cada vez más común; y las opciones de financiamiento que ofrecen las marcas, que permiten acceder a una unidades en cómodas cuotas.

En este sentido, el crédito se volvió una herramienta muy recomendable para la compra de motos, ya que, al existir modelo que arrancan desde valores accesibles, entre $1.3 y 2 millones de pesos, esto permite tener una cuota baja por mes.

Repasamos algunas opciones financieras para comprar una moto en julio, en cuotas, con diferentes bancos.

Cuotas desde $81.000 para comprar una moto

El Banco Nación ofrece la opción de acceder a diferentes créditos a través de la tienda del BNA. En este caso, se puede seleccionar el modelo de moto que se quiere acceder y la cantidad de cuotas.

Por ejemplo, una Motomel Blitz One 110, que sale $1.866.480, se puede comprar con tarjeta Visa en 24 cuotas de $109.017,47, con un CFT de 51.64%.

Las opciones de motos para comprar en cuotas arrancan con la más accesibles.

En caso de elegir Modo del BNA, son 24 cuotas $109.017,47, con un CFT de 41.2%.

En el caso de recurrir a un crédito del BNA de Mi Moto, las opciones son las siguientes:

36 cuotas de $102.861: TNA 40% CFT 60.72%

48 Cuotas $91.545: TNA 40% CFT 60.72%

60 Cuotas $85.394: TNA 40% CFT 60.72%

72 Cuotas $81.762: TNA 40% CFT 60.72%

Tomando como ejemplo otro modelo más grande: la Kove 800X Rally, que tiene un precio de 20.199.900 de pesos.

Hay diferentes opciones:

Visa: 24 cuotas de $1.179.836; Valor financiado $28.316.085; Valor de la cuota $8.116.185. TNA: 51.64%; CFT: 41.2%.

Con Mi Moto BNA, existen las siguientes opciones:

36 Cuotas de $1.113.216: TNA 40%; CFT 60.72%

48 Cuotas de $990.741: TNA 40%; CFT 60.72%

60 Cuotas de $924.179: TNA 40%; CFT 60.72%

72 Cuotas de $884.867: TNA 40%; CFT 60.72%

Créditos Acá Motos del banco Provincia

El Banco Provincia también ofrece una línea de préstamos para la compra de motos, que se puede gestionar desde la cuenta DNI o desde Home Banking BIP.

Las personas que pueden acceder son los clientes del Banco, previa calificación crediticia.

Para las motos más grandes también hay varias opciones de crédito.

Se pueden pedir hasta $10.000.000, en 9, 12, 18, 24 o 36 meses, con una TNA fija del 65% para los clientes con haberes y del 67% para los clientes sin haberes.

Se pueden comprar motos de cualquier cilindrada, ciclomotores, scooters, y cuatriclos livianos.

¿Cómo funcionan los créditos del Banco Provincia?

Los préstamos del Provincia funcionan mediante la elección de la empresa adherida, con condiciones personalizadas.

Al ser aceptada, se recibe la oferta cerrada para confirmar desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

A partir de ese momento se puede pagar con débito automático en cuenta.

Los pagos se realizan los primeros 5 días del mes, en caso de no tener fondos, correrán intereses.