El Jeep más barato se presentó en Brasil y llegará al país antes de fin de año

Es un SUV que se ubica por debajo del Renegade. Se produce en Brasil y ya se vende en otros mercados. Será el primer electrificado de la marca en el país

El nuevo Jeep Avenger comenzó la comercialización en Brasil, y durante su lanzamiento, se llevó a cabo el avant première para la llegada del modelo a la Argentina, que será en el último trimestre del año.

Así lo informó el grupo Stellantis en un comunicado de prensa, donde detallan que el SUV chico fue desarrollado siguiendo el ADN de la marca, con la misión de ampliar la presencia de Jeep en la región.

"El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos, representará la transición natural del hatch al universo de los SUV. Y, para muchos otros, será su primer Jeep en la vida: la puerta de entrada a una historia que comenzó en 1941 y se transformó en una pasión global. Con este Avenger vamos a expandir la cobertura de mercado que hasta hoy ofrecíamos, conquistando sin dudas nuevos clientes", comentó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina.

Por otro lado, será el primer vehículo Jeep electrificado que se comercializará en Argentina.

Cómo es el nuevo Jeep Avenger

De acuerdo a la información confirmada por la marca, todas las versiones del Avenger cuentan con transmisión automática CVT de 7 velocidades y motorización híbrida MHEV de 12V, con el reconocido motor turbo T200.

El nuevo Jeep Avenger será el primer electrificado de la marca en la región.

Los equipamientos del modelo se refuerzan con un paquete ADAS de nivel 2, Faros Matrix Led Vision, ChatGPT integrado y un tamaño que se adapta a la realidad del cliente urbano.

Se distingue por un diseño moderno, fiel a las líneas de los modelos Jeep que ya se venden en el mercado, con dimensiones que son de 4,1 mts de largo, 1,8 mts de ancho, 22º de ángulo de entrada y 33,6º de ángulo de salida.

Por dentro, Jeep lo define como un vehículo inteligente, tecnológico y divertido, ideal para la ciudad con una posición de manejo elevada, llantas de 18’’, freno eléctrico de estacionamiento y techo solar panorámico.

El nuevo Avenger tiene detalles de calidad en su interior y mucha tecnología.

El resto de los detalles del nuevo modelo será revelados al momento de la presentación.

La gama de Jeep en Argentina

El Jeep Avenger fue lanzado en 2023 en otros mercados, y hoy arranca una nueva etapa con producción en nuestra región.

Se posiciona en el segmento de los B-SUV, con una carrocería compacta, y completará la gama de SUVs que Jeep ofrece en el país con Renegade, Compass y Commander.

Se espera que el precio sea el más accesible de la marca, que hoy arranca en $49.870.000 con el Renegade Altitude 1.3L, que es el más accesible.

En cuanto a los rivales, enfrentará a modelos como Volkswagen Tera, Renault Kardian y Nissan Kait, entre otros.