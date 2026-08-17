Las ventas de autos de marcas premium crecen más del 50%, mientras caen los patentamientos de 0km

Los patentamientos de 0km se derrumbaron 30% interanual, aunque las marcas de lujo se recuperan fuerte y los SUV se imponen en el nuevo mapa "rutero"

Esta dinámica achicó la brecha de precios entre vehículos premium y masivos, atrayendo nuevas marcas y modelos al mercado.

ACARA revela que la eliminación del impuesto al lujo y trámites impulsó a marcas como Mercedes Benz, BMW y Audi.

Ventas de autos de alta gama en Argentina crecen hasta 200% impulsadas por apertura comercial y baja impositiva, pese a caída general del 30%.

Entre 2021 y 2023, transitar por las rutas de Argentina traía consigo una monotonía visual en el parque automotor: autos, camionetas y SUV de producción nacional o brasileña dominaban el escenario de los 0km, y ver un modelo de alta gama como un BMW, un Mercedes-Benz o un Audi no solo era una excepción, sino que transmitía la sensación de un vehículo reservado a un nicho acotado de muy alto poder adquisitivo.

Con la apertura comercial y los cambios impositivos, se han reconfigurado las calles del país con una mayor variedad en el mercado automotor, según podemos ver cada vez que recorremos las autopistas y rutas nacionales. Y los números de patentamientos dan cuenta de ello.

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la venta de autos cayó 30,3% interanual en julio. Marcas masivas como Toyota, Volkswagen, Jeep, Renault, entre otras, que lideran el top ten en patentamientos, sufrieron una baja importante.

Sin embargo, en el otro extremo, aparecen las marcas importadas, y especialmente las de alta gama, con crecimiento. Audi, Mercedes Benz, BMW y Porsche, entre otras, superan los dos dígitos en incremento en ventas, demostrando un cambio de composición del mercado.

Las ventas de autos en marcas masivas y premium

Según ACARA, en julio se vendieron 43.758 unidades en el mercado total, lo que representa una baja del 30,3% interanual, ya que en julio de 2025 se habían registrado 62.818 unidades. Si la comparación es contra junio, se observa una baja del 7,7%.

En cuanto a las 10 marcas más vendidas, solo Ford subió un 7%, mientras que el resto cayó y una tradicional, comoNissan, fue desplazada del top ten por la china BYD.

El ranking con las ventas entre enero y julio, y el resultado en el acumulado anual es el siguiente, tal como indica la Asociación:

Toyota: 45.830 (-27,0%)

Fiat: 39.660 (-22,4%)

Volkswagen: 43.105 (-30,3%)

Ford: 31.112 (7,6%)

Chevrolet: 27.490 (-1,5%)

Peugeot: 23.379 (-30,7%)

Renault: 22.973 (-39,5%)

Citroën: 12.663 (-22,9%)

BYD: 9.266 (se lanzó en octubre del año pasado)

Jeep: 8.400 (-41,4%)

En el caso de las marcas de alta gama más representativas del mercado local, los resultados son los siguientes:

Mercedes Benz: 5.990 (51.5%)

BMW: 2096 (67%)

Audi: 2011 (24%)

Mini: 300 (94%)

Porsche 118 ( 200%)

Son varios los factores que potenciaron el incremento en ventas de autos premium. Entre ellos se destacan la eliminación de trámites burocráticos de importación para las automotrices, que hasta hace unos años tenían que llenar decenas de formularios para ingresar autos al país.

También se dio un reordenamiento del mercado cambiario y la baja en la presión fiscal sobre los bienes de alto valor, con la eliminación del impuesto al lujo.

Esta situación hizo que, adquirir un auto importado premium, por el cual se pagaba sobreprecios, o había cupos cerrados de entrega y listas de espera, pasen a ser bienes disponibles como modelos de producción local o importados del Mercosur.

BMW X1, una serie especial Black más accesible llegó reciéntemente al mercado.

Desde el Gobierno explicaron esta dinámica. El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, a través de su cuenta en X, detalló: "Para importar un auto, además del impuesto interno (17,5%), se cobran aranceles (35%) y tasa estadística (3%). Tal como estaba, los precios de este segmento se hacían muy altos y el mercado era muy chico, de unos 700 autos en los primeros 4 meses del año pasado que recaudaron: 27 mil millones de internos y 34 mil millones del resto", expuso Lavigne.

"Con la eliminación del impuesto, se dejaron de recaudar esos $27 mil millones, pero la suma del resto ascendió a 75 mil millones (debido a que se importaron casi mil autos mas).

El planteo oficial apunta a que la menor carga impositiva sobre el segmento habría incentivado un mayor volumen de operaciones, compensando la pérdida del tributo eliminado.

Se achica la brecha de precios entre autos premium y masivos

Al mismo tiempo, esta medida llevó a que, los precios se acerquen más entre los modelos premium y algunos generalistas.

Audi lanzó el nuevo Q5 renovado en Argentina en sintonía con el mercado global.

Por ejemplo un Audi A3 sale desde u$s.47.000, es decir, $70.970.000, o el BMW Serie 3 que sale desde u$s61.400, es decir, $91.000.000, mientras que un Volkswagen Vento GLI sale $74,942.000.

En el caso de un SUV de tamaño intermedio, un Q2, sale u$s52.300, es decir, $78.973.000, mientras que un SUV mediano como Volkswagen Taos sale $68.000.000; un Jeep Compass full $78.000.000 y un Peugeot 3009 sale $79.500.000.

La gama de SUV de Mercedes Benz crece en ventas en Argentina gracias a la mayor oferta.

Más lanzamientos de autos de alta gama

El crecimiento en ventas se vio impulsado, al mismo tiempo, por la llegada de más modelos de marcas premium. Tanto BMW, como Audi y Mercedes Benz, renovaron su portfolio de modelos en los últimos años, completando la oferta con vehículos que ya se comercializan en otros países.

Así, la gama X de BMW; los GLA y GLC de Mercedes Benz y los Q de Audi fueron ganando terreno como los SUV premium más buscados.

Además Daniel Herrero, presidente de Prestige, importador de Mercedes Benz en Argentina, confirmó la llegada de la marca de superlujo Maybach y el 1 de septiembre se lanzará Smart, city car también de lujo.

Por otro lado, las marcas que también empiezan a probar, lentamente, este segmento, son las chinas. Si bien llegaron como marcas enfocadas en precio, ahora hay modelos que miran a segmentos premium.

Arcfox, Lynk & Co y proximamente la llegada de Omoda, habla de una nueva mirada de las chinas al segmento más premium.