Guía definitiva para elegir entre las marcas chinas que se ofrecen en Argentina, con precios, datos de posventa, tecnología y el ranking de patentamientos

El mercado automotor argentino atraviesa un cambio estructural importante. La apertura comercial y la baja de aranceles para vehículos con nuevas tecnologías consolidaron el desembarco masivo de automotrices chinas, y ya son más de 25 las marcas operando en el país, con una cuota de mercado que supera el 10% de los patentamientos mensuales en 2026, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA ).

Esta participación se da sin contar modelos de marcas tradicionales fabricados en Asia, como la Ford Territory, que es el SUV más vendido del mercado y del segmento; o el Chevrolet Spark EV, que juega un rol importante entre los eléctricos.

En este contexto, el consumidor local se enfrenta a una amplia oferta y surgen más dudas: ¿cómo elegir entre un abanico tan amplio de propuestas desconocidas hasta el momento?

Si estás decidido a dar el salto hacia un auto de origen chino, la clave no es solo analizar el equipamiento o que te conquiste la pantalla central, ya que la mayoría cuenta con grandes tablets de 12 pulgadas en el centro del tablero, sino que es importante analizar la estructura comercial que sostiene a esa marca en el país.

Qué tener en cuenta antes de comprar un auto chino en Argentina

Para elegir un auto chino, algunas cuestiones que se deben tener en cuenta son tan importante como en cualquier marca o modelo, pero al no tener representantes oficiales en el país (la única que llegó con su casa matriz en BYD), es clave el respaldo del importador local.

El BYD Dolphin Mini es uno de los autos eléctricos más vendidos del país.

A diferencia de las marcas tradicionales instaladas con terminales propias, la gran mayoría de las firmas chinas llega de la mano de grupos importadores. Algunos con larga trayectoria en el país son Corven, importador de Chery; Famly, de Jetour; Car One, de GWM, Changan y Ora; Grupo Belcastro de Baic y Arcfox; Eximar, de MG.

Hay muchos más, pero más allá de conocer a cada uno, es importante indagar qué empresa representa a la marca en la Argentina, cuántos años lleva en el rubro y qué red de concesionarios oficiales posee en las principales provincias.

Un tema fundamental cuando se compra un auto es consultar sobre la posventa. Si bien cada marca tiene su red propia, una marca con depósito centralizado de repuestos en el país corre con ventaja sobre aquellas que traen todo a pedido.

Un auto chino suele ofrecer hasta un 20% o 30% más de equipamiento que un rival regional por el mismo precio. Sin embargo, la depreciación en el mercado de usados suele ser más acelerada durante los primeros 3 a 5 años.

El Baic BJ30 es uno de los SUV chinos más vendidos del país

De esta forma, si se planea cambiar el auto en el corto plazo, este factor impactará directamente en el bolsillo.

Para consultar los precios de los usados, se puede hacer en la Cámara de Comercio Automotor, donde se ofrece una guía para saber el valor de los autos.

Garantía, tecnología y asistentes de seguridad en autos chinos

La gran ventaja de los nuevos modelos de marcas chinas es que tienen mucha tecnología en motorización y seguridad, de modo que, a la hora de elegir un vehículo, es importante que tenga todo el equipamiento que ofrecen la mayoría de los modelos, ya que se está apostando a estos productos.

Es importante conocer qué tipo de carga soporta el vehículo, cuál es la garantía sobre el paquete de baterías (que habitualmente suele ser de 8 años o 150.000 km; y la seguridad activa (ADAS), ya que muchas marcas compiten en este apartado.

Como la oferta es tan amplia, no hay que conformarse con 6 airbags y control de estabilidad (ESP); sino buscar frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo de serie, que hoy tienen la mayoría de los autos y SUV.

Precios y marcas chinas de autos más vendidas en el mercado

Durante el primer semestre de 2026, las marcas chinas mostraron un crecimiento exponencial en los registros del Registro Nacional de la Propiedad del Automóvil (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El ranking de las cinco firmas con mayor volumen de comercialización está compuesto por:

BYD: los modelos más vendidos son Dolphin Mini, Song Pro DM-i, Atto 2 y Yuan Pro. Precios de referencia: Desde u$s22.990 (Dolphin Mini) hasta u$s36.990 (Song Pro GS).

BAIC (Beijing Automotive Industry Holding): Modelos más vendidos BJ30 Hybrid, X55 II y X35. Precios de referencia: Desde u$s26.500 (X35) hasta u$s37.000 (BJ30 4WD).

Chery: Modelos más vendidos Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Hybrid y Tiggo 2 Pro. Precios de referencia: Desde u$s23.000 (Tiggo 2 Pro) hasta u$s44.800 (Tiggo 8 Pro).

Haval / Great Wall Motors (GWM): Modelos más vendidos Haval Jolion (y Jolion Pro HEV), Haval H6 y la pickup Poer. Precios de referencia: Desde u$s28.990 (Jolion PRO HEV) hasta u$s44.400 (H6 GT).

MG: Modelos más vendidos MG ZS HEV y MG3 HEV. Precios de referencia: Desde u$s23.500 (MG3 HEV) hasta u$s29.900 (ZS HEV Luxury).

En lo que va del año, las marcas chinas alcanzaron un acumulado superior a las 20.000 unidades patentadas, según ACARA. En meses pico como julio de 2026 se registraron más de 3.800 unidades de origen chino, representando cerca del 9,3% del mercado total de 0km.

Si se suma a la estadística la Ford Territory (modelo diseñado y producido en China bajo la alianza JMC-Ford), la penetración real de la industria manufacturera china en el mercado argentino supera el 14% del total de las ventas de 0km.

Siete de cada 10 vehículos híbridos enchufables o 100% eléctricos comercializados en la Argentina durante este semestre provinieron de fábricas chinas.