Es la versión más extrema del coupé compacto. Cuenta con más de 500 CV y acelera de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos. Te contamos cuánto sale

BMW lanzó a la venta el nuevo BMW M2 CS, la versión más potente de este coupe compacto que llegó al país el año pasado, y que ahora suma 50 CV para ofrecer una potencia total de 530 CV y 650 Nm de torque, un verdadero deportivo.

El precio de este modelo es de 189.900 dólares en agosto de 2026, según fue informado por la marca al momento del lanzamiento.

El coupé no solo se destaca por las prestaciones mecánicas, sino que toda su estructura fue modificada para que su andar y suspensión sea la de un auto con características aptas para la pista.

Entre sus aspectos se destacan los apliques de carbono en algunas partes de la carrocería, además del sistema de suspensión y frenos, típicos de autos de competición.

Cómo es el diseño e interior del nuevo M2 CS

El nuevo coupé compacto se distingue por su diseño, con una trompa larga y su corto baúl, característico de este modelo.

Tiene llantas de aleación M de radios en estrella con neumáticos mixtos, de 19" adelante y 20" atrás. Al no tener auxilio de repuesto, tiene un juego para reparación de pinchazos. Los frenos son M de carbono y cerámica de color rojo.

BMW M2 CS, la versión más potente del coupé ya se vende en el país (FOTO: Prensa BMW)

Su carrocería está acompañada por un techo de carbono M; plásticos reforzados con fibra de carbono en la tapa del baúl, el difusor trasero y espejos; la parrilla y las tomas de aire delanteras exclusivas, y una la altura reducida en ocho milímetros para que quede más "pegado al piso".

Cuenta con un sistema de iluminación de última generación, con Luces M Shadow Line y faros led adaptativos.

Por dentro, tiene muchos detalles deportivos, como el volante M con levas de cambio, recubierto en Alcántara. Los asientos son regulables eléctricamente y con dos memorias, con un diseño envolvente, aberturas en el respaldo, rebordes laterales y las guías de cinturón funcionales para cinturones de seguridad multipunto.

El nuevo BMW M2 cuenta con una gran pantalla y tablero digital (FOTO: Prensa BMW)

En tecnología, la pantalla curva ocupa todo el tablero, uniendo la digital de 12,3" y la de control de 14.9" pulgadas, desde la cual se pueden manejar elementos como el Control de Tracción M de diez niveles, el M Drift Analyser (que muestra el ángulo y la duración de los derrapes), el cronómetro M Laptimer y las distintas configuraciones de motor, suspensión y dirección, entre otras.

Motor y prestaciones del nuevo M2 CS

Con un motor 3.0 bi-turbonaftero, que comparte con el M2 convencional, esta versión tiene 530 CV (50 CV más que el convencional) y 650 Nm de torque (50 Nm más que el primero en llegar al país). La caja es automática M Steptronic de ocho velocidades, con convertidor de par y tracción trasera.

El nuevo modelo tiene u motor 3.0 de seis cilindros M TwinPower Turbo hasta los 530 cv y 650 Nm, que le permite alcanzar 302km/h como velocidad máxima (limitada electrónicamente).

La transmisión es M Steptronic de ocho velocidades con Drivelogic, que permite alterar las características de los cambios. Acelera de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos.

Cuánto sale el M2 CS vs el M2

Producido exclusivamente en México, el nuevo BMW M2 CS llega al país como el primer modelo del escalón BMW M CS ofrecido oficialmente por BMW Group Argentina, con un precio de 189.900 dólares.

Se ofrece en cuatro colores: azul terciopelo (Velvet Blue BMW Individual), gris Brooklyn M, azul Portimao M y negro zafiro (Saphire Black).

Tiene una garantía de 3 años o 200.000 kilómetros.

En el caso del BMW M2, el precio es de 129.000 dólares.

Con este lanzamiento, la marca sigue ampliando la gama de modelos en el país, que ya cuenta con un portfolio actualizado.