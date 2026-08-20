La reglamentación permite sumar nuevos prestadores que cumplan con los requisitos técnicos. El trámite online estará disponible desde el 1° de septiembre

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con la desregulación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y habilitó desde este jueves la inscripción de talleres mecánicos y concesionarias que quieran comenzar a prestar el servicio.

Con esta medida, los controles dejarán de estar concentrados exclusivamente en las plantas oficiales que hasta ahora tenían concesionado el servicio.

A partir de la nueva normativa, podrán incorporarse establecimientos privados que cumplan con los requisitos técnicos y las condiciones establecidas por la legislación porteña.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el cambio y aseguró: "Oficialmente, terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio".

Qué cambia con la desregulación de la VTV

La modificación se produce a partir de la reglamentación de la Ley 6.963, sancionada por la Legislatura porteña, que establece un esquema de inscripción permanente para los establecimientos interesados en realizar la VTV.

De esta manera, podrán postularse talleres mecánicos particulares y concesionarias, siempre que cumplan con las exigencias previstas y cuenten con el equipamiento necesario para llevar adelante las inspecciones..

La normativa también apunta a reducir las exigencias vinculadas con el funcionamiento de los establecimientos. Entre los cambios se contempla una simplificación de los trámites y de las superficies mínimas requeridas para atender a los conductores.

Cómo podrán inscribirse los talleres

El proceso de incorporación de nuevos prestadores ya comenzó. Para realizar consultas y enviar la documentación correspondiente, los interesados pueden comunicarse con el Gobierno porteño a través del correo electrónico vtv@buenosaires.gob.ar.

Además, desde el 1° de septiembre estará disponible una plataforma específica dentro del sitio oficial de la Ciudad para completar el trámite de manera simplificada.

El nuevo mecanismo busca ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar la VTV y facilitar el ingreso de nuevos prestadores al sistema.

La reforma que impulsa el Gobierno porteño

Desde la administración de Jorge Macri vincularon esta decisión con otras medidas destinadas a reducir la cantidad de regulaciones y simplificar trámites en la Ciudad.

Según explicó el Gobierno porteño, durante la actual gestión se impulsaron medidas relacionadas con la reducción de impuestos, la eliminación de regulaciones consideradas innecesarias y la simplificación de procedimientos administrativos.

Macri también señaló que avanzó con una reorganización de la estructura estatal, con una reducción de cargos gerenciales y administrativos y el objetivo de destinar recursos a áreas como salud y seguridad.

Con la desregulación de la VTV, el Ejecutivo porteño busca trasladar ese criterio al sistema de verificación vehicular y ampliar la participación de establecimientos privados en la prestación del servicio.