El Kia K4 hatchback cuesta u$s12.000 más que el sedán por el impacto de un impuesto

Más de la mitad del precio final de un vehículo en Argentina corresponde a impuestos y ese peso fiscal puede incrementarse según el origen del modelo

Kia Argentina frena su crecimiento, pero proyecta superar el 1% del mercado en 2025 si renueva el acuerdo comercial con México.

La diferencia surge porque el hatchback no cumple el 35% de piezas mexicanas exigido tras suspenderse el acuerdo Mercosur-México.

El Kia K4 hatchback cuesta u$s11.900 más que el sedán en Argentina por un arancel del 35% aplicado a su origen de autopartes.

En la Argentina, el valor de un vehículo nuevo está condicionado por una carga impositiva que figura entre las más altas del mundo. Más de la mitad del precio final -un 54%- corresponde a impuestos, y ese peso fiscal puede incrementarse según el origen del modelo.

Mientras que los autos provenientes del Mercosur ingresan sin aranceles gracias al régimen automotor regional, los que llegan desde fuera del bloque deben afrontar un recargo del 35% conocido como arancel extrazona.

México ocupa un lugar singular en este esquema. Aunque no integra el Mercosur, mantiene un acuerdo de libre comercio que históricamente permitió importar autos sin ese arancel. Pero desde marzo el convenio quedó suspendido y su continuidad se negocia contrarreloj. En teoría, los vehículos mexicanos deberían pagar hoy el 35% adicional, aunque las automotrices se adelantaron y acumularon inventario cuando empezaron a circular señales de que el pacto podía interrumpirse.

La brecha de precios en el Kia K4, según el origen de las autopartes

En medio de este escenario, Kia decidió avanzar con el lanzamiento del K4 hatchback, que complementa la llegada previa del K4 sedán. Ambos modelos provienen de México, pero sus precios muestran una brecha que no responde a cuestiones de diseño ni equipamiento, sino a la normativa que regula el origen de las autopartes.

Para evitar el arancel, un vehículo debe contar con un 35% de piezas locales: en el caso de México, autopartes mexicanas; en el caso de Argentina y Brasil, componentes regionales del Mercosur. El cálculo se realiza sobre el valor FOB del auto y determina si cumple o no con el requisito.

El K4 sedán sí alcanza ese porcentaje y se comercializa a u$s38.000 en su versión GT , mientras que la EX se ubica en u$s33.000 .

, mientras que la EX se ubica en . El hatchback equivalente, en cambio, debutó a u$s49.900.

La diferencia de u$s11.900 entre ambos modelos no se explica por la silueta ni por variaciones técnicas: es el impacto directo del arancel del 35% aplicado sobre el hatchback, que no llega al nivel de integración exigido. Para el comprador argentino, ese monto se suma a la ya elevada carga impositiva y termina engrosando un precio final que, en buena parte, queda en manos del Estado.

El nuevo Kia K4 tiene una diferencia de precios entre sus versiones por el peso de los impuestos

El caso del Kia K4 ilustra con claridad cómo la estructura tributaria argentina -y la del Mercosur- puede alterar de manera drástica el valor de dos vehículos prácticamente idénticos, dependiendo únicamente de si pagan o no el arancel.

Las proyecciones de la marca en el mercado argentino

La filial local de Kia atraviesa una etapa de crecimiento moderado, aunque lejos de su potencial. Su gerente general, Sebastián Sicardi, admite que la falta de un acuerdo vigente con México condiciona el desempeño de la marca.

"Teníamos proyectado alcanzar el 1% de market share y superarlo el año que viene. Estamos mejor que el año pasado, pero no estamos llegando a nuestro máximo potencial por la disponibilidad de unidades", señaló en declaraciones periodísticas.

Sicardi describe además un mercado en plena transformación, acelerado por la irrupción de las marcas chinas. Para él, el fenómeno era previsible: "Es algo que ya pasó en el resto del mundo. En Argentina está ocurriendo rápido, potenciado por el cupo de 50.000 unidades con beneficio arancelario".

La expectativa de Kia está puesta en 2027, cuando podría concretarse la renovación del acuerdo con México. Si eso sucede, la marca anticipa un salto inmediato en volumen y participación. Con el K3 consolidado, el despliegue completo de las versiones hatch y sedán del K4 y la llegada de la pick-up Tasman, la compañía proyecta superar holgadamente el 1% del mercado. En un escenario de 500.000 unidades anuales, ese porcentaje equivaldría a unas 6.000 ventas, suficientes para recuperar un ritmo de expansión que hoy permanece contenido por las restricciones comerciales.