¿Qué moto usada se puede comprar con lo que cuesta una Honda Wave 0km?

La moto de 110 cc de la japonesa es líder hace años, pero por el mismo precio, hay modelos de segunda mano más grandes que son buena opción

La moto 0Km que más ventas acumula en Argentina en 2026 con más de 50.000 unidades patentadas es la Honda Wave 110. El valor de esta CUB parte en los $3.426.900 para su variante con freno a tambor, según el precio oficial de agosto. En el caso de la versión con sistema de freno más eficiente, es decir con disco de freno delantero, sale 4.020.800 pesos.

SI se toma como referencia el precio de la Wave más equipada, se pueden comprar, por ese mismo valor, motos usadas de segmentos superiores, entre modelos 2005 y 2024.

En este informe te mencionamos cuáles son las motos de entre 150 y 250 cc con kilómetros andados que se puede comprar por 4 millones de pesos en Argentina.

Entre ellas se encuentran modelos de Bajaj, Corve, y la misma marca Honda, con más cilindrada y menos valor por el uso.

Motos usadas por menos del valor de Wave

La Honda Wave es la moto históricamente más vendida del país.

Bajaj Rouser 200: desde $ 3.300.000

Perteneciente al segmento de las motos Street o de calle, la Bajaj Rouser 200 con precios desde los 3.300.000 es una de las más buscadas. En este último tiempo, la moto más vendida de la marca recibió actualizaciones en su equipamiento.

Así, por ejemplo, reemplazo su instrumental analógico por una pantalla LCD digital. También sumó Bluetooth, lo que me permite enlazar el celular a través de la aplicación de Bajaj para recibir alertas de llamadas y mensajes en el tablero.

La Bajaj Rouses de 200 cc es muy buscada de segunda mano.

Además, dispone también de flechas indicativas de GPS y cuenta ahora con una toma USB de serie cerca del manubrio para poder cargar el teléfono o el GPS.

Otra mejora es la adopción de luminaria full Led y el embrague es antirrebote. La suspensión delantera optó ahora por una horquilla invertida lo que le otorga más estabilidad en curvas.

El motor sigue siendo el mono cilíndrico de 199,5 cc con refrigeración líquida y tecnología de triple bujía. Mantiene sus 23,5 CV y la caja de seis velocidades.

La Bajaj Rouser 0Km tiene un precio que oscila entre los $ 4.400.000 y $5.500.000, dependiendo la provincia y las bonificaciones que ofrecen los concesionarios.

En caso de un modelo 2024, con un promedio de 4 mil a 9 mil kilómetros, su valor ronda entre los $ 3.800.000 y $ 4.000.000. Mientras que una con más de 10 mil kilómetros, puede conseguirse entre $ 3.300.000 y $ 3.700.000.

Honda GLH 150 (desde $ 3.200.000)

Dentro de Honda, el modelo más representativo del segmento de las Street es la popularmente conocida Honda "Gaucha", que es la Honda GLH 150. Una de sus actualizaciones más importantes fue la incorporación del sistema de frenos CBS (Combined Braking System), que distribuye de manera equilibrada la fuerza de frenado entre ambas ruedas al accionar el freno delantero.

La Honda GLH es muy usada en el segmento de trabajo.

El motor es un mono cilíndrico con inyección electrónica de 149.2 cc con una potencia de 12,2 CV y 12,6 Nm de torque. La caja es de 5 marchas y tiene doble disco de freno.

El tanque de nafta ahora es de 12.7 litros, el cual, con un consumo promedio de 2,5 litros, puede recorrer 250 kilómetros, aproximadamente.

Según los principales portales de compra/venta, una Honda GLH 150, modelo 2023 con un promedio de 12 mil kilómetros, cuesta entre $ 3.200.000 y $ 3.600.000. En caso de buscar una opción con menos kilómetros, modelo 2024, hay ofertas de entre $ 3.400.000 y $ 3.900.000.

Corven Triax 250 (desde $ 3.000.000)

Dejando el segmento de las motos 100% de calle y mirando una opción Trail/Adventure, encontramos al modelo de Corven Triax 250 con un muy buen equipamiento, como por ejemplo, el tablero 100% digital, toma USB, faros full led y un enorme tanque de 16 litros, con los que se puede recorrer alrededor de 400 kilómetros, con un consumo promedio de 3,2 y 3,5 litros cada 100 kilómetros.

Corven Triax ocupa otro lugar importante entre las motos usadas por la relación precio-producto.

El precio actual de la Triax 250 Adventure 0km ronda entre los $ 4.200.000 y $ 5.000.000, mientras que su variante Tourning, la cual cuenta con motor refrigerado por agua, cotiza en $ $ 6.200.000, aproximadamente.

En el caso de no querer superar el presupuesto de 4 millones de pesos, se debe buscar una Triax 250 modelo 2016 a 2022, donde los precios arrancan en los $ 3.000.0000.

Para el caso de una semi nueva (año 2024), encontramos opciones desde $ 3.900.000, de su variante Tourning, con alrededor de 20 mil kilómetros.

¿Qué motos "indestructibles" se pueden comprar por 4 millones de pesos?

Basándonos en el presupuesto establecido, también se puede acceder a modelos ya que fueron verdaderos éxitos de ventas y que aún hoy son muy buscados, principalmente por su mecánica.

Sin irnos demasiado en el tiempo, hay opciones de la Honda Tornado XR 250, uno de los modelos on-off más buscados, por menos del presupuesto establecido.

Para ello, hay que buscar modelos de la primera generación, es decir una Tornado entre los años 2005 y 2012, con el clásico motor mono cilíndrico de 250 cc alimentado por carburador.

Por lo general, en una moto de este año, los kilómetros totales no suelen ser un dato al que se suele acceder, principalmente porque los motores ya fueron reparados por completo o porque los tableros se modificaron. Se sugiere hacerlas revisar por un especialista.

Otra opción de moto "indestructible" con configuración on-off es la Yamaha XTZ 125, modelo que aún la marca comercializa.

Esta moto refrigerada por aire de 10 CV, que viene con un tanque de 11 litros y una autonomía de casi 400 km, sigue siendo una de las más buscadas por su motor fiel.

Para no superar los 4 millones de pesos, hay que buscar una Yamaha XTZ que no supere el modelo 2019 y con un total de kilómetros de entre 15 y 30 mil.

Para los que les gusta las motos con estilo clásico o vintage, la Zanella Ceccato 150 cc es una gran alternativa, que con un rango de precios que va entre $ 1.800.000 y $ 2.000.000 se pueden encontrar exponentes en muy buen estado con menos de 10 mil kilómetros.

Puntos clave