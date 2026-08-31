Un análisis sobre la devaluación de los autos chinos usados frente a marcas tradicionales y los factores que explican la diferencia de precios

La baja reventa de usados chinos se debe a la desconfianza en repuestos y postventa, crucial para la retención de valor.

Marcas como BYD y Baic lideran ventas 0km, pero los autos chinos no figuran en transferencias de usados, según ACARA.

Aunque la venta de 0km de marcas chinas subió al 14%, sus usados pierden 25-35% de valor el primer año, más que autos tradicionales.

La llegada de las marcas asiáticas a la región se consolidó en pocos meses, y en el caso de la Argentina, ya hay más de 25 marcas de ese origen. Así, la participación en venta de 0km pasó del 1% al 14% en el último año, según datos de CIDOA, la Cámara de Importadores de Autos.

Sin embargo, a medida que la flota en circulación crece, aparece otra realidad que todavía no da señales de cambio: la reventa de los usados chinos.

Mientras que muchos 0km las marcas chinas toman protagonismo, y por ejemplo, BYD ya es la marca número 8 más vendida del país, y Baic crece hasta el puesto 13; en las transferencias de usados los chinos no aparecen, según datos de la https://www.acara.org.ar/estadisticas?utm_source=chatgpt.com

Si bien la ola de lanzamientos está en pleno proceso, y las marcas con más antigüedad son Chery y Baic, entre otras pocas, uno de los factores que más impacta en la reventa es el valor de estos vehículos, que cae más que otras marcas, y será uno de los temas más preocupantes cuando el parque automotor de las marcas de autos chinos en Argentina sea mayor, si la tendencia no cambia

¿Cuánto valor pierde un auto chino?

La depreciación en el mercado automotor mide la pérdida de valor que sufre un vehículo desde el momento en que abandona el concesionario hasta sus primeros años de rodaje.

En el mercado local, la brecha entre las marcas consolidadas (Ford, Toyota, Renault, Volkswagen, etc) y las firmas de origen chino es mayor, y en las últimas, pierden más valor, según la comparación de precios de Mercado Libre y la Cámara de Comercio Automotor.

El Volkswagen Gol es uno de los autos usados que más valor conserva.

Las marcas tradicionales generalistas, durante el primer año de uso, pierde entre el 15% y el 20%. Al cabo de 3 años, logran retener en promedio entre un 65% y un 70% de su precio original (acumulando una depreciación de entre el 30% y el 35%). Casos de alta liquidez como Toyota Hilux o Volkswagen Gol/Polo retienen valores superiores debido a su rotación casi inmediata.

En el caso de las marcas de origen chino, la caída inicial es más marcada, registrando una devaluación en el primer año que oscila entre el 25% y el 35%. Cuando pasa ese plazo, la retención de valor promedio se ubica cercana al 60,7% (registrando una pérdida acumulada del 39% al 40% o más, según el segmento y modelo).

Esta caída en el precio es un dato que preocupa a muchos compradores a la hora de adquirir un 0km chino. Es decir, en el primer año, las marcas tradicionales pueden perder hasta un 15% menos; hasta el tercer año, hasta un 10% menos; y en cinco años, hasta un 12% menos.

Por qué caen más los precios de los usados chinos

Según consultamos con la CCA, la compra de un auto usado es más conservadora en Argentina, y la previsibilidad mecánica es muy importante. Esto es claro en los autos más vendidos, que son Volkswagen Gol y Toyota Hilux hace años.

También se mira mucho la disponibilidad y costo de repuestos, y hay temor a la falta de autopartes originales o a demoras prolongadas en la importación de piezas de un usado chino.

Otro factor que se valora es la red de concesionarios y atención de postventa, que generalmente posee una red más grande en las marcas más tradicionales, por su historia en el país.

BYD se instaló en el país por medio de la casa matriz y eso da más seguridad.

Como respuestas a estas incógnitas, se espera que la apertura de fábricas chinas en la región y centros logísticos regionales con stock permanente de insumos de alta rotación (filtros, pastillas de freno, ópticas, paragolpes) mejor mucho la atención y la respuesta a los clientes.

También aparecen temas claves como en cualquier marca, que es la transparencia en los costos de mantenimiento, y que la permanencia en el mercado se mantenga unos cuantos años (ya hubo varios avances chinos que dieron marcha atrás).

De esta manera, si bien el mercado de autos usados se rige por la confianza a lo largo del tiempo, y las automotrices chinas han superado gran parte de esos problemas, ahora deben apuntar a una buena y segura postventa para que mantengan su valor.