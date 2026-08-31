La eliminación del CETA y el fin de la cédula azul simplificaron la compraventa de autos usados. Qué trámites se eliminaron y qué exigir

La compraventa de vehículos usados en la Argentina atravesó una profunda desregulación normativa orientada a recortar la carga burocrática, abaratar costos y agilizar las gestiones en los registros seccionales. La eliminación de exigencias históricas permitió reducir la cantidad de formularios físicos y digitalizar instancias clave del proceso comercial.

No obstante, la simplificación del trámite no modifica la responsabilidad legal de las partes sobre la verificación del vehículo. Si bien hoy se exigen menos papeles para concretar el cambio de titularidad, realizar los controles registrales y mecánicos previos sigue siendo la única garantía para evitar sorpresas financieras o imprevistos judiciales al momento de la compra.

Los papeles y trámites que ya no se exigen para la compraventa

Entre las modificaciones implementadas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y ARCA, destacan tres cambios fundamentales que achicaron la lista de requisitos para compradores y vendedores:

Fin del Certificado CETA: derogado mediante la Resolución General 5505/2024 de ARCA, ya no es obligatorio reportar el valor de la operación cuando supera determinados montos de mercado

Eliminación de la cédula azul: dejó de ser un documento obligatorio para autorizar la conducción a terceros. Ahora el propietario gestiona las autorizaciones en tiempo real desde la aplicación Mi Argentina

Cédulas verdes sin vencimiento: la cédula de identificación del vehículo dejó de vencer para las personas que figuran como titular registral, eliminando la necesidad de renovarla periódicamente

Los recaudos que se deben tomar para evitar deudas y embargos ajenos

A pesar del recorte de exigencias administrativas, la gestión del Informe de Dominio ante el registro automotor se mantiene como el trámite prioritario antes de efectuar una seña o transferencia bancaria.

Este documento digital acredita quién es el dueño actual y confirma que la unidad no acarree embargos, prendas, inhibiciones judiciales o denuncias de robo.

Para proteger la negociación mientras se tramita la venta, existe la opción de solicitar un Certificado de Dominio. Esta herramienta bloquea de manera preventiva cualquier anotación de embargos por un plazo de 15 días hábiles, brindando previsibilidad jurídica a ambas partes mientras se cierra la operación.

Verificación técnica y policial, qué diferencias existen

El proceso de compra exige no confundir la revisión técnica ordinaria con el chequeo de identificación que solicita el registro automotor:

Verificación Física Policial: se trata de un trámite presencial obligatorio para determinar que la numeración grabada en el motor y el chasis sea idéntica a la volcada en el título

Verificación Técnica Vehicular (VTV) / RTO: es una inspección periódica de seguridad, frenos y emisión de gases requerida para la libre circulación vial según la jurisdicción

Escaneo y revisión particular: diagnóstico mecánico independiente que permite evaluar el desgaste del motor, la transmisión y los módulos electrónicos antes de la compra

Paso a paso del Formulario 08 Digital para abaratar la transferencia

La carga previa del Formulario 08 a través de la plataforma en línea de la DNRPA permite reducir los aranceles registrales y agilizar la presentación de la documentación. Tanto comprador como vendedor pueden ingresar sus datos de forma remota y coordinar el turno presencial únicamente para la certificación de firmas y la entrega del título del automotor.

Antes de ir al registro, es indispensable saldar o acordar la regularización de las deudas de patente y las infracciones de tránsito pendientes. Una vez inscripto el vehículo a nombre del nuevo titular, el comprador debe contratar el seguro obligatorio de responsabilidad civil. A su vez, si el vehículo tiene telepase, este no sirve para el nuevo titular, por lo que debe gestionar uno nuevo.