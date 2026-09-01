Buenos Aires renovará el autódromo con una inversión de US$150 millones y apunta a cumplir las exigencias para recibir a la Fórmula 1

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una de las mayores transformaciones de su infraestructura deportiva con una meta concreta: dejar al Autódromo Oscar y Juan Gálvez en condiciones de aspirar a recibir nuevamente a la Fórmula 1.

El proyecto contempla una inversión de u$s150 millones, la más importante realizada sobre el circuito desde su inauguración, y actualmente registra un 60% de avance.

La iniciativa fue presentada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la visita a Buenos Aires de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La presencia del titular del organismo que establece y homologa los requisitos de los circuitos internacionales permitió mostrar el estado de una obra que busca adaptar el histórico escenario porteño a las exigencias actuales de seguridad, velocidad e infraestructura.

El Autódromo de Buenos Aires cambia por completo y tendrá una pista de 4,87 km

El cambio no se limita a reparaciones puntuales. La intervención contempla una modificación integral del trazado y de buena parte de las instalaciones del autódromo.

Cuando concluya la obra, la pista tendrá 4,87 kilómetros de extensión y 15 curvas, mientras que la recta principal permitirá superar los 340 kilómetros por hora. El complejo, además, quedará preparado para recibir a más de 150.000 espectadores.

Uno de los trabajos más significativos fue la intervención sobre la horquilla, donde se demolió una tribuna para permitir la ampliación del recorrido. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno porteño, el 98% de la pista ya se encuentra a nivel.

La obra también comprende:

La colocación de pianos de hormigón

La renovación de la carpeta asfáltica

Distintos movimientos de suelo

La adecuación de calles internas de servicio

La construcción de muros de contención

Nuevas zanjas y conductos para el drenaje pluvial

Otro de los cambios previstos es la construcción de un túnel que permitirá atravesar la pista por debajo del trazado.

El plan se extiende además al resto del predio. Se prevé:

Una renovación completa del paddock

Nuevas tribunas

Mejoras generales de infraestructura

La construcción de un nuevo kartódromo

Según el cronograma oficial, los trabajos deberían estar concluidos en 2027, un año particularmente relevante para la Ciudad porque Buenos Aires será reconocida como Capital Mundial del Deporte.

La Fórmula 1 no será la primera gran prueba

Aunque la aspiración de fondo es volver a colocar a Buenos Aires en el calendario de la Fórmula 1, el autódromo tendrá antes una competencia internacional de primer nivel.

En abril de 2027, el escenario porteño recibirá nuevamente al Gran Premio de MotoGP, que regresará a la Ciudad después de 28 años.

La competencia será una oportunidad para poner a prueba la infraestructura renovada y la capacidad del predio para recibir un evento deportivo internacional de gran convocatoria, mientras continúan las obras destinadas a convertirlo en un espacio con múltiples usos.

Macri sintetizó la apuesta de la Ciudad durante la presentación:

"Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1 y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo".

El jefe de Gobierno estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.

El impacto económico que espera Buenos Aires

La apuesta por el automovilismo excede la competencia en pista. El Gobierno porteño busca que el autódromo funcione también como un espacio capaz de generar actividad durante todo el año.

El proyecto contempla utilizar el predio para recitales, congresos, maratones y otras propuestas de entretenimiento, además de las carreras. El objetivo es ampliar el movimiento asociado a la infraestructura deportiva y vincularla con el turismo y la actividad económica. En ese esquema, los grandes premios internacionales aparecen como uno de los principales motores potenciales.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por la administración porteña, una carrera de Fórmula 1 genera en promedio u$s150 millones para la ciudad anfitriona, principalmente a través de actividades vinculadas con el turismo, la hotelería y la gastronomía.

La expectativa oficial es que el MotoGP produzca un movimiento económico de una magnitud similar durante los tres días de competencia previstos para abril de 2027.

Qué dijo la Ciudad sobre el regreso de la Fórmula 1

El proyecto tiene además una dimensión de posicionamiento internacional. La administración porteña considera que recuperar competencias de alcance global permitiría reforzar la presencia de Buenos Aires dentro del circuito internacional de grandes eventos deportivos.

En ese sentido, Macri afirmó: "El único Autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad" Y agregó: "Nuestro posicionamiento global, alejado de centros de conflicto, nos vuelve aún más competitivos. Un ecosistema público-privado virtuoso que se encuentra con algo que no se puede fabricar: la pasión".

Por ahora, la obra representa una condición necesaria para que Buenos Aires pueda aspirar a recibir nuevamente a la máxima categoría del automovilismo. El proyecto todavía debe completar las etapas previstas de renovación, mientras que el primer gran examen internacional será el regreso del MotoGP en 2027.

La estrategia porteña, por lo tanto, combina tres objetivos: modernizar el autódromo, recuperar eventos internacionales y transformar el predio en un polo deportivo y de entretenimiento con impacto turístico y económico.