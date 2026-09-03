Jorge Macri habló de autos autónomos y destacó el nuevo marco para probarlos en Buenos Aires

El jefe de Gobierno destacó que la Ciudad ya cuenta con un marco para realizar pruebas piloto de vehículos autónomos en el espacio público

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la incorporación de vehículos autónomos y ya cuenta con un marco regulatorio que permite realizar pruebas piloto en el espacio público. El esquema habilita a empresas, universidades y centros de innovación a presentar proyectos para evaluar esta tecnología bajo condiciones controladas. En ese contexto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el avance de la Ciudad en materia de movilidad y sostuvo que la transformación tecnológica ya dejó de ser una posibilidad a futuro.

"Muchas de las transformaciones de las que hablábamos hace algunos años ya están pasando. Hoy en la Ciudad tenemos el primer marco normativo para vehículos autónomos que permite realizar pruebas piloto en el espacio público. La Ciudad tiene todo para liderar esta revolución", afirmó el funcionario durante la exposición "Autos Autónomos, Innovación y Propósito", realizada en el Parque de Innovación.

La normativa fue publicada hace dos semanas y establece las condiciones para que los vehículos puedan circular sin intervención humana durante experiencias piloto. Las autorizaciones estarán sujetas a requisitos técnicos, operativos y de seguridad.

Los proyectos deberán definir previamente las zonas y horarios en los que se realizarán las pruebas. Además, las empresas u organizaciones responsables tendrán que informar incidentes, presentar informes y asumir la responsabilidad por eventuales daños.

El Gobierno porteño también tendrá facultades de control y auditoría sobre las experiencias, por lo que la primera etapa estará limitada a recorridos y condiciones previamente aprobados.

Qué dijo Jorge Macri sobre el desarrollo tecnológico

El jefe de Gobierno también destacó el papel que pueden tener las empresas, universidades y startups locales en el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad.

"En la Ciudad tenemos un ecosistema de talento único formado por empresas, universidades, investigadores y startups. Y nuestro desafío es generar las condiciones para que todo ese potencial pueda crecer en beneficio de los porteños. Nuestro objetivo es consolidarnos como un hub de innovación para América Latina", sostuvo el jefe de Gobierno.

El encuentro reunió a empresarios, académicos, representantes diplomáticos y referentes del sector tecnológico para analizar experiencias internacionales y los desafíos que plantea la incorporación de vehículos autónomos en las ciudades.

Mois Navon y los desafíos para los autos autónomos

Entre los participantes estuvo Mois Navon, exingeniero jefe de Mobileye, compañía israelí especializada en tecnologías para vehículos autónomos.

Navon fue el arquitecto del chip que permitió el desarrollo de buena parte de la tecnología de conducción autónoma de Mobileye. La compañía fue adquirida posteriormente por Intel en una operación valuada en u$s15.300 millones y sus tecnologías están presentes en más de 250 millones de vehículos.

El especialista consideró que Buenos Aires cuenta con condiciones favorables para avanzar con esta tecnología, aunque remarcó que la infraestructura, las regulaciones, los seguros y la definición de responsabilidades serán aspectos centrales.

"En Buenos Aires veo que tienen buen demarcamiento vial, buenas calles y señalamientos, no debería ser un problema la convivencia de autos autónomos con otros actores del ecosistema. En otras ciudades de Latinoamérica, donde el tránsito es verdaderamente desordenado la situación no es la misma. La meta final es que los autos autónomos puedan ir conduciendo a cualquier lugar".

Y explicó: "Las regulaciones también son un tema importante. Básicamente, el Gobierno debe asegurarse que la infraestructura esté bien para los autos autónomos y trabajar también en los niveles de seguros y responsabilidad".

También planteó la importancia de incorporar criterios éticos al desarrollo de estos sistemas y anticipar los nuevos desafíos que surgirán a medida que los vehículos autónomos tengan una mayor presencia en las calles.

La actividad se realizó en el Parque de Innovación, en Núñez, donde también participaron el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; su director ejecutivo, Yamil Santoro; y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Ana Ciuti.

"Uno de los desafíos del Parque es conectar el ecosistema argentino con las personas, las ideas y las experiencias que están transformando el mundo. La visita de Mois Navon nos permitió acercar esa conversación a la Ciudad y generar un espacio de intercambio con quienes están pensando, desarrollando y tomando decisiones sobre las tecnologías que van a definir los próximos años", cerró Santoro.