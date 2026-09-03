Cómo es el nuevo auto de BYD que compite con Toyota Corolla y tiene 1.600 km de autonomía

La marca china lanzó un nuevo modelo que se suma a la gama de hatch, SUV y pick up que ya ofrece en el mercado local. Detalles, precios y motor

Ofrece tecnología Super Hybrid DM-i, 6 airbags y más de 10 asistencias de conducción que elevan el estándar.

Este modelo, con un precio de u$s31.990, busca competir con líderes como el Toyota Corolla en el segmento.

BYD lanzó en Argentina el Seal 5 DM-i, su nuevo sedán híbrido enchufable con hasta 1.600 km de autonomía combinada.

BYD presentó en la Argentina su primer sedán, el Seal 5 DM.i, un sedán híbrido enchufable con una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros y un precio de u$s31.990 en septiembre 2026.

El nuevo modelo llega para revivir un segmento con pocos jugadores, pero que sigue vigente con un público muy fiel. Uno de los líderes es el Toyota Corolla, con un precio desde $50.764.000 en la versión híbrida que se autorecarga.

En cuanto a la tecnología del Seal 5, como se debe recargar la batería con un enchufe, el vehículo se entrega con un cargador domiciliario de hasta 7 kW y un cargador portátil. Esta configuración permite acompañar tanto la carga habitual del vehículo como distintos usos cotidianos.

El nuevo sedán ya está a la venta, y quienes lo compren durante este mes, recibirán una bonificación de 1000 dólares de la marca.

Cómo es el nuevo Seal 5 DM-1

El nuevo sedán de BYD es el de mayores dimensiones en su segmento. Mide 4.780 mm de largo, 1.837 mm de ancho, 1.515 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.718 mm. Estas proporciones permiten una buena habitabilidad interior, acompañada por el baúl de mayores dimensiones del segmento, de 522 litros que puede ampliarse hasta 1.295 litros con los asientos traseros rebatidos.

Tiene neumáticos de 17 pulgadas, faros led y luces de circulación diurna, entre otros detalles exteriores.

El nuevo sedán es el más grande en su segmento.

Por dentro, cuenta con asientos tapizados en símil cuero y diferentes opciones de regulación. El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico en seis direcciones, mientras que el del acompañante ofrece ajuste manual en cuatro direcciones. A esto se suman un apoyabrazos central trasero con dos portavasos y una consola central con espacio de guardado, que aportan mayor practicidad para el uso cotidiano.

La experiencia a bordo se completa con una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, acompañados por un sistema de audio de ocho altavoces y un cargador inalámbrico de 15 W.

En conectividad, ofrece Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones remotas OTA, servicio BYD Cloud, conexión 4G y compatibilidad con BYD App. El sistema multimedia suma interacción dual por voz, puertos USB delanteros y traseros, y función karaoke.

Cómo es el motor híbrido del sedán de BYD

El Seal 5 cuenta con un motor de combustión 1.5 L, combinado con uno eléctrico con una autonomía eléctrica de 50 km. Los motores rinden en conjunto 131 Kw de potencia y 210 Nm, con una autonomía de 1600 km. La velocidad máxima que alcanza es de 185 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

La batería de este modelo es Blade, de BYD, con una capacidad de 7.68 kWh. La misma se recarga con un dispositivo portátil en un período de 3 a 7 horas o en un puerto de carga AC. Además, la misma cuenta con sistema de frenado regenerativo; sistema de autocalentamiento y membrana protectora de calor.

Seguridad y asistencias para la conducción diaria

En materia de seguridad, BYD SEAL 5 DM-i incorpora seis airbags de serie y más de 10 asistencias avanzadas a la conducción, desarrolladas para acompañar al conductor en diferentes entornos. Entre ellas se destacan el control de crucero adaptativo e inteligente, el reconocimiento de señales de tránsito, la alerta y el control inteligente de límite de velocidad, la advertencia de colisión frontal y el frenado automático de emergencia.

También cuenta con asistencia de salida y centrado de carril, alerta de tráfico cruzado trasero y monitoreo directo de la presión de los neumáticos. El equipamiento se completa con una cámara panorámica de 360° con función de chasis transparente, que brinda una visión más completa del entorno del vehículo y facilita las maniobras, especialmente en espacios reducidos.

Precio y garantía del Seal 5

"BYD SEAL 5 DM-i representa una propuesta muy relevante para el mercado argentino porque amplía nuestro line-up y acerca la tecnología Super Hybrid DM-i a nuevos perfiles de usuarios. Con hasta 1.600 kilómetros y la mayor autonomía combinada del mercado argentino, llega para redefinir el segmento de sedanes en el país, elevando el estándar en términos de autonomía, eficiencia y versatilidad", comentó Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.

"Su lanzamiento se da, además, en un momento muy especial para BYD: más de 10.000 clientes ya nos eligieron en Argentina a menos de un año de nuestra llegada. Esa confianza nos impulsa a seguir ampliando nuestra propuesta y acercando nuevas tecnologías y alternativas de movilidad a cada vez más argentinos", agregó.

BYD SEAL 5 DM-i se comercializa en cuatro colores exteriores: Snow White, Time Grey, Atlantis Grey y Obsidian Black. Para el interior, ofrece las combinaciones Black y Black & Gray, que completan una propuesta estética orientada al confort y la funcionalidad.

El modelo se comercializa en toda la red de concesionarios oficiales de la marca, con un precio de u$s31.990 o su equivalente en pesos.

Como parte de su lanzamiento en Argentina, los clientes que adquieran BYD SEAL 5 DM-i durante septiembre accederán a un beneficio especial de u$s1.000 sobre el precio de compra.

Entre los rivales, además del Toyota Corolla, hay algunas versiones nafteras como el nuevo Kia K4, desde u$s33.000 o $50.490.00; el Nissan Sentra, desde $38.990.000; y el Volkswagen Vento GLI, a $74.942.000.