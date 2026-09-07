Qué bancos ofrecen créditos para comprar autos usados y a qué tasa

Repasamos las opciones de financiamiento vigentes y las tasas para comprar vehículos usados en bancos y plataformas de Argentina

Las ofertas con tasa cero para 0km presionan a la baja los precios de los usados, cuyo costo de transferencia total oscila entre el 4% y 6%.

Bancos y fintechs ofrecen créditos prendarios para reactivar el sector, donde solo el 29% de las operaciones de financiación va a usados.

Las transferencias de autos usados cayeron un 7% hasta agosto de 2026, aunque este mercado sigue superando ampliamente al patentamiento de 0km.

El mercado de autos usados en Argentina es 3,9 veces más grande que el de 0km. El año pasado se transfirieron 1.813.507 unidades, lo que representó un máximo histórico, frente a los 612.000 de los nuevos, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

En los ocho primeros meses de 2026, los números caen para los dos segmentos, aunque los usados siguen dominando: hasta agosto se transfirieron 1.206.069 usados (7% menos que en igual período anterior) frente a 385.091 unidades 0km (19% menos comparado con 2025).

La baja de las transferencias preocupa al sector, pero, el mayor problema, es que se trata de un mercado donde los incentivos para comprar autos son menores a los que reciben los 0km, por eso se debilitan más las operaciones. En términos de volúmenes mensuales, el mercado de créditos prendarios registra alrededor de 32.500 operaciones totales (promedio), de las cuales el 71% corresponde a vehículos 0km (aprox. 23.100 operaciones) y únicamente el 29% a unidades usadas (aprox. 9.400 operaciones).

Esta realidad confronta con los clientes que buscan financiamiento para comprar un auto por primera vez o para renovarlo. En este escenario, repasamos las ofertas de bancos y terminales para la compra de usados. Banco, Galicia, Bapro y Superville son algunas de las entidades financieras con créditos, mientras que también existen algunas marcas con propuestas directas.

Qué bancos tienen créditos para autos usados

La oferta de crédito prendario para autos usados varía según el perfil del emisor, la antigüedad del vehículo y los límites de la relación préstamo-valor.

Las instituciones bancarias privadas y públicas imponen exigencias más rigurosas y restricciones de antigüedad más acotadas, mientras que las financieras no bancarias y plataformas fintech asumen mayor flexibilidad a cambio de un costo financiero adaptado al riesgo.

El Volkswagen Gol es el auto usado más vendido del mercado.

En el sistema bancario comercial, entidades como Banco Nación, Bapro y BBVA ofrecen líneas prendarias tanto en modalidad de Tasa Fija en pesos como en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) ajustables por inflación. Las plazos de amortización se extienden entre los 12 y los 60 meses, permitiendo financiar hasta el 75% u 80% del valor de cotización del vehículo (tomando como referencia guías oficiales como la de ACARA).

Préstamos por bancos

En el ámbito de las financieras de marca y compañías cautivas, como Toyota Compañía Financiera y Volkswagen Financial Services, la oferta para usados se focaliza en unidades seleccionadas o garantizadas por la red de concesionarios oficiales, financiando hasta un 70% u 80% del valor de tabla con plazos máximos de hasta 60 meses bajo esquemas de tasa fija o variable.

Paralelamente, fintechs especializadas y empresas de servicios financieros como Kavak, Prendo, DeCréditos y Creditcar han digitalizado la solicitud y aprobación del crédito prendario. Estas plataformas integran la preaprobación inmediata utilizando únicamente la validación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la evaluación crediticia parametrizada.

Algunas opciones son las siguientes:

Banco Nación : préstamo personal a sola firma hasta $100 millones; hasta 72 meses, TNA fija entre 36% y el 46%.

: préstamo personal a sola firma hasta $100 millones; hasta 72 meses, TNA fija entre 36% y el 46%. Banco Provincia : créditos personales en UVA de hasta $50 millones; 48 meses de plazo. Supervielle: hasta 75%; hasta 15 años - 60 meses Tasa Fija o Tasa UVA. Monto hasta $50 millones (aprobación automática hasta $31M).

: créditos personales en UVA de hasta $50 millones; 48 meses de plazo. Supervielle: hasta 75%; hasta 15 años - 60 meses Tasa Fija o Tasa UVA. Monto hasta $50 millones (aprobación automática hasta $31M). BBVA : hasta 80% - hasta 9 años 60 meses Tasa Fija 53,9%, CFTEA 114,2% o Tasa UVA + 24,9% CFTEA ~58,25%.

: hasta 80% - hasta 9 años 60 meses Tasa Fija 53,9%, CFTEA 114,2% o Tasa UVA + 24,9% CFTEA ~58,25%. Toyota Compañía Financiera: hasta 70%; 60 meses Tasa Fija o Variable en pesos.

Compañía Financiera: hasta 70%; 60 meses Tasa Fija o Variable en pesos. Red de concesionarios oficiales. Volkswagen : hasta 80%; adaptable Créditos en pesos para unidades usadas seleccionadas.

: hasta 80%; adaptable Créditos en pesos para unidades usadas seleccionadas. Creditcar / DeCréditos: 50% a 70%; hasta 15 años 24 a 60 meses

/ DeCréditos: 50% a 70%; hasta 15 años 24 a 60 meses Kavak: hasta 70% - 80%; unidades seleccionadas 48 a 60 meses. Aprobación online inmediata con DNI. Opción de entrega de usado en parte de pago.

Para cubrir otros gastos, anticipos transferencia, las agencias de usados recurren de forma creciente a la financiación mediante tarjetas de crédito bancarias y no bancarias. La tarjeta Naranja X comercializa planes de cuotas fijas (Plan Z, 6, 8 y 10 cuotas) con recargos financieros sobre el precio de lista o contado (que varían desde el 9,24% en Plan Z hasta el 27,59% en 10 cuotas). A través de adquirentes como Mercado Pago o Payway, algunas agencias ofrecen planes en 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas con tasas de interés acordadas según el convenio comercial.

En la comercialización de usados entre particulares y en agencias multimarca independientes, se usan otros documentos para armar créditos propios. Entre ellos se mencionan los cheques de pago diferido para cubrir saldos a corto plazo (30 a 180 días) y los pagarés o contratos de mutuo con garantía personal. Estos últimos son utilizados en agencias más chicas para financiar diferencias menores al 30% o 40% del valor del auto en cuotas fijas en pesos, entregando el vehículo con la transferencia o mediante la firma de formularios de transferencia acompañados de contratos privados de reserva de dominio.

Costos de transferencia

En cualquier caso, al costo del auto y los trámites, se le deberá sumar el arancel nacional de transferencia estipulado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automóvil y Créditos Prendarios (DNRPA), que equivale al 1% de la valuación oficial del vehículo (según la tabla de la Disposición DNRPA vigente) o del valor declarado en la compraventa, el que resulte mayor.

En caso de constituirse un crédito prendario, se adiciona una tasa fija por la inscripción de la prenda. A este arancel se suma el Impuesto a los Sellos aplicado por las agencias de recaudación provinciales (como ARBA en la Provincia de Buenos Aires o AGIP en la Ciudad Autónoma, cuya alícuota general se ubica en el 3% de la valuación del vehículo.

En consecuencia, el arancel nacional, el impuesto a los sellos provincial, los aranceles por emisión de cédulas, títulos y certificaciones de firma representa un costo total de transferencia que insume entre el 4% y el 6% del valor total de la unidad.

Cómo impactan en los precios de los usados las ofertas de 0km

Las transferencias de autos están cayendo poco en comparación con los 0km. Sin embargo, el sector atraviesa una dinámica comercial compleja marcada por tensiones de precios y desplazamientos de la demanda hacia ofertas competidoras.

Este año se acentuó el efecto de las estrategias comerciales en el mercado de 0km, con bonificaciones muy agresivas por pago al contado o incluso financiado, complementadas con campañas de crédito a "tasa 0%" financiada directamente por las terminales. Esta presión obliga a una corrección a la baja en las cotizaciones de los autos usados para mantener la brecha histórica de valor y sostener la rotación de inventarios en las agencias.

Desde la perspectiva del análisis financiero, según ACARA, la "tasa 0%" aplicada en el mercado de 0km esconde un costo implícito conocido comercialmente como "quebranto", el cual oscila entre el 10% y el 23% según la marca. Este costo financiero es asumido por la terminal y/o el concesionario reduciendo el margen de descuento al contado.

Como resultado, mientras que en el mercado automotor la penetración del financiamiento alcanza aproximadamente un 16%, el segmento 0km logra financiar cerca del 49% de sus patentamientos totales mediante una combinación de planes de ahorro y crédito prendario de compañías financieras de marca. En contraste, la penetración del crédito prendario sobre el total de transferencias de vehículos usados se ubica en niveles menores, del 6,5%.

En términos de volúmenes mensuales, el mercado de créditos prendarios registra alrededor de 32.500 operaciones totales (promedio), de las cuales el 71% corresponde a vehículos 0km (aprox. 23.100 operaciones) y únicamente el 29% a unidades usadas (aprox. 9.400 operaciones).