Uno de los modelos más tradicionales del mercado argentino se enfrenta con un chino que redefine al sedán. Comparamos el motor, tecnología y diseño

El segmento de los sedanes medianos se está reactivando lentamente, y BYD fue la última automotriz en sumar un modelo con estas características. Se trata del SEAL 5 DMI, un híbrido enchufable que viene a competir con propuestas de larga data, como el Toyota Corolla, y otros chinos recién llegados.

Ambos modelos se caracterizan por mantener una carrocería de tres cuerpos, típica de los sedanes con espacioso baúl, fundamental entre quienes los eligen, además de emplear las nuevas tecnologías de motorización, aunque es aquí donde se encuentra del principal elementos de diferenciación: el Corolla es híbrido autorecargable, mientras que el SEAL 5 DMI es híbrido enchufable.

Esta diferencia en su propulsor marca la rivalidad más importante entre los modelos: el Corolla se recarga a medida que se usa; mientras que el BYD necesita ser enchufado, dato que aporta su principal valor: con este sistema logra 1600 km de autonomía, frente a los 970 del japonés.

Más allá del motor, repasamos las características de ambos modelos y cuál conviene más. Los precios arrancan en u$s31.990 o $48.944.700 para el BYD y $50.764.000 para el modelo de Toyota en su versión XEI hasta $56.180.000 el full.

¿Cómo son por fuera los sedanes de Toyota y BYD?

La imagen exterior de ambos sedanes está bien diferenciada, aunque mantienen su estética fiel al segmento. El Toyota Corolla mide 4,63 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1,45 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,70 metros. Su baúl ofrece 470 litros.

El BYD SEAL 5 alcanza 4,78 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,51 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,71 metros. El baúl es de 522 litros.

El BYD SEAL DMi es el nuevo sedán que la marca china vende en el país.

En este apartado, el BYD es más grande, aunque la distancia entre ejes que determina la habitabilidad interior es casi igual.

En diseño, el Corolla es más sobrio. La versión tope de gama tiene detalles más sofisticados como faros delanteros Bi-LED, llantas de aleación de 17 pulgadas y detalles exteriores que buscan darle una apariencia más dinámica.

El Toyota Corolla es el sedán más vendido.

El SEAL 5 es más moderno. Forma parte del lenguaje de diseño Ocean Aesthetics de BYD y cuenta con líneas más marcadas, una trompa saliente y una silueta más fluida.

También incorpora llantas de aluminio de 17 pulgadas y un conjunto de ópticas LED, mientras que en la parte posterior se destaca la luz trasera unificada, uno de los elementos que le aporta mayor personalidad.

Toyota Corolla vs BYD SEAL 5

En este aspecto, como siempre que se habla de diseño y estética, la elección es subjetiva, pero la imagen está bien marcada entre lo clásico y lo moderno, sin ser un extremo como otras propuestas (por ejemplo el Kia K4 o Peugeot 408 tienen una estética más disruptiva).

Cuál es más cómodo por dentro: Toyota Corolla o BYD SEAL 5

El interior de ambos modelos sigue en línea con el diseño exterior. el Corolla es más formal, y el SEAL 5 es más tecnológico.

El interior del SEAL 5 se destaca por su equipamiento tecnológico.

El Corolla se destaca en su versión tope de gama por las buenas terminaciones, tapizados de cuero, asientos delanteros con regulación eléctrica para el conductor, pantalla multimedia de 10 pulgadas y climatizador automático digital bizona,

El instrumental es digital de 12,3 pulgadas, además de la conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. También incorpora cargador inalámbrico para smartphones y servicios conectados de Toyota.

El Toyota Corolla es sobrio por dentro.

El SEAL 5 se destaca por su equipamiento tecnológico, con pantalla central de 12,8 pulgadas y un tablero digital de 8,8 pulgadas. También ofrece cargador inalámbrico de 15 W, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones OTA, conexión 4G y la aplicación BYD App.

Los asientos del BYD están tapizados en símil cuero y el conductor dispone de regulación eléctrica en seis posiciones, mientras que el acompañante tiene regulación manual en cuatro posiciones.

En este aspecto, el BYD es más tecnológico, pero el Corolla tiene el mismo confort con mayor sobriedad.

Motores híbridos con tecnología diferente

El Toyota Corolla SEG HEV utiliza un motor naftero 1.8 de cuatro cilindros que trabaja junto con un motor eléctrico. Tiene 122 CV y está asociado a una transmisión automática e-CVT con tracción delantera. La batería se recarga mediante el propio sistema híbrido y la recuperación de energía durante las desaceleraciones, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica.

El BYD SEAL 5 utiliza la tecnología híbrida enchufable Super Hybrid DM-i. Combina un motor naftero 1.5 litros con un sistema eléctrico y una batería Blade específica para híbridos. Tiene 175 CV de potencia máxima y 210 Nm de torque. La batería de 7,68 kWh permite recorrer hasta 50 kilómetros en modo 100% eléctrico.

La diferencia es importante en cuanto a su funcionamiento, y también en cuanto a resultados. el Corolla funciona como un híbrido tradicional que administra automáticamente la energía, mientras que el BYD puede utilizarse durante determinados recorridos cotidianos prácticamente como un auto eléctrico, siempre que tenga carga suficiente.

De esta forma, el Corolla consume 4,4 litros cada 100 kilómetros en ciclo mixto, con 4,0 l/100 km en ciclo urbano y 4,7 l/100 km en ciclo extraurbano. Son valores de laboratorio y pueden variar según las condiciones reales de utilización.

Motor Toyota Corolla vs BYD Seal 5

El BYD SEAL 5 declara un consumo de 3,7 litros cada 100 kilómetros, de acuerdo con el ciclo NEDC utilizado por la marca, y una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros. La cifra incluye el funcionamiento del sistema híbrido enchufable y debe interpretarse teniendo en cuenta que el consumo real depende del nivel de carga de la batería y del tipo de utilización.

Con estos motores, el Corolla declara una velocidad máxima de 180 km/h, mientras que el SEAL 5 alcanza una velocidad máxima de 185 km/h.

Con estas características, se puede decir que el Toyota Corolla HEV es la alternativa para quien busca un híbrido probado, que no necesita cargador, mantiene una mecánica relativamente sencilla de utilizar y ofrece consumos bajos especialmente en ciudad.

El BYD SEAL, en cambio, representa una generación más reciente de vehículos electrificados. Es más grande, tiene mayor capacidad de baúl, ofrece más tecnología interior, una batería que permite circular en modo eléctrico y un sistema híbrido enchufable que combina autonomía eléctrica con la posibilidad de realizar viajes largos sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga.

El SEAL 5 tiene un gran baúl, el mayor de la categoría.

En seguridad ambos son completos. El Toyota Corolla SEG HEV cuenta con siete airbags y el paquete Toyota Safety Sense. Entre sus principales sistemas se encuentran el sistema de precolisión frontal, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, asistencia para mantenimiento de carril y luces altas automáticas. También ofrece control de estabilidad, control de tracción, ABS y asistencia de arranque en pendientes.

El BYD SEAL 5 DM-i incorpora seis airbags y más de 10 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Entre ellos aparecen el control de crucero adaptativo e inteligente, reconocimiento de señales de tránsito, alerta y control inteligente del límite de velocidad, advertencia de colisión frontal y frenado automático de emergencia.

El Corolla tiene un gran espacio interior, especialmente del habitáculo.

También suma asistencia de salida y centrado de carril, alerta de tráfico cruzado trasero, monitoreo de presión de neumáticos y cámara panorámica de 360 grados con función de chasis transparente.

En cantidad de airbags el Corolla tiene una ventaja, pero el BYD se destaca por una dotación tecnológica muy amplia de asistencias a la conducción.

¿Cuál conviene?

Para quien no quiere preocuparse por cargar el auto y prioriza una tecnología híbrida conocida, bajo consumo y una buena dotación de seguridad, el Corolla es una alternativa muy sólida.

Para quien tiene dónde cargar el vehículo, realiza muchos trayectos urbanos y busca mayor tecnología, espacio, prestaciones y la posibilidad de circular en modo eléctrico, el BYD SEAL 5 resulta una propuesta especialmente atractiva.

La llegada del BYD también cambia la competencia para el Corolla: ya no se trata solamente de elegir entre dos sedanes, sino entre dos generaciones diferentes de tecnología híbrida.