Se trata de una rebaja que llega al 14% en dos productos muy demandados. Además, mantiene sin aumentos otro modelo que ya había bajado

Honda anunció la baja del precio de dos de sus motos de media cilindrada en septiembre. Se trata de la CB300F Twister y la CB500 Hornet, además de mantener sin aumentos la NX500, que bajó el mes pasado.

Con estos cambios, la CB300F Twister pasó de $8.942.900 a $7.850.000; mientras que la CB500 Hornet tuvo un ajuste de 14,02%, y sale ahora 9.200 dólares. En cuanto a la NX500, mantiene su valor del mes pasado, de 9.500 dólares.

Honda es la marca más vendida del mercado de motos, con la Wave, del segmento CUB, como número uno en patentamientos.

Por otro lado, la venta de motos en general atraviesa un buen momento, con una suba de 34% interanual, mientras los autos caen más de 19 por ciento.

Cómo es la moto Honda CB300F Twister

La Honda CB300F Twister mide 2.084 mm largo; 765 mm ancho; y 1.075 mm alto, con 1.390 mm de distancia entre ejes. En cuanto al peso, es de 151 kg y tiene un tanque de combustible de 14 litros.

La moto Honda CB300F Twister bajó de precio en septiembre.

El motor es 4 tiempos, con 4 válvulas, monocilíndrico y refrigerado por aire. La transmisión es de 6 velocidades, con embrague anti-rebote. Tiene 24 CV y 26 Nm de torque.

La suspensión delantera tiene Horquilla invertida Showa, y la trasera es Monoshock Showa.

Motor y suspensión de la moto CB500 Hornet

La CB500 Hornet, la moto naked de media cilindrada de Honda, bajó de precio con el lanzamiento del YM 2026, y ahora sale u$s9.200, un 14% menos que el modelo anterior. La nueva gama también incorpora una versión con el sistema E-Clutch, que sale 9.700 dólares.

Hornet 500, otra moto de Honda que bajó de precio en septiembre.

En cuanto a sus características, mide 2.081 mm de largo; por 798 mm de ancho y 1.059 mm de alto. La distancia entre ejes es de 1.409 mm. Pesa 188 kg y la capacidad del tanque es de 17,1 litros.

El motor es motor bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, 8 válvulas en línea de 471 cc que rinde 47 CV de potencia y 43 Nm de torque. Tiene un peso total de 188 kg.

Cuenta con Inyección electrónica PGM-FI y transmisión de 6 velocidades con embrague asistido y antirrebote.

Cuántas motos se vendieron en agosto 2026

El número de motos patentadas durante agosto de 2026 fue de 73.566 motovehículos, esto es una suba interanual del 34,2% ya que en agosto de 2025 se habían registrado 54.814 unidades. Si la comparación es contra el pasado mes se observa una suba del 1,8%, ya que en julio de este año se habían registrado 72.231 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 586.650 unidades, esto es un 41,2% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 415.523 vehículos, según División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En cuanto a la participación, se observa un cambio con respecto a julio en los primeros puestos, Honda siguió liderando cómodo el mercado con 15.581 unidades, seguida por Gilera, que continúa segunda, con 8.988, Motomel, tercera, con 8.724, y Keller, que fue segunda en junio, sigue en la cuarta posición, con 6.593 unidades. La novedad es que Zanella alcanzó el quinto escalón, con 6.506 y dejó a Corven fuera del top five e agosto.

También hay un cambio en el modelo más patentado, sigue en el primer puesto la Honda Wave 110S, con 8.337 motos, seguida ahora por la Gilera Smash, con 6.513, que subió una posición y dejó en agosto tercera a la Keller KN 110-8, con 5.555. Al igual que el mes pasado, la Motomel B110, con 4.755 sigue en la cuarta posición, y la Corven Energy 110 con 3.674, completó el top cinco del mes.