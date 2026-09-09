Las diferencias entre los nuevos créditos UVA y un plan de ahorro para comprar un auto

Crédito UVA frente a planes de ahorro para autos, analizamos las tasas, requisitos y qué pasa con la actualización por inflación de las cuotas

El BNA lanzó créditos UVA para comprar autos con hasta 100% de financiación, sin prenda y con plazos de 60 meses.

La nueva operatoria lanzada el lunes por Banco Nacion Argentina (BNA) de nuevos Créditos UVA para la compra de autos 0 KM plantea una alternativa distinta frente a las posiblidades de comprar un auto a través de un crédito personal o un plan de ahorro previo, que son las tradicionales.

El BNA amplió su línea de créditos + Autos con una modalidad en UVA para poder financiar hasta el 100% de autos, pick ups y utilitarios nuevos o usados de hasta 10 años, con un tope de $100 millones y sin necesidad de constituir una prenda, se trata de un monto importante ya que medido en dólares el ese monto máximo supera los 65.000 dólares.

La nueva operatoria permitirá financiar sin prenda y hasta el 100% del valor del vehículo con un monto máximo $100 millones por usuario y en primer lugar estará destinada a la adquisición de automóviles, pick ups y utilitarios 0 KM y luego se extenderá también para vehículos usados de hasta 10 años de antigüedad.

Uno de los principales diferenciales de la modalidad UVA es que incorporará una prima adicional de 1 punto porcentual anual, que le posibilita al cliente contar con un mecanismo de mayor previsibilidad sobre el valor de la cuota.

"Para una financiación por cada $10 millones a 60 meses, la modalidad en UVA permite acceder a una cuota inicial estimada desde unos $300.000 para clientes que perciben haberes en el BNA, frente a más de $400.000 en la alternativa en pesos y para el resto de clientes, la cuota inicial estimada sería de $340.000 en UVA, frente a más de $ 00.000 en pesos", explicó la fuente a iProfesional.

Esta nueva alternativa en UVA, con plazos de 12 a 60 meses y tasas diferenciales para quienes perciben sus haberes en el BNA.

Pero estos valores son estimativos y estarán sujetos a evaluación crediticia, las condiciones vigentes al momento de la solicitud y, en el caso de la modalidad UVA, a la evolución de los índices aplicables. La opción de tope por CVS podrá ejercerse en los términos previstos para la línea.

En cuanto a la afectación de la cuota para sacar el crédito UVA el solicitante deberá demostrar que la puede pagar con el 25% de sus ingresos netos en tanto que para el crédito en pesos se requiere el 35% del salario neto para pagar la cuota.

En lo que respecta a los plazos y tasas de interés para los créditos UVA el plazo es de 12 a meses con tasa UVA + 19% TNA para cartera haberes y UVA + 25 % TNA para el resto.

La novedad también es que no hará falta ir a una sucursal del banco para poder iniciar el trámite ya que operatoria podrá gestionarse en la red de más de 1.400 concesionarios adheridos y en otros 1.800 puntos de venta, donde se canalizará el proceso de solicitud y comercialización del préstamo de manera online y solo con la presentación del DNI.

Otra de las alternativas para comprar un auto 0 KM es elegir entre una línea en pesos, con tasa fija y plazo de hasta 72 meses con tasa de 36% TNA fija para cartera haberes y 46% TNA para el resto.

Con respecto a esta nueva operatoria la mayoría de los expertos del sector consultados por iProfesional coinciden que aparece en un momento clave para el sector.

Crédito UVA versus plan de ahorro: ventajas y desventajas de cada opción

En este punto señalan que hay otras posiblidades, como comprar un 0 KM con el tradicional Plan de Ahorro Previo.

En relación a esta operatoria hay un proyecto de ley que presentará el Gobierno en los próximos días que busca eliminar la intervención del Estado en el control de las administradoras de los planes de ahorro y considerado de casi 30% de los autos nuevos se venden a través de este mecanismo. El proyecto es impulsado por el ministro de Desrregulacion y Transfirmacion Federico Sturzenegger.

La intencion del Gobierno de desregular el funcionamiento de los planes de ahorro previo para la compra de un auto 0 km está instalada en la terminales y concesionarias y creen que una medida que en caso de aprobarse terminará por destruir un sistema por el que los consumidores en épocas de alta inflación han llegado a pagar el valor de 3 autos una vez finalizado el plan de 5 años en caso de no salir sorteado o haber licitado una gran parte de las cuotas del mismo.

Hay que destacar que desde la publicación del decreto Nro. 142.277 en el año 1943, la actividad de las empresas administradoras de planes de ahorro Ñ capitalización, está regulada y controlada desde el Estado, por medio de lo que hoy es la Inspección General de Justicia (IGJ), y su Departamento de Control Federal del Ahorro.

Hay que destacar que en los planes de ahorro las automotrices no cobran una tasa de interés de financiación tradicional, sino que actualizan el valor de las cuotas mes a mes según el precio de lista oficial del vehículo.

Un plan de ahorro es un sistema colaborativo para la compra de un auto 0 km y esta administrado por un concesionario en conjunto con la automotriz que vende el auto.

El que se suscribe a un plan, se incorpora a un grupo compuesto por otros suscriptores. Para ingresar, se debe entregar un monto o porcentaje mínimo inicial y cuando el grupo logra la cantidad de suscriptores necesarios, se comienzan a abonar cuotas mensuales que surgen de dividir el precio actualizado del auto por la cantidad de meses totales. Por ejemplo: si el plan tiene 84 cuotas, el grupo tendrá el doble de integrantes (168) y cada uno pagará una cuota equivalente al precio actualizado del auto divido 84, más gastos de administración y seguro de vida.

Los autos se adjudican mensualmente por sorteo o licitación, en función de los fondos disponibles o con adjudicaciones aseguradas, según las disposiciones de cada marca. Cada grupo, al mes, cuenta con 2 autos para entregar, uno por cada una de estas vías.

Además la mayoría de los planes de ahorro tienen una integración mínima, es decir, un porcentaje mínimo de cuotas que deben estar pagadas para poder sacar el auto. Si el plan es 70/30 quiere decir que habrá que pagar el 30% del auto en efectivo para poder acceder al 0 KM. porcentaje que se restará del total de las cuotas. El ingreso al plan y el momento de la licitación suelen tener una tasa, la primera es el derecho de suscripción y la segunda, el derecho de adjudicación.

La suscripción del plan de ahorro se hace por un modelo y versión en particular para poder calcular el valor de las cuotas, pero la mayoría permite un cambio de modelo a la hora de licitar, siempre y cuando haya stock. La automotriz también puede reemplazar el modelo de suscripción por uno similar si el auto en cuestión deja de fabricarse.

Cómo se componen las cuotas de los planes de ahorro

Pero pese a que los planes de ahorro no devengan una tasa de interés tienen las cuotas incluyen otros conceptos que elevan el monto final como:

La alicuota que es la parte proporcional del valor del vehículo dividida en la cantidad total de meses por ejemplo, 84 o 120 cuotas. Los gastos administrativos que es un porcentaje que cobra la administradora del plan por gestionar el grupo cerrado. El seguro a través de una póliza correspondiente al vehículo una vez adjudicado o un seguro de vida básico durante el ahorro Los derechos de suscripción y adjudicación que son los cargos extra al ingresar al plan o al momento de ganar/licitar la unidad El ajuste por inflación que implica que si el precio del auto aumenta en el mercado, tu cuota también sube de manera directa Los costos ocultos que son los gastos administrativos e impuestos pueden sumar un porcentaje extra pesado al valor puro de la cuota La diferencia con créditos ya que un préstamo prendario tradiciona que fija una tasa de interés anual como la TNA, el plan de ahorro es un sistema de círculos cerrados entre ahorristas

Los planes de ahorro previo para la compra de automóviles 0 KM empezaron a fines de los años 60 por medio de un plan de la empresa Fiat y luego desde 1975 se creó una reglamentación específica para regular y garantizar el correcto funcionamiento de los planes de ahorro para automóviles que conocemos hoy.

Esa reglamentación es la que evalúa las condiciones que tiene que cumplir una empresa para ser administradora de planes de ahorro y la que finalmente la aprueba en caso de hacerlo, tomando en consideración variables como la sustentabilidad del plan de negocios presentado, y el respaldo o garantía que debe tener para cumplir con eventualidades del mercado. Incluso, entre las condiciones se exige que en el directorio de las empresas administradoras existan personas con poder de decisión que tengan experiencia en planes de ahorro.

Una de las garantías que ofrece la legislación vigente es la de asegurar que los autos se entreguen en determinados plazos desde el momento de la adjudicación.

En el caso que se trate de un plan de ahorro que adjudica el mismo modelo por el que se pagaron las cuotas, ese plazo suele ser de dos meses, y si el suscriptor pidió un cambio de modelo, ese plazo se extiende al doble, es decir que se puede extender hasta los 120 días.

Pero si ese plazo no se cumple, la administradora del plan de ahorro debe pagar una multa calculada en base a la tasa activa del BNA sobre el valor del vehículo, multiplicada por la cantidad de días de demora.

Actualmente, eso no está sucediendo porque hoy hay más autos que compradores en el mercado, pero en 2022 y 2023, cuando faltaban autos por las restricciones de acceso a dólares para pagar importaciones, hubo demoras de más de un año en la

entrega de unidades a los ahorristas que las habían tenían adjudicadas Ñ pagadas. Cuando transcurren tantos meses las multas son de un valor tan alto que pueden equivaler al precio de otro auto similar.

Otro ejemplo en el caso de estos planes que manejan las automotrices es la entrega de unidades con prioridad a plan de ahorro cuando hay faltantes de stock.

Esa también fue una situación que se dio en los años de restricciones mencionados, y fue la reglamentación la que obligó a las marcas a que una vez que entraban vehículos importados (por ejemplo, de Brasil), estos no podían ir a ventas convencionales, sino que debían primero cumplir con todas las entregas de plan de ahorro pendientes.