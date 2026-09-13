Cómo es la bicipatineta creada en Argentina y que fascina a turistas europeos

Diseño innovador, sustentabilidad y un ensamblado 100% local son las claves del nuevo rodado eléctrico que cautiva a quienes visitan la ciudad

La bicipatineta fusiona la estabilidad de la bici y la agilidad del monopatín.

En el universo de la movilidad urbana sustentable existen alternativas como las bicicletas, los monopatines, los transportadores personales o "segways", pero ninguna que combine las ventajas y características de todas ellas.

Esta fue la premisa que llevó a José María Oyharbide a diseñar y fabricar la bicipatineta, un vehículo eléctrico que fusiona la estabilidad de la bicicleta con la agilidad del monopatín.

Pionero en el cicloturismo al fundar en 2004 la agencia La Bicicleta Naranja, especializada en recorridos en bici por la ciudad, la historia de Oyharbide con la movilidad en dos ruedas no es nueva.

Con estudios en diseño, comercialización y paisajismo, el emprendedor participó junto a distintas agrupaciones de ciclistas, en el diseño del trazado de bicisendas y el sistema público de bicicletas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

La bicipatineta no tiene pedales, pero se siente como andar parado o sentado sin pedalear en bicicleta

A partir de 2010, comenzó a incorporar bicis eléctricas a sus circuitos tras contactar a un fabricante italiano de e-bikes que había tomado uno de sus tours. Luego comenzó a fabricarlas localmente, usando cuadros de bicis comunes a los que agregó baterías de litio de fabricación nacional y motores eléctricos importados de China.

Tiempo después, durante la pandemia, comenzó a gestar la idea de un nuevo tipo de vehículo, con ruedas más grandes, y espacio tanto para sentarse como para trasladarse de pie.

"Tuve que cerrar mi local en San Telmo durante un par de meses, y empecé a diseñar y contactar proveedores, a partir de una imagen que había visto en las redes de un monopatín con ruedas y frenos de bicicleta", contó Oyharbide a iProfesional.

Del monopatín al bicipatín

Los monopatines tradicionales suelen tener el centro de gravedad condicionado por llevar la batería en la tabla, lo que exige elevarlos del suelo y reduce la estabilidad en el andar. Para solucionar esto, Oyharbide proyectó un rodado más grande que otorga mayor firmeza y un mantenimiento similar al de una bicicleta.

La velocidad de la bicipatineta está limitada por ley a 25 kilómetros por hora, y tiene un doble sistema de frenado

El proceso de desarrollo requirió asesoramiento técnico especializado. Oyharbide acudió a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA (FADU), donde contactó a docentes de la carrera de Diseño Industrial especializados en micromovilidad. De esa búsqueda surgió el equipo técnico que dio forma a los primeros prototipos. El diseño final incluyó una estructura rodado 20, capaz de soportar más de 110 kilos, y que integra un asiento cómodo donde se aloja y protege la batería.

La bicipatineta no tiene pedales, pero se siente como andar parado o sentado sin pedalear en bicicleta. Su velocidad está limitada por ley a 25 kilómetros por hora, y tiene un doble sistema de frenado: frenos a disco para la rueda trasera (más efectivo para soportar el peso), y frenos de bici para la delantera.

Producción artesanal con proveedores nacionales

En el proceso de producción, Oyharbide invirtió fondos propios y estructuró una red artesanal de entre 10 y 15 proveedores locales: el cuadro lo realiza un herrero de más de 80 años con experiencia en la industria automotriz; la pintura se aplica en Temperley; las butacas se fabrican en Tigre; los guardabarros provienen de una fábrica de Villa Martelli, otros componentes y repuestos son aportados por un distribuidor en Barracas, algunas piezas que no se consiguen en el mercado local se imprimen en 3D y el ensamblado final se realiza en un taller de bicis en Palermo. Salvo el motor y los componentes eléctricos, todo el desarrollo e insumos (incluyendo piezas en impresión 3D) son de origen nacional.

"El desarrollo de la bicipatineta (cuya marca comercial es MiMono) implicó un esfuerzo y una aventura compartida con los proveedores, que se fueron copando con la idea, recomendándose unos a otros, y animándose a crear piezas y componentes en una baja escala, que aún no es rentable comercialmente pero apostamos a que en un futuro lo será", destacó Oyharbide.

José María Oyharbide es quien diseñó y fabricó la bicipatineta, un vehículo eléctrico que fusiona la estabilidad de la bicicleta con la agilidad del monopatín.

"Por el momento hicimos dos tandas limitadas. La mitad están en el local y se alquilan para los recorridos turísticos y otras las vendí a amigos y conocidos a un valor que ronda los u$s1.500", señaló.

Turismo sobre ruedas

Actualmente, La Bicicleta Naranja cuenta con un parque de 90 bicicletas, entre convencionales (la mayoría); eléctricas (unas 20) y una decena de bicipatinetas. Con un local en el barrio de San Telmo y una sucursal en Palermo (compartida con un bar), se pueden alquilar por hora o por jornada o para hacer circuitos a cargo de guías de turismo en la zona Norte o Sur de la Ciudad.

"La mayoría de quienes contratan nuestros recorridos son turistas extranjeros, especialmente europeos, que están muy acostumbrados a moverse por las ciudades en bici", cuenta Agustín Chan, uno de los guías. Recientemente, la Ciudad de Bueno Aires lanzó triciclos eléctricos para turistas.

La agencia ofrece distintos circuitos por la ciudad:

El circuito por el Sur abarca los barrios de San Telmo, La Boca, Puerto Madero (la Costanera Sur y la Reserva Ecológica) y Montserrat (Plaza de Mayo y Centro Histórico), y dura entre 2 horas 45 minutos y 3 horas

El recorrido por el Norte porteño incluye los barrios de Retiro (Plaza San Martín y alrededores), Palermo (tanto la zona de Embajadas como los bosques, pasando por el Rosedal y el Planetario) y Recoleta (incluyendo la zona del Cementerio, Plaza Francia y un recorrido por la Avenida Alvear y sus palacios de la Belle Époque), con una duración de 3 horas y media

Recorridos Full Day ( 6 horas ) que combinan ambos circuitos con una parada para almorzar (esta opción es la más recomendable para hacer en bicis eléctricas o bicipatinetas)

) que combinan ambos circuitos con una parada para almorzar (esta opción es la más recomendable para hacer en bicis eléctricas o bicipatinetas) Circuitos temáticos que incluyen arte urbano y grafitis, bares notables, historias de la inmigración y un recorrido ribereño que incorpora una navegación por el riachuelo con las bicis a bordo

La mayoría de quienes contratan los recorridos son turistas extranjeros, especialmente europeos

"La mayor parte de estos circuitos alternativos surgieron en la post pandemia, cuando junto al equipo de guías, empezamos a generar recorridos que resultaran atractivos y novedosos para el público local y regional", comentó el fundador de La Bicicleta Naranja.

En tiempos difíciles en los que el turismo internacional cayó más del 50% desde 2023, según datos oficiales del INDEC, innovar tanto en los recorridos como en los vehículos de transporte, es tan esencial como andar en bicicleta: hay que mantener el equilibrio y pedalear para adelante.