La pick up compacta se fabrica en Córdoba Marca el inicio de una ofensiva de 14 nuevos modelos destinados a los mercados internacionales

Renault presentó la nueva camioneta Niagara, un modelo fabricado en la planta de Santa Isabel, Córdoba, que competirá en el segmento compacto.

Tras un largo proceso de desarrollo, directivos de Renault de todo el mundo revelaron el nuevo producto. A nivel local, es un paso importante para la marca tras el fin de la producción de Alaskan, la camioneta que se producía con Nissan en la misma planta, y que fue discontinuada. Ahora, Niagara es un proyecto de la marca francesa, a partir del cual se tomó la decisión de especializar la planta de Santa Isabel en utilitarios, continuando la producción de Kangoo pero dejando de lado los autos Sandero, Stepway y Logan.

En cuanto a la nueva pick up, se caracteriza por fusionar características urbanas con capacidades todoterreno. Para ello, está equipada con un motor turbo naftero 1.3 L, con 156 CV, y se ofrecerá en versiones 4x2, 4x4, con caja manual y automática. Más adelante se sumará una versión híbrida.

El nuevo modelo estará a la venta en noviembre, y previo al lanzamiento comercial habrá una preventa. Competirá con Fiat Toro, Ford Maverick y las futuras Volkswagen Tukan y BYD Moka, entre otras que forman parte del cada vez más nutrido segmento de las camionetas compactas.

Cómo es la camioneta Renault Niagara

La pick up, mide 4,94 m de largo (4,91 m para la versión 4x2) y 1,72 m de alto. Las llantas son de 17 o 18 pulgadas -según la versión- y el despeje del suelo es de 233 mm. La caja de carga tiene una capacidad de 938 litros y una carga máxima de 654 kg, con una capacidad de remolque de 710 kg.

La Niagara combina la funcionalidad de una camioneta con un SUV.

En diseño, su frontal sobresale con una parrilla ancha donde se imprime la palabra Renault en mayúscula, que reemplaza al rombo. El capó es alto de líneas musculosas. Acompañan los faros Full-LED con ópticas negras brillantes, que incluyen una secuencia de bienvenida.

Renault puso especial énfasis en la integración del habitáculo y la caja de carga para crear una carrocería más armoniosa con piezas conectadas de forma fluida. Esta sensación de continuidad queda subrayada por el pilar trasero, un elemento clave del diseño. Las manijas de las puertas traseras están integradas con el pilar, una elección de diseño que acentúa las líneas fluidas.

El frontal de la Niagara tiene el logo con el nombre Renault en mayúscula.

Atrás, el nombre "Niagara" está grabado directamente en portón, mientras que una franja transversal negra se extiende con las luces en ambos extremos, ampliando visualmente el vehículo.

La camioneta tiene atras el nombre Niagara y el rombo.

Equipamiento interior de Niagara

El interior de Niagara es espacioso, con tecnologías de nueva generación. Organizado en torno al conductor, la consola central agrupa los controles principales y la información clave en la línea de visión del conductor.

Tiene un sistema multimedia con pantalla de 10,1 pulgadas, junto con un cuadro de instrumentos digital con una pantalla de 10,2 pulgadas.

El selector de marcha electrónica (e-shifter) forma parte de esta nueva configuración que libera espacio en la consola central. También se dispone de un cargador inalámbrico para smartphones.

El interior del Niagara está orientado al conductor.

Dependiendo de la versión, Niagara incorpora un tablero tapizado con acabado negro en algunas piezas, especialmente las salidas de aire y las puertas.

El asiento del conductor está disponible con control eléctrico. Dependiendo de la versión, el tapizado es de tela con costuras y bordados, o tapicería TEP, que subraya su carácter SUV.

En tecnología, tiene el sistema OpenR Link compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tanto con cable como inalámbrico.

El tapizado de Niagara es de cuero en la versión tope de gama.

Desde la pantalla central, los conductores pueden acceder a una amplia gama de servicios de Google, que se actualizan de forma continua mes a mes. Estos incluyen Google Maps, Google Assistant con reconocimiento de voz y una amplia gama de aplicaciones a través de la tienda Google Play. Además, tiene Google Gemini, el asistente conversacional impulsado por IA.

Motor y seguridad de Niagara

La nueva camioneta estrena el motor 1,3 litros turboalimentado de inyección directa (GDi), con 156 CV y 270Nm.

La caja es manual de seis velocidades o automática de seis velocidades de doble embrague y doble embrague húmedo, combinando cambios rápidos con conducción y eficiencia de combustible.

Tiene diferentes modos de conducción: Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand y Off-Road (Eco, Comfort, Sport, Smart, MySense y Terrain).

En seguridad, cuenta con más de 20 asistentes a la conducción, como Alerta de Salida de Carril (LDW); Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA); Reconocimiento de Señales de Tráfico; frenado automático de emergencia (AEB), entre otros.

Cómo se desarrolló Niagara

Niagara es el resultado de un proceso de desarrollo realizado íntegramente en América Latina. Diseñado en el centro de diseño de Renault en Brasil, desarrollado conjuntamente por los centros de ingeniería de Brasil y Argentina, y fabricado en Argentina en la planta de Santa Isabel en Córdoba.

Niagara marca el inicio de una nueva fase en la ofensiva internacional de la marca. Entre ahora y 2030, Renault planea lanzar 14 nuevos modelos fuera de Europa para consolidar su posición como la marca francesa líder mundial. El objetivo para 2030 es generar la mitad de sus ventas fuera de Europa, y al mismo tiempo, aumentar la proporción de motorizaciones eléctricas e híbridas en hasta un 50% del mix en esos mercados.

Junto a Kardian y Boreal, Niagara forma parte de la renovación de la gama de productos de Renault fuera de Europa, y más concretamente en América Latina. Esta estrategia se basa en el desarrollo de vehículos que incorporan el nuevo ADN y tecnologías de la marca. Basada en la plataforma RGMP de pick-up, está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los clientes en América Latina.