La marca anunció la preventa de la nueva versión del utilitario chico que se importa de Brasil y que se destaca por su precio accesible

Tras un anticipo que se realizó en agosto, en el marco de la 14º Feria ExpoTransporte, la Peugeot Partner Rapid desembarca en el mercado con una preventa mediante Plan de Ahorro a un precio de 33.180.000 pesos.

Se trata del utilitario liviano de Peugeot que se suma a la gama de Partner con el precio más accesible, disponible en 84 cuotas bajo la modalidad 80/20, con un valor de referencia de una cuota inicial de 293.399 pesos. Además, el plan contempla adjudicación pactada en las cuotas 2, 4 y 6 abonando el 20% del vehículo, junto con beneficios y condiciones diferenciales para los suscriptores.

Como parte de la propuesta de lanzamiento, quienes adhieran al plan accederán a una bonificación del 50% en el seguro automotor durante tres meses, aplicable a coberturas Todo riesgo con franquicia o Terceros completo de las compañías La Caja, Zurich y San Cristóbal.

El beneficio estará disponible para las suscripciones realizadas durante la vigencia promocional y busca brindar un acompañamiento integral a los clientes en el proceso de acceso a su vehículo.

Detalle del Plan de Ahorro Partner Rapid

La Partner Rapid es el modelo más barato de la gama

De acuerdo con la información de la marca para el modelo en septiembre 2026, con un precio de $33.180.000, y un plan 80 / 20 - 84 meses, la oferta es la siguiente:

Cuotas con diferimientos comerciales: 20% en cuotas 1 a 12

10% en cuotas 13 a 18, a recuperar en cuotas 25 a 72.

Adjudicación pactada: en las cuotas 2, 4 y 6 abonando el 20% de la alícuota extraordinaria.

Cuota de inicio: $293.399

Este modelo se suma a la Partner Furgón importada de España que sale 43.000.000 pesos.

Cómo es la Peugeot Partner Rapid

La Rapid es una propuesta que se destaca por ser la alternativa más accesible entre los vehículos con un volumen de carga similar, de aproximadamente 3,3 m³.

Pertenece al segmento B-Van y se suma a la gama de Partner recientemente renovada, como una opción de entrada a la gama de utilitarios, con una propuesta enfocada en una relación precio-producto.

Es similiar a la "Fiat Fiorino", y se fabrica en Brasil, a diferencia del resto de la gama que se importa de Europa. Por eso, como dato extra, se convertirá en el tercer vehículo de producción regional de Peugeot, luego de 208 y 2008, que se fabrican en Argentina.