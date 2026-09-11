Durante la presentación mundial de la camioneta Niagara, el número, Fabrice Cambolive, se refirió a la apertura del mercado y la situación de las fábricas

Desde Argentina, Renault dio a conocer la Niagara a todo el mundo, una camioneta compacta que se fabrica en Santa Isabel, Córdoba, y que será exportada a 19 países de la región. Es el primer modelo del plan futuREady, una nueva fase en la ofensiva internacional que consiste en lanzar 14 modelos fuera de Europa hasta 2030 para consolidar su posición como la marca francesa líder mundial.

En este contexto el CEO global, Fabrice Cambolive, inauguró el evento que se realizó en el Movistar Arena, en Pilar, y en una charla con iProfesional se refirió a la situación de la industria automotriz local, los desafíos de la globalización y los planes a futuro.

"Hay que cuidar la industria local. Cierta protección, o diría, una capacidad de buscar recetas para que los consumidores pueda encontrar autos locales a muy buen nivel de precio. Hay que buscar ese equilibrio. Entiendo que un mercado abierto tiene sus ventajas, pero tener nuestra propia manufactura aquí en Argentina es algo que no tenemos que perder", expresó el CEO.

En la misma línea Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, complementó: "Un vehículo que se fabrica en Argentina y se vende en Argentina carga con una serie de impuestos como ingresos brutos, tasas municipales, impuesto a los débitos y créditos; y un vehículo que llega importado no tiene toda esa carga fiscal. Entonces bueno, tratemos de equilibrar la cancha para que el vehículo argentino compita en similares condiciones que un vehículo importado en ese sentido. Es el mismo tipo, igual posibilidad".

Acuerdo Renault - Geely en Brasil

Esta estrategia de fabricar por fuera de Europa en mercados comunes, también los prepara para competir contra gigantes como China, el mercado automotor que hoy impone grandes desafíos a todas las marcas de autos.

En este sentido, desde Renault explicaron que buscarán más competitividad con más sinergias, entre India y América del Sur, y también mediante cooperaciones, como el caso de Brasil con Geely. "Es una dimensión que nos da más fuerza para desarrollar, localizar y tener lineup que son globales".

La Niagara se presentó en Argentina para todo el mundo.

Este mismo esquema podría replicarse en Argentina, siempre que ayude a mejorar la competitividad de la marca.

"Lo que veo en Argentina, es que la apertura del mercado nos pone aún más presiones para buscar productividad. Entonces Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, lo ha dicho en su discurso: sin trabajo conjunto entre los empleados, el Estado y los sindicatos, no seremos capaz de tener la competitividad que que necesitamos de cara a este apertura que fue muy rápida y ha puesto más presión sobre el mercado. Entonces sí, queremos ganar competitividad y más productividad.

Por otro lado agregó: "Pienso que si hay un mensaje también, es que Argentina tiene —y lo vemos con Santa Isabel—una manufactura histórica, donde hemos hecho Renault 4, el Fuego. Y hay que poner en el foco esta capacidad de fabricar los autos en el país. Y para mí sería lindo tener una política especial para autos locales, porque es también lo que permite mantener una industria muy fuerte. Y para nosotros, Argentina en el segmento de pickup puede jugar un papel muy importante, porque al final estamos el mercado del pickup", comentó.

¿Como buscar más competitividad según Renault?

El desafío de buscar más competitividad está enmarcado el plan que dio origen a la nueva Niagara.

"Tenemos una flexibilidad que nos ayuda a tener buen equilibrio en términos de localización y también de compartir autos entre la región Latinoamericana, India y Europa. Porque la diferencia de cara a los años pasados es que los autos que estamos viendo - no precisamente la pickup ahora, pero si Kardian, Boreal- no se encuentran solamente en América del Sur, sino también en India, Marruecos, Turquía", dijo el CEO.

"Entonces estamos haciendo una globalización de nuestra lineup, que ahora están cada día más globales. Si tengo el ejemplo de la conectividad: antes, Brasil, Argentina, América del Sur estaban descolgados de lo que estamos haciendo en Europa. Ahora tienen Google, Gemini, OpenR Link dentro de los autos, como todos", agregó.

Pablo Sibilla, presidente de Renaul Argentina y Fabrice Cambolive, CEO global.

En la misma línea agregó: "Vemos una visión donde queremos siempre fabricar aquí para estar cerca de nuestros consumidores, pero al mismo tiempo beneficiar de un medioambiente global para desarrollar lineups que no son solamente para América del Sur, sino también para los otros países, y sacar beneficios de la sinergia.

El futuro híbrido autorrecargable

Volviendo a Niagara, tras la revelación global, Cambolive confirmó algunos detalles del modelo. Durante la presentación se reveló el motor naftero 1.3 L de 156 CV, pero también se confirmó que tendrá una versión híbrida, aunque no está en los planes de Renault tener híbridos enchufables.

"El equilibrio de un híbrido enchufable es muy difícil. Porque si queres más de 100 kilómetros de autonomía, necesitas una batería de 15-20 kW, y entonces va a tomar mucho espacio en el auto y al final, si no se usa la carga cada día, va a tener un consumo muy elevado. Entonces, si hay acceso a un cargador, se compra directo un eléctrico. Si no hay acceso a un cargador, se buscan híbridos autorrecargables, los más eficientes y accesibles en términos de precios. Esa es nuestra estrategia", explicó el CEO.

Sobre los vehículos comerciales, diría que la próxima revolución de los vehículos comerciales son los vehículos también eléctricos. Y en este marco, el número uno cerró la charla con un tema clave: ¿Es posible volver a tener una pick up mediana, tras el fin de Alaskan?. Sí, es posible, siempre está en estudio, aseguró el líder.