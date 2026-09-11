Toyota lanza el Land Cruiser más potente de la historia: cuánto sale el nuevo SUV híbrido

El SUV grande de la marca, con capacidad para siete pasajeros se renovó, suma nuevo motor, diseño y equipamiento, Está en el tope de gama

Toyota estrena el Land Cruiser 300 con opción híbrida de 464 CV y una versión GR-S turbodiésel.

Toyota lanzó el nuevo Land Cruiser 300, el SUV de siete asientos que se comercializa por primera vez en Argentina con un motor híbrido que supera los 400 CV en Argentina.

El nuevo modelo llega acompañado de la versión GR-S, que mantiene el motor V6 turbodiésel de 304 CV y 700 Nm, con una puesta a punto específica de suspensión y dirección para mejorar su desempeño en el off road.

Como para de la renovación, el SUV incorpora además novedades de diseño, confort y tecnología, junto con un paquete de seguridad que incluye Toyota Safety Sense.

El precio de este modelo es uno de los más caros del segmento de SUV grandes, ya que sale u$s168.300 según valores de septiembre de 2026 para las dos versiones, que se llaman VX HEV con motor híbrido y GR-S la deportiva.

Cómo es el nuevo Land Cruiser

El nuevo Land Cruiser 300 tiene propuestas diferenciadas en cada versión, tanto por su motorización como por su equipamiento y configuración.

Por fuera, mantiene la posición elevada de la parrilla y los faros delanteros, que contribuye a reducir el riesgo de daños durante la conducción off-road, mientras que el diseño de los paragolpes favorece el paso por terrenos exigentes.

Toyota suma el Land Cruiser híbrido

La versión VX incorpora nuevos paragolpes delanteros y traseros de diseño exclusivo. Además, suma las insignias Beyond Zero que identifican su nueva motorización electrificada.

Por su parte, la GR-S mantiene una estética inspirada en Toyota Gazoo Racing, con elementos específicos que refuerzan su carácter deportivo y todoterreno.

Por dentro, cuenta con un panel de instrumentos de base horizontal, con una consola central y molduras de las puertas acolchadas.

Con capacidad para siete pasajeros en ambas versiones, los asientos fueron diseñados para mejorar la ergonomía y la comodidad. Los delanteros tienen regulación eléctrica y el del conductor agrega memoria y el sistema "easy access". Además, tanto la primera como la segunda fila disponen de asientos calefaccionados y ventilados.

El interior es de excelente calidad, con mucha tecnología.

En la versión VX, están tapizados en cuero natural y ecológico de color negro, mientras que la GR-S combina negro y rojo e incorpora el distintivo de la versión en los apoyacabezas delanteros.

El volante también fue diseñado para mejorar la sensación de agarre. Revestido en cuero y calefaccionado, cuenta con regulación eléctrica en altura y profundidad y comandos de audio. En la versión GR-S suma el distintivo de la versión en su parte inferior.

El climatizador automático digital de cuatro zonas permite regular de manera independiente la temperatura para el conductor, el acompañante y los pasajeros de la segunda fila.

La versión VX incorpora, además, techo solar eléctrico, que aporta mayor luminosidad al habitáculo.

En el espacio trasero, la tercera fila pueden rebatirse eléctricamente y quedar al nivel del piso, ampliando la capacidad de carga y permitiendo adaptar el espacio de acuerdo con las necesidades de cada viaje.

Tecnología y equipamiento

En tecnología, este modelo suma display de información múltiple con pantalla de 12,3 pulgadas. A su vez, mantiene el Head-Up Display, que proyecta información en el campo de visión del conductor.

En el centro del habitáculo, la pantalla multimedia de 12,3 pulgadas concentra las principales funciones de conectividad y entretenimiento. Se complementa con cargador inalámbrico para smartphones compatibles y un sistema de audio premium JBL® con 14 parlantes. Cuenta con cámara de visión panorámica 360° y Monitor Multi-Terreno con visualización 3D.

Para los pasajeros, la versión VX mantiene las dos pantallas de entretenimiento de 11,6 pulgadas en las plazas traseras, ubicadas en los respaldos de los asientos delanteros.

Motor híbrido por primera vez en Land Cruiser

Por primera vez en sus más de 70 años de historia, Land Cruiser tiene una versión híbrida que combina un motor V6 naftero biturbo de 3,5 litros con un motor eléctrico de alta respuesta (i-FORCE MAX), integrados mediante una transmisión automática de 10 velocidades y un sistema de tracción integral permanente (4WD). El conjunto entrega una potencia máxima combinada de 464 CV, lo que lo convierte en el Land Cruiser más potente de la historia.

Además de mejorar sus prestaciones, la nueva motorización mantiene las capacidades off-road. La entrega inmediata de torque del motor eléctrico mejora la aceleración, la respuesta a baja velocidad y el control en situaciones todoterreno. Acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente 6,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

La nueva Land Cruiser híbrida es la más potente de la historia.

Además cuenta con equipamiento exclusivo como techo solar con apertura eléctrica, dos pantallas de entretenimiento de 11,6 pulgadas para las plazas traseras y llantas de aleación de 20 pulgadas.

La GR-S, en tanto, mantiene el motor V6 turbodiésel, que entrega 304 CV de potencia y 700 Nm de torque. Se combina con una transmisión automática de 10 velocidades y un sistema de tracción integral permanente. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Refuerza su perfil todoterreno con llantas de 18 pulgadas, una puesta a punto específica de suspensión y dirección y bloqueo de diferencial delantero y trasero. Además, incorpora detalles exclusivos de diseño exterior e interior inspirados en Toyota Gazoo Racing.

La nueva versión híbrida fue desarrollada para mantener las mismas capacidades todoterreno que distinguen al modelo. La tracción integral permanente con diferencial central Torsen y bloqueo de diferencial trasero se complementan con sistemas electrónicos de asistencia para enfrentar diferentes superficies y condiciones de conducción. Entre ellos se destacan: Multi-Terrain Select, Multi-Terrain Monitor, Crawl Control, Control Activo de Tracción (A-TRC), Asistente de descenso en pendientes (DAC), Asistente de arranque en pendientes (HAC).

Seguridad Toyota Safety Sense

El SUV suma el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense, que incluye Sistema de Pre-Colisión Frontal (PCS), Control de Velocidad Crucero Adaptativo de rango completo (ACC), Alerta de Cambio de Carril (LDA) con asistencia de mantenimiento de carril y Luces Altas Automáticas Adaptativas (AHS).

Además, tiene diferentes tecnologías de asistencia a la conducción, entre ellas Monitor de Punto Ciego (BSM), Asistencia de Salida Segura (SEA), Alerta de Tráfico Trasero (RCTA) y sensores de estacionamiento delanteros y traseros con asistente de frenado (PKSB). También incorpora cámara trasera con detección de peatones, control de estabilidad (VSC), control de balanceo de tráiler (TSC) e indicador de presión de neumáticos (TPMS).

Los respaldos de los asientos tienen pantallas para los ocupantes de atrás.

El equipamiento de seguridad se completa con 10 airbags: dos frontales, dos de cortina, cuatro laterales delanteros y dos de rodilla, además de frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA).

Cuánto sale la nueva Toyota Land Cruiser 300

Los precios con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026 son:

Land Cruiser VX: u$s168.300

Land Cruiser GR-S: u$s168.300

Como todos los vehículos Toyota, Land Cruiser 300 también está dentro de Toyota 10, el programa que permite extender la garantía hasta por 10 años o 200.000 km. La garantía también aplica sobre los componentes del sistema eléctrico: baterías, convertidor – inversor, unidad electrónica de control, entre otros. Nuestros clientes cuentan además con el respaldo de la Red de Concesionarios Toyota en todo el país, y su servicio post venta, altamente capacitado y asegura una disponibilidad de repuestos permanente.

La gama de colores está compuesta por la siguiente paleta: