Honda volvió a fabricar en el país la Biz 110. Saldrá casi lo mismo que la Wave. iProfesional te muestra sus diferencias para definir cuál conviene

Después de 20 años, Honda Motors Argentina decidió volver a producir a la Honda Biz 110 cc. Este clásico exponente de la categoría que más motos vende en Argentina, es decir el de las CUB o motos accesibles, casualmente deberá competir contra la Honda Wave 110 cc, el modelo que lidera ventas en el mercado argentino.

Estará a la venta a partir del 1 de octubre a un precio de $4.006.500, un valor con el que competirá directamente con la Honda Wave 110 cc, la moto más vendida de Argentina, que se ofrece en septiembre con valores desde $3.529.707 (sistema de frenos a tambor), hasta $ 4.020.800 (sistema de frenos a disco).

Al ser una moto que vuelve a resurgir después de más de dos décadas, tiene algunos avances y soluciones, que la hacen correr con ciertas ventajas, con respecto a la reina de las motos CUB: la Honda Wave 110 cc.

Por este motivo, iProfesional las enfrentó para sacar a relucir en qué se diferencian estas dos motos de Honda, para determinar, cuál se postula como la mejor decisión de compra.

La nueva moto Honda Biz es más liviana y más baja

La nueva Honda Biz tiene un peso en orden en marcha de solo 99 kilos, mientras que la Wave tiene 3 kilos más.

Esta pequeña diferencia de peso es porqué la Wave es un poco más grande que la Biz, tanto en largo (6 mm más), ancho (13 mm más).

La Honda Biz se vuelve a fabricar en la Argentina

Incluso la Wave 110 cc es un poco más alta con 1.086 m, frente a los 1.081 mm de Biz, por eso también la altura del asiento de la Honda Biz 15 mm menor (750 mm) que el de Wave (763 mm).

¿Qué moto consume menos?

A pesar que, tanto la Honda Wave como la Biz, tienen el mismo motor mono cilíndrico de 110 CV, la recién lanzada Biz corre con una gran ventaja. Su pequeño propulsor suma inyección electrónica, mientras que la Wave se quedó con el motor carburado.

Si bien, al momento del mantenimiento y reparación, un motor con carburador suele ser más accesible que uno con electrónica, el consumo suele ser menor en los motores a inyección. De este modo, mientras la Honda Wave tiene un consumo promedio de 1,8 l y 2,5 l cada 100 km, es levemente menor: 1,6 l a 2,2 l cada 100 km.

Cuál tiene más autonomía

Al margen de la poca diferencia de gasto de nafta entre uno y otro modelo, Honda decidió que la nueva Biz tenga un tanque de nafta de 5 litros, contra los 3,7 litros que equipa la Wave.

Esto se traduce en mayor autonomía a favor de la Honda Biz, la cual puede recorrer entre 250 y 300 kilómetros reales, contra los 140 a 200 kilómetros que puede andar la Wave 110 sin repostar.

La Honda Biz es más liviana que la Wave y más chica en dimensiones.

Honda Biz y Wave, con frenadas similares

Por lo general todas las motos CUB de 110 cc, tiene sistemas de frenos básicos. La mayoría combina freno a disco delantero con el rudimentario freno a tambor para la rueda trasera.

En este caso, la Honda Biz recurre a un disco delantero de 220 mm y uno a tambor trasero de 130 mm con el sistema CBS (Combined Braking System), el cual, al frenar con el freno trasero, el cual ahora se activa desde el manillar y no desde el pedal, se impulsa una parte del delantero al mismo, pero no evita que las ruedas se bloqueen por completo, lo que si sucede con un sistema ABS.

La Wave es la moto más vendida del mercado local.

La Honda Wave tiene el mismo sistema, con el mismo diámetro del freno a disco delantero (220 mm), sin embargo, el freno a tambor es de menor tamaño (110 mm) que el de Biz, de modo que se supone que la frenada de la Biz debería ser un poco más eficiente.

Punto extra en suspensión para Honda Biz

Si de suspensiones se trata, tanto la Biz como Wave, recurren a una horquilla delantera telescópica, que en el caso de la Biz tiene 89 mm de recorrido, contra los 81 mm de Wave. Lo mismo sucede con la amortiguación trasera, la cual, si bien en ambos modelos es de doble amortiguador, en el caso de Biz tiene 86 mm de recorrido, versus los 81 mm de Wave.

Estas diferencias de recorridos, se traducen en mayor capacidad de absorción de baches de baches e irregularidades del asfalto a favor de la nueva Honda Biz.

Las diferencias de rodados

Al margen de la suspensión, el tamaño y diámetro de las ruedas son los responsables en las motos, no solo del mejor confort, sino también de la seguridad.

El tamaño de la rueda influye en la seguridad y estabilidad.

Una rueda chica, es mucho más inestable que una grande. En este sentido, es la Honda Wave la que tiene mejor resuelto este tema ya que tiene un rodado de 17", tanto adelante (60/80/17) como atrás /80/100/17). Mientras que la Biz, tiene 17" (60/100) adelante y 14" (800/100) atrás.

¿Cuál es la mejor moto Honda CUB para comprar?

Después de compararlas minuciosamente sus diferentes aspectos, la nueva Honda Biz 110 cc, supera en varios aspectos a la Wave. Principalmente por la incorporación de la inyección electrónica, lo que se traduce en consumo más sostenido.

A la vez, la decisión de dotarla de un tanque con mayor capacidad que la Honda Wave 110, influye en su mayor autonomía, algo sumamente crucial y que el usuario de este tipo de motos prioriza. Como si ello fuera poco, el valor en la calle es prácticamente el mismo que la Honda Wave con el sistema de frenos a disco.