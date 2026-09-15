La paradoja del auto eléctrico: por qué importa más el consumo de la casa que del motor

Un error frecuente es multiplicar el consumo del motor del auto por el costo del kWh, pero hay varios factores a tener en cuenta

El avance de los autos eléctricos a nivel mundial suele presentarse con una narrativa de eficiencia técnica y sustentabilidad: la promesa de un ahorro anual de un auto eléctrico frente a uno de nafta se ve desafiada por las tarifas residenciales. Sin embargo, cuando se baja la lupa a la realidad económica local y a las tarifas vigentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aparece una contradicción estructural que desafía la lógica tradicional del conductor argentino.

La ecuación de ahorro al pasar de un motor térmico a uno 100% eléctrico no depende únicamente del precio del kilovatio hora (kWh) ni del rendimiento del vehículo. La verdadera encrucijada fiscal y tarifaria se juega dentro del medidor del hogar. Al enchufar un auto eléctrico a la red domiciliaria, el vehículo deja de ser un gasto aislado de transporte para transformarse en un electrodoméstico de altísima demanda que puede catapultar la factura de luz a los escalones de consumo más caros y con severas penalizaciones de cargos fijos.

El impacto de rodar con 200 kWh adicionales al mes

Tomando como referencia los datos exactos del cuadro tarifario de septiembre de 2026 para Edenor y Edesur, se puede analizar el comportamiento del gasto energético al sumar un consumo fijo de 200 kWh mensuales para el vehículo eléctrico, que es el consumo estimado para unos 1.200 kms. Mensuales, a partir de tres perfiles distintos de consumo hogareño (400 kWh, 500 kWh y 600 kWh).

Lo que hay que tener en cuenta es que el impacto financiero no se calcula simplemente multiplicando 200 kWh por un valor marginal plano. El costo neto atribuible al vehículo resulta de la diferencia directa entre la factura original de la casa y la nueva factura consolidada. Al cruzar los datos de consumo residencial y el salto de categoría, se observa cómo el costo neto real del auto se distorsiona fuertemente según el nivel de consumo previo que tenía la vivienda.

Consumo en función de kWs domésticos. Imagen de iProfesional

De acuerdo a la actual estructura tarifaria para la región del AMBA, un hogar con un consumo domiciliario relativamente bajo que sume un vehículo eléctrico mostrará un salto de categoría que implica que el costo del "combustible" del vehículo rondará los $57.000 mensuales, pero en el caso específico de un hogar que consume hasta 500 kWh mensuales sin el auto, es en el que se presenta de manera contundente la paradoja tarifaria:

• Cargar los 200 kWh del auto en un hogar que consume unos 400 kWh cuesta unos $57.000, pero cargar esos mismos 200 kWh en un hogar con un consumo 500 kWh genera un costo neto levemente superior a los $100.000 (algo así como un 76% más caro por la misma energía consumida). Esta disparidad ocurre porque el salto de 500 kWh a 700 kWh cruza umbrales clave del cuadro tarifario donde el cargo fijo se duplica o triplica, y el valor del kWh excedente pierde todo tipo de beneficio o subsidio, derramando sobrecostos sobre el consumo previo de la propia casa.

Pero lo más llamativo es que si previamente el consumo se elevaba en solo 100 kWh. Mensuales para llegar a los 600, el costo de electricidad de ese mismo auto baja a unos $70.500

Nafta vs. kWh doméstico: la brecha de ahorro bajo la lupa

Para evaluar si la electromovilidad sigue siendo competitiva en el AMBA, se puede comparar el costo neto de recarga contra el gasto de un vehículo naftero de segmento B/C que recorre una distancia equivalente (asumiendo un consumo de 8,5 litros cada 100 km y un precio de Nafta Súper a $2.100/litro, lo que representa unos $215.000 para esa distancia).

En el hogar de 400 kWh: El auto eléctrico mantiene una ventaja clara, logrando un ahorro del 73% frente a la nafta.

En el hogar de 500 kWh: La ventaja económica sigue siendo importante, pues se reduce al 53%.

En el hogar de 600 kWh: El ahorro se recupera parcialmente, pues se elava al 67%, por lo que estaría cerca de las promesas comerciales de la industria automotriz, que suelen publicitar reducciones del 70% u 80% en los costos de movilidad.

El problema operacional: potencia contratada y adecuación domiciliaria

Más allá del costo reflejado en la factura, sumar 200 kWh mensuales a la red eléctrica del hogar impone serios requerimientos técnicos sobre la instalación eléctrica:

Demanda de potencia continua : Un enchufe tradicional (10A) solo entrega hasta 2,2 kW, requiriendo más de 12 a 15 horas de conexión continua para recargas semanales gruesas.

: Un enchufe tradicional (10A) solo entrega hasta 2,2 kW, requiriendo más de 12 a 15 horas de conexión continua para recargas semanales gruesas. Carga rápida con Wallbox: La instalación de un cargador mural de 7,4 kW en una red monofásica duplica la demanda simultánea de la casa. Si se enciende el aire acondicionado o el horno eléctrico durante la carga, la llave termomagnética principal interrumpirá el suministro.

La instalación de un cargador mural de 7,4 kW en una red monofásica duplica la demanda simultánea de la casa. Si se enciende el aire acondicionado o el horno eléctrico durante la carga, la llave termomagnética principal interrumpirá el suministro. Costos de infraestructura: Gran parte de los usuarios debe realizar adecuaciones en sus tableros, pedir suministro trifásico o solicitar un aumento de potencia contratada ante Edenor o Edesur, agregando un costo fijo estructural permanente a la propiedad.

La asignatura pendiente: medidores inteligentes y tarifa por horario

En mercados desarrollados, esta distorsión se corrige con tarifas por horario de uso (TOU - Time of Use), donde la energía consumida de madrugada (horas off-peak) cotiza a un valor diferencial reducido, pero en la Argentina, la baja penetración de medidores inteligentes (AMI) en el segmento residencial (T1-R) provoca que el kWh consumido a las 3 de la tarde tenga el mismo precio que el consumido a las 3 de la mañana. Sin un esquema regulatorio que premie la carga nocturna, el usuario local carece de herramientas para suavizar el impacto del salto de categoría.

De lo anterior se desprende que el análisis de los cuadros tarifarios de septiembre de 2026 demuestra que la ecuación económica del auto eléctrico en Argentina no se define en la ficha técnica del vehículo solamente, ya que el consumo del hogar juega un papel preponderante al momento de calcular el costo final.