Eléctrico vs Naftero: cuánto se puede ahorrar al año en nafta según la calculadora de BYD

La marca global BYD presentó su nueva calculadora de ahorro, una herramienta interactiva de acceso gratuito alojada en su sitio web. El desarrollo busca resolver una de las inquietudes más recurrentes entre quienes analizan migrar a las nuevas tecnologías de transporte: cuál es el impacto real y diario de la electromovilidad en el bolsillo.

Si bien la estimación proviene del simulador de la marca, los valores sirven como parámetro conceptual para dimensionar la brecha presupuestaria entre ambas tecnologías en el mercado local. Al contrastar el costo de la energía eléctrica con el valor de los combustibles fósiles, la herramienta expone una constante estructural de la transición energética,

Asi, el costo operativo por kilómetro de un vehículo electrificado resulta sustancialmente inferior al de un auto naftero equivalente, al margen del fabricante. Esta lectura de BYD permite proyectar el impacto económico de la electromovilidad a escala general.

En términos de eficiencia, la carga eléctrica mantiene un rendimiento financiero significativamente mayor ante los consumos tradicionales de combustión, convirtiendo a los datos de la calculadora en una muestra de la dinámica tarifaria y de costos que caracteriza a la movilidad sustentable en la Argentina actual.

Las variables a tener en cuenta entre tecnolgía eléctrica y nafteros

La plataforma digital permite simular y proyectar de forma personalizada la reducción de gastos en combustible y energía al reemplazar un vehículo con motor de combustión tradicional por uno de las opciones de nuevas energías que la compañía comercializa en el mercado local, abarcando tanto a los modelos 100% eléctricos como a los híbridos enchufables.

Además del precio del vehículo, la herramienta faacilita incorporar al análisis el gasto anual estimado en energía y combustible, y visualizar cómo la eficiencia energética puede traducirse en un ahorro concreto en los desplazamientos cotidianos.

En esta primera etapa, el cálculo contempla exclusivamente estos dos componentes y no incluye otros factores del costo total de propiedad, como eventuales exenciones o beneficios vinculados a la patente, seguro, servicios de mantenimiento u otros gastos asociados.

De acuerdo con las estimaciones de la firma, el salto hacia la movilidad sustentable genera una diferencia presupuestaria sustancial. En un escenario de uso promedio que contemple un recorrido anual de 15.000 kilómetros, el ahorro estimado puede alcanzar hasta $ 1,6 millones al año si se toma como referencia el BYD Dolphin Mini, el modelo 100% eléctrico más vendido del país y recientemente galardonado por sus prestaciones en seguridad.

Los números del ahorro modelo por modelo frente a la nafta

Para evaluar el impacto real del cambio tecnológico en el presupuesto anual, la simulación desarrollada por BYD proyecta una brecha económica significativa entre sus unidades y los vehículos convencionales de segmentos equivalentes. Al considerar un recorrido de 15.000 kilómetros al año, los datos reflejan reducciones en los costos de uso que van desde el 47% hasta el 80%, según el modelo evaluado.

Dentro de la gama 100% eléctrica, el DOLPHIN MINI registra un costo de uso de $ 395.634,38 al año frente a los $ 1.999.003,21 que demanda un vehículo a combustión equivalente. Esta diferencia se traduce en un ahorro anual de $ 1.603.368,83, lo que representa una reducción del 80% en los gastos operativos.

Cuánto ahorra en combustible fósil un eléctrico frente a un naftero

En esa misma línea, el SUV compacto YUAN PRO requiere un desembolso anual de $ 413.203,51 en comparación con los $ 2.090.698,94 de la opción naftera de referencia, alcanzando también un 80% de optimización al generar un saldo favorable de $ 1.677.495,42.

En la categoría de los híbridos enchufables, el modelo ATTO 2 DM-i demanda un gasto estimado de $ 935.643,16 anuales contra los $ 2.090.698,94 del vehículo convencional comparable, permitiendo un ahorro de $ 1.155.055,78, equivalente al 55%.

Por su parte, la SONG PRO DM-i presenta un costo operativo de $ 935.643,16 al año frente a los $ 2.208.311,39 de la alternativa a nafta, lo que implica una baja del 58% y una diferencia a favor del usuario de $ 1.272.668,23.

La gama de vehículos de mayor porte también muestra reducciones considerables en el consumo energético. El SEAL U DM-i registra un costo de $ 991.184,84 al año comparado con los $ 2.257.046,39 del modelo de combustión, logrando un ahorro de $ 1.265.861,55 (56%).

En tanto, la pickup SHARK DMO proyecta un gasto de $ 1.540.640,29 anuales en lugar de los $ 2.918.103,31 requeridos por su par tradicional, generando una optimización del 47% que representa $ 1.377.463,02. Finalmente, el sedán SEAL 5 DM-i requiere un desembolso de $ 775.837,78 al año frente a los $ 1.757.092,65 de la versión a nafta, garantizando una reducción del 56% equivalente a $ 981.254,87.

Transparencia de datos para la toma de decisiones

El funcionamiento de la plataforma está diseñado a partir de parámetros adaptables a las rutinas de cada conductor. Para obtener una proyección acertada, el usuario únicamente debe seleccionar el vehículo a evaluar, indicar el kilometraje anual promedio e ingresar el costo actualizado del litro de nafta.

En el caso particular de las unidades híbridas enchufables, el sistema ofrece la posibilidad de establecer el porcentaje estimado del trayecto que se prevé realizar en modo estrictamente eléctrico. Para recorridos mixtos urbanos, el parámetro estándar orientativo ronda el 60% de uso eléctrico, mientras que para patrones con viajes frecuentes de larga distancia la proporción suele ubicarse entre el 40% y el 50%.

Una vez consolidados estos datos, la herramienta efectúa el contraste técnico entre el consumo del auto eléctrico o híbrido y un vehículo de combustión convencional equivalente dentro del mismo segmento. Para garantizar sustento analítico, la medición utiliza etiquetas oficiales de eficiencia energética y parámetros de consumo informados.

En la ecuación económica actual, el costo fijado para el kilovatio-hora (kWh) se estableció en $ 232 para septiembre de 2026, cifra calculada sobre la base de un esquema que pondera un 90% de recarga en el ámbito domiciliario y un 10% en estaciones de carga semipúblicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Si bien los resultados definitivos pueden fluctuar en función de los valores de las tarifas energéticas, los hábitos individuales de manejo y las variantes de cada modelo, el sistema entrega un cuadro descriptivo del gasto de operación corriente.

Un mercado local en expansión

Desde la conducción de la filial local destacaron la importancia de desmitificar los costos operativos asociados a las nuevas plataformas de motorización. Al respecto, Christian Kimelman, Country Manager de BYD en la Argentina, remarcó que el propósito de esta innovación es poner el foco en la claridad informativa, permitiendo que el consumidor visualice la eficiencia energética traducida en cifras concretas para su economía diaria.

El hito de la presentación digital coincide con una marca histórica para la filial en la Argentina. A menos de doce meses de haber desembarcado formalmente en el circuito comercial nacional, la automotriz alcanzó la cifra de 10.000 unidades vendidas en el territorio argentino. El volumen alcanzado da cuenta de una aceleración en el proceso de adopción de alternativas tecnológicas con menor huella ambiental por parte de las familias y flotas del país.

Con esta iniciativa, la empresa busca reforzar su estrategia comercial para continuar diversificando su portafolio de producto. La herramienta se encuentra en su primera fase orientada al gasto directo de energía y combustible, sentando las bases para que los compradores incorporen la variable del costo total de uso como un elemento determinante al momento de renovar su vehículo.