a nueva pick up Renault Niagara se producirá en Santa Isabel para la región. Detallamos sus motores turbo e híbrido, capacidades y equipamiento

Renault presentó la nueva camioneta Niagara, un modelo que se fabrica en la planta de Santa Isabel, Córdoba, y será exportada a diferentes países desde la Argentina.

La Niagara forma parte de un proyecto global de la marca, que tiene previsto lanzar 14 nuevos modelos hasta 2030. Este producto es muy importante para la producción local, porque esta planta fue elegida como la única en el mundo para su fabricación.

Tras la presentación global que se realizó el 10 de septiembre pasado desde el Movistar Arena, en Pilar, te contamos 5 datos claves de este modelos que es el punto de partida de la "Nueva Renault".

Más allá de la mecánica, el proyecto está pensado como un plan de largo plazo para dar vida a una marca con nuevos productos.

Rivales de la Renault Niagara en el mercado de camionetas compactas

La producción de Renault en Córdoba está asegurada con este proyecto, ya que el CEO global pidió cuidar la fabricación de autos local. Es un dato muy importante para la Argentina, ya que fue elegida como centro de producción para que se exporte al resto de los mercados.

Al momento del lanzamiento, hay 19 países confirmados para la exportación, siendo Brasil y Colombia algunos de los más importantes.

La nueva Niagara se fabrica en la Argentina y estrena el logo con la marca en el frente.

Para que así se de, fue diseñada en los centros de Diseño de Brasil de acuerdo a los gustos de los clientes de la región, cumpliendo con los estándares de las camionetas que más se demandan, pero con más tecnología y confort.

Recordemos que los modelos compactos son algunos de los que más crecieron en los últimos tiempos, aquellos con menos de 5 metros de largo que se ubican por debajo de los medianos. Fiat Toro, Ford Maverick, Ram Rampage y las futuras Volkswagen Tukan y BYD Mako son algunos de los rivales.

Motor turbo naftero de bajo consumo

El motor es otro punto clave. Es un turbonaftero 1.3 L de 156 CV y 270 Nm, con caja manual de seis velocidades o a una caja automática de seis velocidades de doble embrague y doble embrague húmedo, combinando cambios rápidos con conducción y eficiencia de combustible.

También estará disponible con tracción 4x2 y 4x4. Se venderá únicamente con cabina doble, ya que de acuerdo a los estudios que realizó la marca es el uso más habitual de este tipo de productos.

La nueva Niagara tiene caja manual y automática, con cambios e-shifter.

Equipada con un selector electrónico de marchas (e-shifter), esta caja de cambios Efficiency Dual Clutch (EDC) contribuye a una experiencia de conducción más suave e intuitiva.

La suspensión es monocasco, ya que el objetivo es ofrecer una suspensión similar a la de un SUV, sin sacrificar la robustez y tracción que se espera de una pick-up.

Niagara tendrá motor híbrido

Si bien el modelo se presentó con un motor turbonaftero, será lanzada próximamente con un motor híbrido, convirtiéndose en el segundo modelo en el país con esta tecnología (Ford Maverick ya cuenta con una propuesta híbrida).

Todavía no se confirmaron las características de este motor pero durante el lanzamiento aseguraron que será una tecnología exclusiva de Renault que ya se vende en Europa. El objetivo es convertir la camioneta es un vehículo aún más eficiente.

Capacidad de carga y dimensiones de la nueva pick up Niagara

Un dato que se remarcó durante la presentación, es que Niagara tiene un doble sentido: está pensada para uso profesional y urbano, por eso el diseño prioriza la comodidad de una pick up, con una caja de carga de 654 kilos y más de 700 kilos de capacidad de arrastre, y un confort interior apto para el día a día.

"Niagara ofrece lo mejor de dos mundos: pick-ups y SUVs", dijo durante el lanzamiento Jan Ptacek, Head of LCV Business Unit de Renault. Al tener una carrocería monocasco es más cómoda en comparación con una pick-up montada en un chasis. Además, tiene suspensión trasera multilink.

En diseño también se buscó una estética "mixta", poniendo especial énfasis en la continuidad de la cabina de pasajeros con la caja de carga, que quedan de una forma integrada.

Niagara tiene una cabina integrada con la caja de carga.

"Está diseñada para atraer a una base más amplia de clientes que buscan un vehículo no solo para uso diario, sino también para actividades de ocio o negocios. Apoyará los cambios profundos que se están produciendo en el mercado latinoamericano. Aunque las pick-ups siguen estando fuertemente asociadas a actividades profesionales, avanzan gradualmente hacia áreas de uso más diversas", explicaron diseñadores de la marca.

La Niagara trae protector para carga.

"Ahora se utilizan principalmente como vehículos de uso personal, manteniendo al tiempo las cualidades prácticas que han impulsado su éxito en las últimas décadas. Reflejando esta tendencia, los clientes buscan mayor comodidad, tecnología a bordo y una calidad percibida, sin comprometer la capacidad de carga ni las capacidades todoterreno", destacaron.

Renault Niagara: fabricación exclusiva en la planta de Santa Isabel

Para satisfacer los requisitos de los clientes, Niagara fue probado durante más de 50.000 horas y 800.000 km en condiciones extremas.

"Estamos orgullosos de fabricar Niagara en nuestra planta de Córdoba, reconocida por sus estándares de calidad. Ya ha fabricado más de 3,5 millones de vehículos de Renault Group en sus más de siete décadas de existencia", agregó.

La nueva Niagara sienta las bases de la planta de Santa Isabel como una fábrica especializada en utilitarios. A partir de ahora, junto con Kangoo, será destinada a vehículos para este fin, dejando a Brasil con quien se complementan ambas plantas en la región, para los vehículos de pasajeros.

Esto quiere decir que próximos proyectos de camionetas o furgones podrían tener futuro en esta planta. Además, durante una charla con Fabrice Cambolive, CEO global de la marca, cuando se le consultó por una camioneta mediana que reemplace a Alaskan, modelo que se discontinuó hace un tiempo en Córdoba, no descartó la posibilidad de pensar en un reemplazo. Y Argentina tendría la posibilidad de pelear ese proyecto.

Pablo Sibilla, presidente y director General, Renault Argentina, dijo: "El proyecto Niagara es un gran ejemplo de cómo equipos de Renault de los diferentes países se unieron con un objetivo común. Niagara refleja las ambiciones del Grupo Renault y la transformación continua de la marca. Desarrollado en respuesta a las necesidades de los clientes locales, fue diseñado para adaptarse a las características específicas de cada mercado, ofreciendo al mismo tiempo lo mejor de la experiencia de Renault".