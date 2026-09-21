Toyota lanza líneas de financiamiento para 0km: tasa 0% y créditos UVA de hasta 60 meses

Nuevos planes ofrecen acceso a vehículos con cuotas fijas y opciones actualizadas por UVA, adaptadas a diferentes perfiles de compradores

Toyota renovó en septiembre su oferta de financiación para la compra de vehículos 0 km en Argentina, con alternativas que incluyen créditos a tasa 0%, plazos de hasta 48 meses y una nueva línea de préstamos prendarios UVA a cinco años.

Entre las propuestas vigentes se destaca una financiación exclusiva para la Toyota Hilux SRV+, que permite acceder a un crédito de hasta $30 millones en 18 cuotas a tasa 0%.

Al mismo tiempo, la automotriz incorporó una nueva línea de créditos prendarios UVA para toda su gama, con una TNA del 13,9%, hasta 60 cuotas y financiación de hasta el 75% del valor del vehículo.

Las distintas alternativas se canalizan a través de la red oficial de concesionarios Toyota en todo el país y están sujetas a cupo, condiciones comerciales y aprobación crediticia.

La estrategia de financiación forma parte de una mayor participación del crédito en las ventas de Toyota. Según informó la compañía, durante 2026 duplicó sus ventas realizadas mediante financiación.

Con la renovación de septiembre, la marca amplía las alternativas disponibles para acceder a un 0 km: desde una financiación de hasta $30 millones a tasa 0% para la Hilux SRV+, pasando por opciones con plazos de hasta 48 meses, hasta una nueva línea UVA que permite financiar hasta el 75% del vehículo en un plazo de cinco años.

Todas las opciones de financiación de Toyota en septiembre

La propuesta comercial de Toyota contempla distintas modalidades de crédito, de acuerdo con el modelo elegido, el monto que el comprador necesita financiar y el plazo en el que busca cancelar la operación.

Durante septiembre, las alternativas disponibles incluyen:

Financiación a tasa 0% para determinados modelos y versiones.

Créditos con plazos de hasta 48 meses , según la línea y el vehículo seleccionado.

Nuevos préstamos prendarios UVA , con hasta 60 cuotas y financiación de hasta el 75% del valor de la unidad.

De esta manera, la marca combina opciones de corto y mediano plazo con una alternativa de financiación más extensa, que permite distribuir el pago durante hasta cinco años.

La disponibilidad y las condiciones de cada línea pueden variar según el modelo, el monto solicitado y la evaluación crediticia realizada al momento de concretar la operación.

Las opciones que Toyota ofrece actualmente.

Toyota ofrece $30 millones a tasa 0% para la Hilux

Una de las principales propuestas de septiembre está dirigida específicamente a la Toyota Hilux SRV+.

Toyota también ofrece una línea de financiamiento para comprar Hilux SRV+.

La financiación permite solicitar hasta $30.000.000, a pagar en 18 cuotas y con una Tasa Nominal Anual del 0%.

Toyota Argentina ofrece una línea de créditos exclusiva para adquirir la nueva Hilux.

La alternativa tiene vigencia durante septiembre y cuenta con cupo limitado. Para acceder, la operación debe realizarse a través de la red oficial de concesionarios Toyota, bajo las condiciones comerciales y crediticias correspondientes.

La Hilux SRV+ es una de las versiones más equipadas de la pick-up y utiliza el conocido motor turbodiésel de 2,8 litros, 204 CV y 500 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades y tracción 4x4.

Más allá de las características de la unidad, el principal atractivo de esta propuesta está en el esquema de financiación: permite cubrir mediante crédito hasta $30 millones sin tasa nominal de interés durante un período de 18 meses.

Nueva financiación UVA para todos los modelos Toyota

La otra novedad incorporada por Toyota durante septiembre es una línea de créditos prendarios UVA, disponible para toda la gama de vehículos de la marca.

El Toyota Yaris Cross es otro de los modelos que pueden comprarse con financiación exclusiva.

El préstamo ofrece una TNA del 13,9%, con un plazo máximo de 60 cuotas, equivalente a cinco años. Además, permite financiar hasta el 75% del valor del vehículo.

A diferencia de las alternativas a tasa 0%, se trata de un crédito ajustado por UVA. Esto significa que tanto el capital adeudado como las cuotas están vinculados a la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo.

El principal atractivo de esta alternativa es el plazo: permite extender el financiamiento hasta cinco años y reducir el monto inicial de las cuotas respecto de un préstamo de menor duración, aunque la evolución de la UVA debe ser considerada al evaluar el costo futuro de la operación.

Toyota informó como referencia los valores de las cuotas iniciales correspondientes a septiembre.

Para un Toyota Yaris XS, la cuota inicial parte de $686.904,25, IVA incluido. En el caso de un Toyota Corolla XLI 2.0 CVT, la compañía informó una cuota inicial de $847.992,42, también con IVA incluido.

Para adquirir un Toyota Yaris XS, la cuota inicial parte de $686.904,25, IVA incluido.

Estos valores funcionan como referencia y pueden variar de acuerdo con el monto efectivamente financiado y las condiciones particulares de cada operación.

Qué opciones hay para financiar un Toyota 0 km

La oferta de septiembre permite elegir entre diferentes esquemas según la necesidad del comprador.

Quienes busquen aprovechar una financiación sin interés pueden acceder a las líneas de tasa 0% disponibles para determinados modelos y versiones. Dentro de ellas, la propuesta más destacada del mes es la de la Hilux SRV+, con hasta $30 millones en 18 cuotas.

Para quienes necesiten un período de pago más extenso, Toyota mantiene además alternativas con plazos de hasta 48 meses, cuyas condiciones dependen del vehículo y de la campaña comercial vigente.

La nueva línea UVA amplía todavía más el período disponible: permite financiar hasta el 75% del valor de cualquier modelo de la gama durante hasta 60 meses, con una TNA del 13,9%.

Así, la diferencia principal entre las alternativas está en la combinación de tasa, monto financiable y plazo. La opción a tasa 0% puede resultar especialmente atractiva para quienes puedan afrontar un plazo más corto, mientras que el crédito UVA apunta a quienes necesitan distribuir el pago durante un período mayor.

Toyota permite financiar hasta 75% del valor de cualquier modelo de la gama en hasta 60 meses.

Dónde se puede solicitar la financiación

Todas las operaciones se gestionan mediante la red oficial de concesionarios Toyota Argentina, que cuenta con 44 concesionarios distribuidos en el país.

La aprobación de cada crédito está sujeta a los requisitos establecidos por la entidad financiera, a la evaluación crediticia del solicitante y a las condiciones comerciales vigentes al momento de realizar la operación.

También debe tenerse en cuenta que el monto máximo anunciado no necesariamente representa el crédito que obtendrá cada comprador. El cliente puede solicitar una suma menor y las condiciones finales dependerán de la operación concreta.

Para adquirir una Hilux, se pueden solicitar hasta $30.000.000, a pagar en 18 cuotas.

En el caso de las financiaciones a tasa 0%, además, el hecho de que la tasa nominal sea cero no significa necesariamente que no existan otros gastos asociados al crédito. Por eso, antes de avanzar es necesario revisar el costo total y las condiciones informadas por el concesionario.

En los créditos UVA, el punto central a considerar es diferente: además de la tasa del 13,9%, el capital se actualiza de acuerdo con la evolución de la UVA. Por lo tanto, la cuota inicial informada por Toyota no debe interpretarse como un valor fijo para las 60 cuotas.

Las condiciones, cupos y requisitos pueden variar según el modelo y el concesionario, por lo que los valores definitivos deben confirmarse al momento de solicitar la financiación.