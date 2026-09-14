Peugeot vende el 208 con una rebaja de más de $12 millones y en 24 cuotas sin interés

Bajo el nombre "Peugeot Week", la marca lanzó una acción especial que se extiende hasta el 20 de este mes. El plan contempla financiamiento a tasa 0%

La oferta incluye seguros bonificados y es por tiempo limitado hasta el 20 de septiembre.

Ambos modelos ofrecen financiación a tasa 0% hasta $18M en cuotas fijas a largo plazo.

Peugeot lanzó una promoción para el 208 Allure AT y 2008 Active con precios rebajados.

Peugeot lanzó una acción especial para dos de sus modelos. Por una lado, el 208 Allure AT tiene un precio de $31.200.000 y se puede financiar a tasa 0% en 24 meses; y por el otro, el 2008 Active sale $41.500.000 y se puede financiar en 18 meses.

En el caso del 208, la rebaja supera los $12 millones. La acción estará vigente hasta el 20 de septiembre de 2026, y tiene como finalidad impulsar la venta de los dos modelos fabricados por la marca en la Argentina.

Ambas versiones tuvieron una fuerte rebaja de precio, además de tener la posibilidad de financiar $18 millones en cuotas, con un plan que según el producto se extiende hasta el año y medio o los dos años.

El otro dato importante es que el financiamiento es sin interés, permitiendo planificar las cuotas a largo plazo con un monto fijo.

Cómo comprar el Peugeot 208 en cuotas

El Peugeot 208 se puede financiar en cuotas sin interés.

El 208 que forma parte del plan "Peugeot Week" es el 208 Allure AT, con un valor especial que bajó de $43.810.000 a $31.200.000 y se puede financiar a tasa 0% en un plazo de 24 meses.

También está vigente el plan de ahorro mediante 84 cuotas con adjudicación pactada en la cuota 2 y abonando sólo el 10 % del modelo.

Estas propuestas incluyen un 50% de bonificación en el seguro durante los primeros tres meses, a través de las empresas La Caja y Zurich.

Cómo comprar el Peugeot 2008 en cuotas

El Peugeot 2008 se puede financiar en septiembre sin interés.

En el caso del 2008, el modelo que se puede adquirir con esta acción especial es el Active, que está disponible a un precio de $41.500.000.

A su vez, aquellos interesados podrán financiar hasta $18.000.000 del valor de este SUV a tasa 0% en un plazo de 18 meses.

La compra se puede hacer hasta el 20 de septiembre en la red de concesionarios oficiales de la marca de todo el país.

Cómo es el Peugeot 208

El Peugeot 208 cuenta con un motor 1.6 L naftero con 115 CV y 150 Nm de torque, con caja automática AT6. Cuenta con farod DRL TRI LED, llantas de 16 pulgadas de aleación, pantalla multimedia de 10", climatizador automático y cámara de visión trasera.

Como todos los 208, tiene el I-Cockpit, con el volante compacto, cuadro digital 3D y teclas piano.

Cómo es el Peugeot 2008

El Peugeot 2008 Active es la versión de entrada de gama del SUV compacto de la marca, equipado con un motor 1.0 Turbo (T200) de 3 cilindros, con 120 CV y 200 Nm de torque. Tiene caja Automática CVT de 7 velocidades.

El SUV compacto Peugeot 2008 se destaca por sus luces delanteras y traseras, llantas de aleación y una parrilla ensanchada que le otorga un frente más poderoso y atractivo.

Cuenta con Sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas y volante Peugeot i-Cockpit; Control de estabilidad, ayuda al arranque en pendiente y frenos de disco en las cuatro ruedas.