Gilera renovó la Smash y sigue siendo una de las más baratas de 110 cc

La marca presentó un rediseño de su icónico modelo de 110 cc, con el agregado de más equipamiento como uno de los datos más importantes

Gilera presentó la Smash 2026, la renovación de una de las motos más vendidas y accesibles del país, que suma equipamiento e introduce un cambio clave para la conducción, ya que ambos comandos de frenos se concentran, desde ahora, en el manubrio.

Denominado Freno Fácil Frontal, el objetivo de este sistema es acercar la moto a nuevos usuarios y que el manejo sea más fácil, especialmente para aquellos que debutan en las dos ruedas.

Además de estos cambios, la moto 2026 suma detalles tecnológicos y estéticos en sus tres versiones: Smash Full, Smash R Full y Smash R Tuning, y se mantiene como una de las más económicas con un precio sugerido a partir de $2.100.000 en septiembre 2026.

"Para muchas personas, una Smash representa su primera experiencia con una moto. Con Freno Fácil buscamos que ese primer contacto resulte simple e intuitivo desde el comienzo. Más Gilera también significa acercar la categoría a nuevos usuarios, pensando el producto para que dar ese primer paso sea más fácil. Esa primera moto es, muchas veces, la que cambia la vida cotidiana de toda una familia", señaló Tomás Sutton, director Comercial, Marketing y Postventa de Gilera Argentina.

En qué cambió la moto Gilera Smash 2026

La principal novedad de la línea Gilera Smash es la incorporación del Freno Fácil Frontal, una configuración que traslada el accionamiento del freno trasero al manubrio. De esta manera, los dos comandos de freno quedan en un mismo lugar y al alcance de las manos, permitiendo accionar el frenado sin necesidad de coordinar la mano y el pie.

La propuesta pone el foco especialmente en quienes acceden por primera vez a una moto. Al concentrar el control del frenado en el manubrio, el Freno Fácil Frontal busca hacer más intuitivo ese primer contacto con la conducción, y reducir una de las barreras de entrada al mundo de las dos ruedas.

La Gilera Smash es más práctica, pensada para el uso diario sin complicaciones.

En toda la familia Smash 2026, ambos comandos de frenado se accionan desde el manubrio, sin pedal de freno trasero, integrando el sistema de frenado combinado CBS de serie en todas sus versiones, incluida la versión de entrada.

Además, en las versiones Smash Full, Smash R Full y Smash R Tuning, el Freno Fácil Frontal y el sistema CBS se combinan con doble freno de disco.

Por otro lado, toda la gama Smash incorpora equipamiento funcional para el uso cotidiano:

Iluminación Full LED en toda la familia.

Puertos de carga USB-A y USB-C de serie.

Parrilla trasera en versiones Smash VS y Smash Full.

Motor de la Gilera

La Gilera Smash cuenta con un motor Monocilíndrico de 4T y 107cc, con carburador. Tiene 7.2hp y un sistema de arranque eléctrico y por pedal.

La transmisión es semiautomática de 4 marchas, y tiene frenos a disco.

El peso de la moto es de 100 kg y permite cargar hasta 150 kg. El tanque de combustible es de 4 litros.

Gilera, número dos en ventas

Gilera se consolidó en agosto como la segunda marca más vendida del mercado total, con 71.979 patentamientos, y la Smash es el modelo líder, con 51.687 ventas, ubicada en segundo lugar después de Honda Wave, que es la número uno con 59.184 unidades.

La moto Gilera cambió el asiento.

"Lo que estamos presentando hoy es el comienzo de un año de cambios importantes para Gilera. Venimos trabajando hace tiempo en una renovación profunda del portfolio, y en los próximos meses seguiremos presentando nuevas versiones con inyección electrónica y más equipamiento, en segmentos muy distintos entre sí. La forma de moverse en la ciudad cambió y nosotros nos estamos moviendo con ella." Señaló Javier Soriano CEO de Gilera Argentina.