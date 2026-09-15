Solo tres automotrices accedieron al cupo para importar autos electrificados sin arancel

Se trata de un remanente de apenas 865 unidades del 2025 y 2026. Se presentaron 9.617 solicitudes y la mayoría tuvo que ser rechazada

El Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial la lista de empresas autorizadas para importar vehículos sin pagar aranceles aduaneros. Se trata de un cupo remanente de apenas 865 unidades, una cifra generó fricciones entre terminales e importadores.

El beneficio aplica para vehículos con motorizaciones electrificadas. Incluye tecnología MHEV (mild hybrid), HEV (híbrido convencional), PHEV (híbrido enchufable) y BEV (100% eléctrico). El tope de precio en puerto de origen es de u$s16.000 (valor FOB).

Según se informó oficialmente, se presentaron 9.617 solicitudes y sólo 865 fueron aprobadas. El equipo de Luis Caputo dejó en el camino a 8.752 pedidos.

El cupo remanente proviene de unidades de 2025 y 2026 que no fueron utilizadas en su momento, que caducaron por demoras administrativas del importador o que fueron rechazadas por cuestiones técnicas.

Como es habitual, el monto se dividió en partes iguales. Una mitad fue para las terminales automotrices nucleadas en Adefa. La otra mitad quedó en manos de los importadores agrupados en Cidoa.

Quienes quedaron afuera deberán esperar. El cupo 2027 se negocia en estos días y promete 50.000 unidades para el año completo. Será la próxima oportunidad para quienes hoy perdieron.

Ford, MG y Haval se quedaron con todo el cupo remanente

Sólo tres empresas lograron acceder al beneficio. Ford Argentina podrá ingresar 432 unidades de Territory Hybrid sin aranceles. Es la SUV híbrida que la marca ensambla en China y que ya se vende en el país.

El Grupo Antelo obtuvo luz verde para 176 Haval Jolion HEV Supreme. Se trata del SUV compacto de origen chino que ya circula en Argentina con motor híbrido convencional.

El Grupo Eximar completó el podio con 257 MG HS. Este modelo representa una novedad importante. El HS es una SUV del segmento C (compacto) que se posicionará un escalón por encima de los MG 3 y MG ZS que ya conoce el mercado argentino.

Los tres ganadores sumaron exactamente las 865 unidades disponibles. No sobró ni faltó una sola unidad del cupo remanente.

BYD, Chevrolet y Renault encabezan la lista de rechazados

Del otro lado quedó una multitud de marcas con pedidos denegados. BYD lideró las solicitudes rechazadas con 2.444 unidades de Dolphin Mini y 1.301 de Atto 2.

Chevrolet pidió importar 865 Captiva PHEV y fue rechazada. Chery solicitó 800 Tiggo 4 HEV y tampoco tuvo suerte. Renault quedó afuera con 500 Arkana MildHybrid.

Stellantis intentó ingresar 555 Leapmotor sin éxito. La marca china que el grupo europeo distribuye en Argentina deberá seguir tributando el arancel completo del 35%.

El criterio del Ministerio de Economía para asignar los cupos no es transparente: las marcas deben declarar el precio de venta al público, pero ese valor no se informa públicamente y el consumidor no puede fiscalizar si las empresas cumplen lo prometido ante el Estado.

La lista de rechazos incluye casos llamativos. Omoda&Jaecoo arrancó con el pie izquierdo. La marca china que se lanzará oficialmente en octubre próximo vio rechazadas sus solicitudes de 300 O5 HEV Comfort y 132 E5 BEV Luxury.

Autos Sustentables del Sur, importador de Geely, ni siquiera figura en el listado de empresas que se postularon. Su EX5 eléctrico seguirá pagando el 35% de arancel aduanero. No queda claro si la empresa no se presentó o si hubo alguna irregularidad administrativa.

El sistema de asignación esconde un problema de fondo. Las marcas deben cumplir requisitos técnicos claros para acceder al beneficio. Pero también deben informar el precio de venta al público al que ofrecerán los vehículos beneficiados.

Ese precio declarado nunca se hace público. El Ministerio de Economía no lo informa y las empresas tampoco están obligadas a difundirlo. El consumidor queda sin herramientas para verificar si las marcas y concesionarios respetan los valores comprometidos ante el Gobierno.

Se trata de un pacto de silencio entre el Estado y las automotrices que impide al comprador saber si las empresas están cumpliendo con los precios que declararon para obtener el beneficio aduanero.

La falta de transparencia viene siendo denunciada desde diciembre de 2025. Sin embargo, el esquema continúa vigente y no hay señales de cambio para el cupo 2027.

Volkswagen y otros casos curiosos que quedaron en el camino

Entre los rechazos aparecen pedidos sorprendentes. Volkswagen Argentina solicitó importar 180 unidades de Audi A3 Sportback MildHybrid y fue rechazada. La terminal de Pacheco no logró acceder al beneficio para el modelo premium de la marca alemana.

Coafi, histórico importador de SsangYong, intentó traer veinte unidades de Wuling Bingo. Se trata de un pequeño eléctrico chino de precio económico. La solicitud también fue denegada.

Los rechazos muestran que el cupo no discriminó por tamaño de empresa ni por prestigio de marca. El criterio oficial no quedó claro en la resolución publicada.

La disposición completa del Ministerio de Economía y el listado oficial de marcas aprobadas y rechazadas ya está disponible en el Boletín Oficial. El próximo capítulo será la negociación del cupo 2027, con 50.000 unidades en juego y una pelea que promete ser igual de intensa.