El sedán es un clásico que sobresale por su silueta, un precio que no desentona y prestaciones que cumplen. Lo manejamos y te contamos cómo anda

Ofrece prestaciones y abre el acceso a la marca de lujo.

Hay autos que cumplen con la función de trasladar a sus ocupantes y hay otros que buscan generar algo más. El Mercedes-Benz CLA 200 Progressive pertenece a este segundo grupo, un modelo premium que tiene un precio de u$s58.500 en septiembre 2026, es decir, unos 89.797.000 pesos.

Con una silueta que combina las proporciones de un sedán con rasgos de un coupé, el CLA busca diferenciarse dentro de la gama vehículos de acceso de Mercedes-Benz, y lo hace con diseño, tecnología y prestaciones, en un modelo que tiene "tres cuerpos", porque mantiene el baúl, pero que es moderno y rompe con lo tradicional.

La versión Progressive que se ofrece en el país cuenta con un motor naftero de 1.3 L, cuatro cilindros en línea, 163 CV y 270 Nm de torque, asociado a una caja automática de siete velocidades 7G-DCT. Con este conjunto, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanzar los 229 km/h de velocidad máxima, según la marca.

De esta manera, el CLA 200 abre nuevas oportunidades de acercamiento a la marca, que crece 44% en ventas en el año. Si bien el precio no deja de ser elevado, no desentona con valores de otros 0km de marcas generalistas. En septiembre 2026, un VW Vento GLi sale $74 millones o casi u$s49.000; mientras que hay SUV chinos, como el Jetour T2, que sale u$s54.500; o un Baic BJ40, que sale u$s54.000. Aunque son vehículos diferentes, hablar de precios cercanos en estas marcas genera un cambio de percepción en un mundo donde antes parecía que la alta gama era para unos pocos.

Diseño exterior e interior del Mercedes-Benz CLA 200

Uno de los principales argumentos del CLA es su diseño. La versión Progressive tiene llantas de aleación de 18 pulgadas con diseño de cinco radios dobles, espejos exteriores con regulación y plegado eléctrico y faros LED High Performance.

El conjunto se completa con iluminación del entorno con proyección del logo de la marca y un techo corredizo.

El Mercedes Benz CLA es un sedán con estética coupé.

Por dentro, los asientos son de estilo deportivo tapizados en símil de cuero Ártico, con regulación eléctrica y memoria, mientras que el apoyo lumbar cuenta con cuatro vías de ajuste. El climatizador es automático.

Todo su interior se destaca por los elementos decorativos con efecto de carbono oscuro. El volante es deportivo multifunción revestido en cuero.

Tiene un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, mientras que la pantalla central táctil también tiene 10,25 pulgadas.

El sistema multimedia es el MBUX, uno de los elementos característicos de los Mercedes-Benz, y se suma conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También ofrece carga inalámbrica para teléfonos, cuatro puertos USB-C de carga rápida y el sistema Keyless-go de acceso y arranque sin llave.

Motor 1.3 turbo con 163 CV

El motor del CLA 200 Progressive es naftero de 1.332 cm³ y cuatro cilindros en línea. Entrega 163 CV a 5.500 rpm y un torque máximo de 270 Nm, disponible entre 2.000 y 3.500 rpm. La transmisión es automática 7G-DCT de siete velocidades, una caja de doble embrague que busca combinar rapidez de respuesta con eficiencia.

El resultado es un conjunto que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 229 km/h.

Más allá de las cifras, una de las claves del CLA es justamente cómo combina un motor de cilindrada relativamente pequeña con un nivel de prestaciones que lo ubica claramente dentro del universo de los modelos deportivos de acceso a la marca.

El CLA es un sedán que tiene motor chico, pero buena reacción en ruta y ciudad.

El equipamiento de seguridad es uno de los puntos fuertes de esta versión. Tiene airbags frontales y laterales delanteros, airbag de rodilla para el conductor y windowbags. También cuenta con asistente de frenado activo, control de ángulo muerto y asistente activo de distancia distronic.

A esto se suma el sistema de ayuda activa para estacionar con Parktronic, cámara de marcha atrás, control de presión de neumáticos y el sistema GUARD 360°, que incluye alarma antirrobo y alarma volumétrica.

También incorpora funciones como ayuda para el arranque y descenso en pendientes, función HOLD y un sistema que permite secar los frenos después de circular bajo determinadas condiciones.

Cómo anda el Mercedes-Benz CLA 200

Al volante, la combinación de la potencia, la fuerza y la caja permite disponer de una respuesta rápida cuando se necesita acelerar. El torque máximo aparece desde las 2.000 rpm y se mantiene hasta las 3.500 rpm, un rango que favorece las recuperaciones y permite realizar sobrepasos con mayor soltura.

Mercedes Benz por dentro, frente al volante, con una cómoda posición de manejo.

La suspensión de confort también marca el carácter del modelo. El CLA no busca ser exclusivamente un auto deportivo, sino combinar el comportamiento dinámico con un nivel de confort adecuado para utilizarlo todos los días.

La velocidad máxima de 229 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos muestran que, aunque el motor sea un 1.3, el CLA está lejos de ser un vehículo pensado únicamente para desplazamientos urbanos.

Consumo de combustible

El consumo declarado muestra diferencias importantes según el tipo de uso.

En ciudad, el consumo es de unos 9 litros cada 100 kilómetros, mientras que en ruta baja a 5,5 litros cada 100 kilómetros. Para un uso combinado, el valor es de 7 litros cada 100 kilómetros.

Equipamiento de confort y tecnologia del Mercedes CLA 200

Más allá de su imagen deportiva, el CLA 200 Progressive está pensado para ser utilizado cotidianamente.

La comodidad de su interior, sus asientos eléctricos y con memoria, el climatizador automático, la conectividad inalámbrica y el sistema de asistencia al estacionamiento, hacen que la vida a bordo sea más sencilla.

Los respaldos de los asientos traseros son abatibles, lo que agrega comodidad.

De esta manera, el Mercedes-Benz CLA 200 Progressive es práctico por tres motivos: su motor chico pero eficiente; su diseño; y sus prestaciones.