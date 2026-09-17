Del 2 al 4 de octubre será el primer salón de autos chinos del país, el regreso de las añoradas exhibiciones de autos. Todo lo que tenés que saber

El último salón del Automóvil que se realizó en la Argentima fue en 2017. Desde ese entonces, las marcas dejaron de exhibir sus novedades al público concentradas en un solo lugar, y lo más cercano que quedó a esa experiencia son los stand que se organizan durante el verano en Cariló.

Ahora, ante el boom de marcas chinas, y el interés del público por conocer cada una de las propuestas, se realizará la Expo Auto Chino, una exhibición con 26 marcas confirmadas, más de 100 modelos exhibidos y 15 lanzamientos que serán develados por primera vez durante el evento.

El encuentro se realizará en BA Ferial Costa Salguero, del 2 al 4 de octubre, bajo la organización del productor Nicolás Coppo y el periodista Matías Antico, quienes hace un tiempo fueron escuchando a la gente y la necesidad de tener más información sobre estos productos; lo charlaron con las marcas, y en febrero le dieron forma al salón exclusivo 2026.

Mientras este espacio se iba definiendo, el crecimiento de las marcas chinas en el país fue notable: por un lado, las automotrices importadoras en el país tienen más del 14% del mercado, cuando hasta hace un año no llegaban a un dígito. De ese total, la mayoría son chinas. Además, la venta de autos híbridos y eléctricos creció más de tres cifras gracias a la cantidad de modelos que presentaron estas compañías.

Qué marcas estarán en Expo Auto Chino

En la Expo Auto Chino, que ocupará 20.000 m2, estarán presentes las marcas que son hoy protagonistas del fenómeno chino en el país.

Ellas son: Aion, Arcfox, Baic, Changan, Chery, DFSK, Deepal, Dongfeng, Forthing, Foton, Gac Motor, Geely, GWM, Jac Motors, Jetour, JMEV, Kaiyi, Kama, Landking, Leapmotor, Lynk&co, Maxus, MG, Omoda/Jaecoo, Shacman, y Soueast.

En cuanto a las novedades que fueron anticipadas, Leapmotor, respaldada por Stellantis, presentará los SUV B10 y C10, con tecnología ultra-híbrida de rango extendido y autonomías de 900 y 1.000 kilómetros respectivamente, y dará a conocer en avant première el próximo modelo que llegará a la Argentina en 2027.

El C10 de Leapmotor estará exhibido en Expo Auto Chino.

Foton, marca representada por el Grupo Corven, será protagonista con un lanzamiento estratégico que marcará un hito en su line up de productos. La compañía presentará oficialmente un vehículo de nuevas energías que, además de ampliar su gama actual, representa el ingreso a un segmento inédito para la marca, en el marco de la estrategia BlueLine orientada a impulsar soluciones de movilidad más limpias y eficientes.

OMODA & JAECOO hará su primera presentación ante el público argentino en Expo Auto Chino, un hito en su desembarco en el país, donde ya opera a través de una filial directa de su casa matriz con oficinas corporativas en Buenos Aires.

El Omoda 5 es uno de los modelos más emblemáticos de la marca china.

La marca exhibirá el OMODA 5 (híbrido HEV y eléctrico BEV) y el OMODA 7 (híbrido enchufable PHEV), además de un preview de JAECOO, su segunda marca, cuya llegada comercial al país está prevista para una etapa posterior. Su propuesta de movilidad electrificada tiene como diferencial el SHS —Super Hybrid System—, con más de 1.000 kilómetros de autonomía total, y vehículos con el estándar de seguridad de 5 estrellas Euro NCAP.

Forthing presentará en la exposición dos exponentes de innovación tecnológica: el S7, un sedán eléctrico de rango extendido con tracción trasera y las últimas asistencias a la conducción, y la V9, una van ejecutiva para siete asientos con sistema híbrido que alcanza una potencia máxima de 252 CV, asientos ventilados, calefaccionados y con función masaje.

Forthing presentará en Expo Auto Chino el sedán S7.

Precio de entrada, días y horarios

Con más de 13.000 m² de exposición y una convocatoria estimada de 20.000 visitantes, durante los tres días de expo, el público podrá recorrer y ver en persona SUVs, pick-ups, vehículos eléctricos e híbridos de todas las marcas presentes. La muestra abrirá el viernes 2 de octubre de 13 a 20 hs, y el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 11 a 20 hs, con entrada general desde $30.000 por día.

La Expo Auto Chino se realizará en octubre en Costa Salguero.

La expo cuenta con el acompañamiento de Santander Argentina como sponsor.

Nicolás Coppo explicó a iProfesional cómo se gestó la idea: "Vimos una oportunidad, el deseo de la gente de entender el fenómeno chino que se está viviendo en el mercado, y también la nostalgia de que no había un Salón del Automóvil hace 9 años en la Argentina, y hay muchos fanáticos que añoraban ese paseo".

Nicolás Coppo y Matías Antico, organizadores de la Expo

"La idea empezó a gestarse el año pasado. La gente le consultaba mucho a Matías sobre los autos chinos y también vimos la necesidad de las empresas de mostrarse. En febrero de este año el proyecto ya era una realidad", dijo Coppo.

Al comienzo se ideó un plan más chico, en un espacio de menos metros, pero hoy están presentes las grandes compañías que cambiaron el mercado en el último tiempo, con lo cual terminó siendo una gran exposición.