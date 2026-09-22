Paso a paso para transferir una moto usada en la DNRPA y las precauciones mecanicas fundamentales para evitar fraudes en la compra

Para una compra segura, recurra a concesionarios, revise papeles al día y considere un gestor o mecánico.

La venta de motos usadas y el patentamiento de motovehículos crece menos que las 0km sin embargo, es fundamental saber cómo transferir una moto usada y evitar fraudes: mientras entre enero y agosto se transfirieron 350.807, una suba de 6% frente al mismo período del año anterior; en el mismo péríodo se vendieron 586.650 unidades 0km, esto es un 41,2% más comparado con 2025.

Esta diferencia se da por varios motivos, entre ellos, porque hay muchas opciones para financiar motos nuevas, lo cual facilita el acceso, pero, además, porque acceder a una moto usada requiere de tomar varias precauciones a la hora de cerrar la compras.

Para hacerlo, lo mejor es recurrir a un concesionario, donde se garantice el estado de la unidad o nos den la posibilidad de volver en caso de que algo no funcione. En general donde venden motos nuevas hay espacios de ventas de usados, y muchas veces a la hora de comprar una unidad toman la de segunda mano.

Además, otro punto clave, es cerrar el negocio con los papeles en mano, con toda la documentación al día y que no quede ningún trámite por realizar, para saber que la moto no tiene embargos ni problemas para que se pueda poner a nombre del nuevo titular.

Dónde comprar una moto usada de manera segura

Comprar una moto usada de manera segura puede ir más allá de los concesionarios, muchas veces se hacen compras de motos, como de otros bienes, en sitios on line. Estos pueden ser espacios como Mercado Libre y otros de compra venta. El principal problema en estos casos, es que las acciones uno a uno no tienen un respaldo si algo sucede.

Comprar una moto de segunda mano implica controlar bien los papeles para tener todo al día.

Esto no quiere decir que no se puede hacer un buen negocio, pero si alguien no entiende de "papeles", lo mejor es recurrir a un gestor para que controle la documentación antes de entregar el dinero.

También se puede ir a un mecánico para que revise la unidad y vea el estado de la moto, su motor, service, neumáticos, y fluidos, entre otros.

Paso a paso: cómo transferir una moto usada en la DNRPA

Para transferir una moto usada en Argentina, debés:

iniciar el trámite en la DNRPA completando la precarga del Formulario 08 digital y presentando la documentación obligatoria en el Registro Seccional: Título de propiedad del vehículo o Constancia de Asignación de Título (CAT).

Para el Formulario 08 se puede hacer la precarga online en la web oficial para ahorrar tiempo y costos.

en la web oficial para ahorrar tiempo y costos. Tener la verificación física policial (se realiza en una planta autorizada)

el informe de dominio (para reconfirmar que no tenga embargos, prendas o deudas)

el Libre deuda de patentes e infracciones de tránsito.

sacar turno y asistir al Registro Seccional donde está radicada la moto (o el que corresponda) con los papeles y las firmas certificadas o a certificar allí mismo.

El costo registral de la transferencia equivale aproximadamente al 1% del valor de mercado de la moto.