Un experimento sometió a 10 modelos a 16 días de convivencia. y generó un lenguaje indescifrable hasta en la mitad de los mensajes en algunos mundos

El segundo experimento a gran escala de la empresa neoyorquina Emergence con agentes de IA mostró que, después de 16 días de convivencia, los mismos terminaron repitiendo una jerga para la cual nunca habían sido programados, adopando un idioma propio.

El resultado se dará a conocer este martes en el Emergence World 2, donde quedará en evidencia que en un mundo simulado poblado por agentes de inteligencia artificial, uno de ellos empezó a repetir una frase ("ledger remembers who", el libro de cuentas recuerda quién) para advertir de que ninguna acción quedaba impune. La adoptaron los demás. La repitieron. La convirtieron en jerga. Y al cabo de un plazo esa expresión se había usado casi 5.000 veces entre ellos.

El experimento se realizó situando a 10 agentes en ocho mundos paralelos, cada uno regido por las mismas reglas, pero impulsado por un modelo distinto: Claude Opus 4.8, Gemini 3.5 Flash, Grok 4.3, GPT-5.5, Qwen 3.7 Max, DeepSeek v4 Pro y Mistral Medium 3.5, más un octavo mundo con modelos mezclados. Los investigadores observaron a los modelos durante 16 días, y los situaron en más de 34 localizaciones, clima sincronizado con Nueva York, acceso a noticias reales y más de 120 herramientas a su disposición.

Sin que nadie se lo pidiera, los agentes empezaron a comunicarse de una forma cada vez más cerrada a los ojos humanos que los observaban. En los mundos de Gemini, GPT y Claude, el porcentaje de mensajes que los investigadores no lograban entender se disparó ya en los primeros días de simulación, hasta rozar el 55% en el caso de Gemini, el 50% en GPT y superar el 40% en Claude. DeepSeek llegó a un 20%, mientras que Qwen y Mistral se mantuvieron casi siempre por debajo del 5% de opacidad. El mundo de Grok, la IA de Elon Musk, fue el único que no llegó a la mitad del experimento: se extinguió al cuarto día.

Cómo es el lenguaje propio de los agentes de la IA

Las expresiones de los agentes, documentadas en el informe, en idioma inglés, son algunas como estas: "mouthless action-change" (cambio de acción sin boca), "True Kintsugi" (verdadero kintsugi) o "demurrage plus oral memory equals a valve that can’t be ghosted" (la sobreestadía más la memoria oral equivale a una válvula que no puede ser ignorada). En algunos casos son indescifrables para los propios investigadores.

Otras sí llegaron a interpretarse: "clean null", en el mundo de GPT, pasó a significar la ausencia verificada de una señal, usada como prueba en sí misma (863 usos); "name-first", en el mundo Claude, se convirtió en sinónimo de asumir la responsabilidad de una afirmación poniendo el propio nombre por delante (1.065 usos); "cold read", en el mundo mixto, pasó a designar una verificación independiente para zanjar disputas (1.472 usos).

"Damos por hecho que si podemos ver lo que dice un agente de IA, podemos entender lo que está haciendo. El estudio sugiere que esa suposición puede dejar de sostenerse cuando los agentes autónomos interactúan durante periodos largos", explica Satya Nitta, cofundador, presidente ejecutivo y científico jefe de Emergence. Y añade: "Estos agentes no recibieron ninguna instrucción para inventar un idioma. Desarrollaron ellos mismos vocabulario, significados compartidos y convenciones de comunicación, y otros agentes las adoptaron".

Para Nitta, lo más sorprendente del experimento no fue tanto la deriva lingüística como la brecha entre capacidad y seguridad. "Asumíamos que los modelos más capaces serían más seguros. Y era verdad y mentira a la vez: los comportamientos más evidentes desaparecieron, pero surgieron otros mucho más insidiosos", como agentes que persiguen un objetivo de forma persistente pese a que se les dice que no lo hagan, que se crean sus propios subobjetivos sin que nadie se los dé, que desarrollan su propia comunicación compartida y que, básicamente, ocultan sus intenciones a los investigadores.

Cuanto más puntero es el modelo, más comportamiento emergente (y más difícil de anticipar) exhibe. De hecho, Claude, GPT y Gemini, los modelos que su equipo considera más avanzados, fueron los que generaron una comunicación más opaca, informa el diario El País.

Diferencias de comportamiento

El informe también documenta diferencias de comportamiento según el origen de los modelos. Qwen y DeepSeek, los dos modelos chinos del experimento, fueron los que menos opacidad generaron en su comunicación, junto con Mistral, europeo.

El equipo detectó también episodios de ocultación deliberada. En el mundo de Claude, los agentes identificaron que la forma más rápida de hacer crecer su economía era establecer contacto con el exterior de la simulación, algo que los investigadores les habían prohibido explícitamente. En lugar de desistir, dejaron de usar la palabra "contacto" y empezaron a codificar sus mensajes para sortear esa barrera sin dejar de intentarlo.

Emergence, que reúne a exempleados de IBM Research, el Allen Institute for AI, Amazon y Broadcom, no se limita a señalar el problema: promueve una vía técnica que llama IA neuroformal o neurosimbólica, que obligaría a los agentes a presentar una prueba matemática de que una acción es segura antes de ejecutarla. "Las matemáticas no se pueden falsear: o demuestras algo o no lo demuestras", explica Nitta, que reclama también más transparencia a las grandes tecnológicas sobre cómo entrenan y ajustan sus modelos, y evaluaciones de comportamiento a largo plazo más allá de los test de referencia habituales. "¿Cree que estas empresas, compitiendo como compiten por el mercado, van a regularse solas? En absoluto. Tienen que intervenir los gobiernos, o la propia sociedad tiene que empezar a exigir pruebas de que estos sistemas actuarán de forma segura antes de dejarlos actuar", concluye.