La mitad de las operaciones de compra de cero kilómetros se realizan con crédito y las financieras de las automotrices ganan protagonismo

La financiación mantiene una participación significativa en el mercado de autos 0km de Argentina. Durante agosto de 2026 se inscribieron 22.439 prendas sobre vehículos nuevos, una cifra que representó el 49,9% del total de patentamientos registrados durante el mes.

El dato surge del Informe sobre la Financiación en Argentina correspondiente a agosto de 2026, elaborado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA). El relevamiento analiza la evolución del financiamiento para la compra de vehículos nuevos y usados y detalla la participación de los distintos tipos de acreedores.

En la comparación con julio, la cantidad de operaciones financiadas mostró una variación positiva del 0,4%. Ese mes se habían registrado 22.350 prendas sobre vehículos 0km, equivalentes al 49,6% de los patentamientos.

La participación del crédito, por lo tanto, aumentó 0,3 puntos porcentuales entre ambos meses. El comportamiento mensual muestra que prácticamente uno de cada dos autos nuevos patentados en agosto estuvo asociado a una operación de financiación prendaria.

Cuántos autos 0km se financiaron en agosto

Los 22.439 vehículos 0km con prenda registrados durante agosto representaron el 49,9% de los patentamientos del período. La proporción permite observar el peso que tienen las operaciones financiadas dentro del mercado de unidades nuevas.

La evolución mensual fue estable. En julio, las prendas habían alcanzado las 22.350 unidades, con una participación del 49,6%. El aumento de agosto fue de 89 operaciones.

La comparación con agosto de 2025 presenta, en cambio, una variación diferente. La cantidad de prendas sobre vehículos nuevos cayó 14,2% interanual. Es decir, se registraron menos operaciones financiadas que durante el mismo mes del año anterior.

La participación sobre el total de patentamientos se mantuvo, sin embargo, cercana al 50%. Esta diferencia permite separar dos indicadores que describen aspectos distintos del mercado: por un lado, la cantidad absoluta de vehículos financiados y, por otro, la proporción que representan esas operaciones dentro del total de unidades patentadas.

El informe de ACARA también contempla el comportamiento de los vehículos usados y la distribución de las operaciones según el tipo de acreedor. De esta manera, el relevamiento permite observar qué mecanismos de crédito tienen mayor presencia en la comercialización de automóviles.

Qué marcas tienen más patentamientos financiados

El porcentaje de operaciones financiadas presenta diferencias entre las principales marcas que participan del mercado argentino. Según los datos acumulados de 2026 incluidos en el informe, Peugeot registra la mayor proporción de patentamientos financiados entre las marcas relevadas, con el 73%.

Citroën aparece en segundo lugar, con el 71%, mientras que Fiat alcanza el 70%. Las tres marcas concentran, de acuerdo con el relevamiento, una proporción de operaciones financiadas superior al 70% de sus patentamientos.

Renault registra un 60% y Chevrolet llega al 57%. Volkswagen, por su parte, alcanza el 54%. RAM se ubica en el 51%, mientras que Jeep llega al 50%.

En el resto de las marcas analizadas, Ford presenta una participación financiada del 46%, Nissan del 37% y Toyota del 35%.

Las proporciones más bajas del listado corresponden a:

Chery, con el 22%

Honda, con el 18%

BYD, con el 12%

El orden permite observar que el uso del crédito no tiene el mismo peso en todas las automotrices. La proporción de patentamientos financiados depende, entre otros factores, de los mecanismos comerciales y financieros disponibles para cada marca y de la composición de sus ventas.

Cómo cambió la financiación por marca

La comparación con los datos de 2025 también muestra modificaciones en la participación del financiamiento dentro de los patentamientos de determinadas marcas.

Nissan registró el mayor incremento mencionado en el informe, con una suba de 12 puntos porcentuales en la proporción de unidades financiadas. Ford avanzó nueve puntos porcentuales, mientras que Peugeot y Toyota aumentaron ocho puntos cada una.

Estos movimientos modificaron el peso relativo que tiene el crédito dentro de los patentamientos de esas automotrices.

El caso de Chery presenta una evolución diferente. La marca pasó de registrar una proporción financiada del 40% en 2025 al 22% en 2026. La diferencia equivale a una caída de 18 puntos porcentuales.

Los datos corresponden a la proporción de patentamientos financiados y no representan necesariamente una variación equivalente en la cantidad total de vehículos vendidos por cada marca. Para analizar la evolución de las ventas es necesario considerar también el volumen de patentamientos de cada período.

Quiénes financian la compra de autos nuevos

Además de medir cuántos vehículos se compran mediante financiación, el informe de ACARA identifica los principales tipos de acreedores que participan en las operaciones prendarias.

En el acumulado de 2026, las financieras pertenecientes a las propias automotrices concentran el 43,1% de las operaciones de financiación sobre vehículos nuevos. De esta manera, se ubicaron como el principal canal de crédito prendario durante el período analizado.

Los planes de ahorro ocupan el segundo lugar, con una participación del 41%. Los bancos representan el 13,5% de las operaciones, mientras que el 2,4% restante corresponde a otros tipos de acreedores.

La distribución permite diferenciar las principales vías mediante las cuales los compradores acceden al financiamiento para adquirir un vehículo 0km.

Las financieras de marca reúnen operaciones vinculadas directamente con las automotrices. Los planes de ahorro, en tanto, constituyen otra modalidad de acceso a vehículos nuevos mediante un sistema de cuotas y adjudicación. Los bancos completan una parte del mercado a través de créditos y préstamos con garantía prendaria.

Financieras de marca y planes de ahorro cambiaron sus posiciones

La estructura del financiamiento también cambió respecto de 2025. Durante ese año, los planes de ahorro representaban el 43,9% de las operaciones, mientras que las financieras de marca concentraban el 40,3%.

En 2026, las posiciones se invirtieron. Las financieras de las automotrices pasaron a representar el 43,1%, mientras que los planes de ahorro descendieron al 41%. La diferencia entre ambos canales es de 2,1 puntos porcentuales en el acumulado de 2026.

Los bancos, por su parte, alcanzan una participación del 13,5%, mientras que otros acreedores explican el 2,4%. Estos porcentajes completan la distribución del financiamiento prendario para vehículos nuevos presentada en el informe.

El cambio registrado entre 2025 y 2026 muestra una modificación en la composición de las operaciones, aunque tanto las financieras de marca como los planes de ahorro mantienen una participación mayoritaria dentro del mercado de crédito para autos 0km.

Qué muestran los datos sobre el mercado de autos 0km

Los datos de agosto muestran que la financiación continúa vinculada a una parte significativa de las operaciones de vehículos nuevos en Argentina. Con 22.439 prendas registradas, el crédito prendario estuvo presente en el 49,9% de los patentamientos del mes.

La comparación mensual refleja una variación limitada respecto de julio, cuando se habían registrado 22.350 prendas y una participación del 49,6%. En términos interanuales, en cambio, las operaciones financiadas fueron 14,2% inferiores a las de agosto de 2025.

El comportamiento por marca también presenta diferencias. Peugeot, Citroën y Fiat encabezaron el acumulado de 2026 en proporción de patentamientos financiados, mientras que BYD, Honda y Chery registraron los porcentajes más bajos dentro de las marcas incluidas en el relevamiento.

En cuanto a los acreedores, las financieras de las propias automotrices concentraron el 43,1% de las operaciones, seguidas por los planes de ahorro con el 41% y los bancos con el 13,5%.

La evolución de estos indicadores permite seguir el peso que tiene el crédito en el mercado automotor argentino y observar cómo se distribuyen las operaciones entre las distintas modalidades de financiación y las marcas que comercializan vehículos nuevos.