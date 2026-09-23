La Ciudad anunció una baja de Patentes para 2027. 824.000 autos pagarán menos, 654.000 mantendrán el monto y 152.000 quedarán exentos.

La Ciudad de Buenos Aires anunció una modificación del Impuesto a las Patentes que comenzará a regir en 2027. La medida será incorporada al proyecto de Ley de Presupuesto que el Gobierno porteño presentará ante la Legislatura el miércoles 30 de septiembre. Según informó la administración de Jorge Macri, ningún vehículo pagará el año próximo un monto superior al de 2026.

El esquema alcanzará a un parque automotor de 1,63 millones de vehículos radicados en la Ciudad. De acuerdo con los datos difundidos por el Ejecutivo porteño, 824.000 unidades pagarán menos que este año, otras 654.000 mantendrán el mismo importe y 152.000 quedarán exentas por la ampliación del beneficio de antigüedad.

La modificación contempla además una reducción de las alícuotas en los distintos tramos utilizados para determinar el impuesto automotor. El sistema continuará tomando como referencia la valuación de cada vehículo para establecer el monto correspondiente.

Quiénes pagarán menos Patentes en CABA durante 2027

Jorge Macri presentó la modificación y sostuvo que seis de cada diez vehículos tendrán una reducción o dejarán de pagar el tributo durante 2027. "En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año", afirmó el jefe de Gobierno al anunciar la medida.

La distribución informada por el Gobierno porteño contempla tres grupos. El primero estará integrado por 824.000 vehículos, equivalentes al 50% del parque automotor, que tendrán una reducción respecto del monto abonado durante 2026.

El segundo grupo estará compuesto por 654.000 vehículos, que representan el 40% del total. En estos casos, el importe de las patentes se mantendrá en el mismo nivel que este año.

El tercer segmento incluye a 152.000 vehículos, equivalentes al 10% del parque automotor porteño. Esas unidades dejarán de pagar el impuesto debido a la modificación del requisito de antigüedad para acceder a la exención.

La suma de los tres grupos alcanza los 1,63 millones de vehículos considerados por la Ciudad para la aplicación del nuevo esquema.

Qué autos quedarán exentos de Patentes desde 2027

Uno de los cambios previstos para el próximo año estará relacionado con la antigüedad de los vehículos. Actualmente, la exención alcanza a los autos que tienen 25 años o más.

Desde 2027, el límite se reducirá a 20 años. De esta manera, los vehículos que alcancen esa antigüedad podrán acceder al beneficio y dejarán de tributar Patentes, de acuerdo con el anuncio del Gobierno porteño.

La Ciudad estimó que alrededor de 152.000 vehículos quedarán alcanzados por esta modificación. Se trata del 10% del parque automotor considerado en el anuncio.

Entre los ejemplos difundidos aparece un Chevrolet Corsa modelo 2006. Actualmente, ese vehículo abona $14.700 por boleta. A partir de 2027, dejará de pagar el impuesto por superar el nuevo límite de antigüedad.

La modificación se incorporará al proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo porteño enviará a la Legislatura. Por lo tanto, el nuevo esquema deberá formar parte del tratamiento legislativo correspondiente al presupuesto del próximo ejercicio.

Cuánto pagarán algunos autos en CABA durante 2027

El Gobierno porteño también difundió ejemplos para mostrar cómo quedarán las boletas de distintos modelos a partir del próximo año. Los importes corresponden a las liquidaciones bimestrales utilizadas como referencia por la administración.

En el caso de un Renault Kwid modelo 2025 , el monto actual es de $134.300 por boleta bimestral. Con el nuevo esquema, pasará a pagar $72.000 . La reducción informada por la Ciudad es del 46%

, el monto actual es de $134.300 por boleta bimestral. Con el nuevo esquema, pasará a pagar . La reducción informada por la Ciudad es del Para un Peugeot 208 modelo 2023 , el importe actual asciende a $136.500 por boleta. Desde 2027, el monto será de $87.800 , lo que representa una reducción del 35%

, el importe actual asciende a $136.500 por boleta. Desde 2027, el monto será de , lo que representa una reducción del Otro de los ejemplos corresponde a un Fiat Cronos modelo 2020 . En este caso, la boleta pasará de $110.900 a $56.800 . La diferencia representa una disminución del 49% respecto del monto actual

. En este caso, la boleta pasará de $110.900 a . La diferencia representa una disminución del respecto del monto actual En cambio, un Volkswagen Gol modelo 2014 mantendrá el mismo importe. Según los valores comunicados por el Gobierno porteño, continuará pagando $17.600 por boleta durante 2027

mantendrá el mismo importe. Según los valores comunicados por el Gobierno porteño, continuará pagando por boleta durante 2027 El quinto ejemplo corresponde al Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente abona $14.700. Debido al cambio en el régimen de antigüedad, desde el próximo año quedará exento

Los casos permiten observar la diferencia entre los distintos grupos previstos por la reforma. Mientras algunos modelos tendrán una reducción en el importe, otros conservarán el monto de 2026 y los vehículos que cumplan con el nuevo requisito de antigüedad dejarán de tributar.

Cómo funcionará el impuesto automotor desde 2027

El impuesto automotor de la Ciudad utiliza un esquema en el que el monto a pagar está relacionado con la valuación de cada vehículo. La modificación anunciada mantendrá esa modalidad, pero incorporará una reducción de las alícuotas en los diferentes tramos. La estructura busca establecer el importe correspondiente de acuerdo con el valor fiscal asignado a cada unidad.

Por ese motivo, la reducción no será igual para todos los modelos ni para todas las antigüedades. Los ejemplos difundidos por la administración porteña muestran diferencias en los porcentajes de disminución. El Renault Kwid 2025 tendrá una baja del 46%, el Peugeot 208 2023 del 35% y el Fiat Cronos 2020 del 49%.

En otros casos no habrá una reducción nominal. Los vehículos incluidos en el grupo del 40% mantendrán durante 2027 el mismo importe que abonaron en 2026, según la información oficial.

El Gobierno porteño indicó que la reforma busca que ningún vehículo tenga un aumento del impuesto respecto del ejercicio actual. La propuesta será incorporada al Presupuesto 2027, que deberá ser tratado por la Legislatura de la Ciudad.

Patentes para autos eléctricos e híbridos

El anuncio también mantiene el tratamiento diferencial para los vehículos eléctricos e híbridos radicados en la Ciudad.

Los autos eléctricos continuarán exentos del pago de Patentes. El beneficio ya se encontraba contemplado dentro del esquema tributario porteño y seguirá vigente durante 2027.

En el caso de los vehículos híbridos, continuará el sistema que contempla una exención durante los primeros dos años. A partir del tercer año comenzará un esquema de tributación progresiva.

Según la normativa vigente y la información difundida por la Ciudad, el porcentaje a pagar aumenta de manera gradual hasta alcanzar el 100% del impuesto correspondiente desde el sexto año.

De esta manera, el tratamiento de eléctricos e híbridos no se modifica con respecto al esquema anunciado para 2027. Los eléctricos conservarán la exención, mientras que los híbridos continuarán con el régimen progresivo después de los primeros dos años.

La reducción de Patentes formará parte del Presupuesto 2027

La modificación del impuesto automotor será incorporada al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que el Gobierno porteño presentará ante la Legislatura el 30 de septiembre.

La propuesta se suma a otras modificaciones tributarias que la administración porteña anunció para el próximo ejercicio. Entre ellas figuran cambios relacionados con el ABL, la Contribución por Publicidad y la plusvalía.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, el proyecto contempla además una nueva exención del ABL para hoteles, restaurantes y librerías durante el primer semestre de 2027, junto con la eliminación de la Contribución por Publicidad para miles de pequeñas y medianas empresas porteñas. También se anunció una reducción del 30% en la plusvalía.

En materia de Patentes, el punto central del proyecto será la modificación de las alícuotas y la ampliación de la exención por antigüedad. El esquema informado establece que, sobre un total de 1,63 millones de vehículos, 824.000 pagarán menos, 654.000 mantendrán el mismo importe y 152.000 dejarán de pagar por cumplir con el nuevo requisito de antigüedad.

La propuesta deberá ser incorporada al tratamiento del Presupuesto 2027 en la Legislatura porteña. Hasta tanto se complete ese proceso, los valores anunciados corresponden al esquema presentado por el Ejecutivo de la Ciudad para el próximo ejercicio fiscal.